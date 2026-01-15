Shubman Gill: 'ती गोष्ट करण्यात आम्ही अपयशी ठरलो...', न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेतील पराभवाचं गिलने काय सांगितलं कारण?

भारतीय क्रिकेट संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात ७ विकेट्सने पराभवाचा धक्का बसला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे. आता तिसरा सामना निर्णायक ठरेल. भारताने (Team India) पहिला सामना जिंकला असल्याने दुसरा सामना जिंकून मालिकेत विजयी आघाडी घेण्याची संधी होती. मात्र न्यूझीलंडने (New Zealand) दमदार खेळ करत भारताला पराभूत करत मालिकेतील आव्हान कायम ठेवले..IND vs NZ, Viral Video: विराट कोहलीचा चाहता अचानक मैदानात पळत आला अन् थेट मिठीच मारली, पुढे काय झालं पाहा.राजकोटला झालेल्या सामन्यात भारताने ५० षटकात ७ बाद २८४ धावा केल्या. भारताकडून केएल राहुलने ११२ धावांची खेळी केली. शुभमन गिलने ५६ धावा केल्या. पण भारताचे बाकी मुख्य फलंदाज मोठ्या खेळी करण्यात अपयशी ठरले होते. न्यूझीलंडकडून क्रिस्टन क्लार्कने ३ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर २८५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडने ४६ धावांवरच २ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर विल यंग आणि डॅरिल मिशेल यांनी १६२ धावांची मोठी भागीदारी केली. ज्यामुळे भारतापासून विजय दूर केला. विल यंग ९८ चेंडूत ८७ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर मिशेलने ग्लेन फिलिप्ससोबत नाबाद ७८ धावांची भागीदारी केली. मिशेल ११७ चेंडूत नाबाद १३१ धावा केल्या. ग्लेन फिलिप्सने २५ चेंडूत नाबाद ३२ धावा केल्या..या पराभवानंतर बोलताना भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) मधल्या षटकांमध्ये विकेट्स न मिळाल्याने पराभव झाल्याचे म्हटले. तो म्हणाला, 'आम्ही मधल्या षटकांमध्ये विकेट्स घेऊ शकलो नाही. पाच क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आत असतानाही, जर तुम्ही मधल्या षटकांमध्ये विकेट्स घेऊ शकत नसाल, तर परिस्थितीत कठीण होते, मग जरी आम्ही आणखी १५-२० धावा जास्त केल्या असत्या तरी. जर तुम्ही मधल्या षटकांमध्ये विकेट्स घेऊ शकला नाहीत, तर लक्ष्याचा बचाव करणे कठीण होते.'.गिलने क्षेत्ररक्षणातही सुधारणा आवश्यक असल्याचे म्हटले. तो म्हणाला, 'अशा प्रकारच्या खेळपट्टीवर भागीदारी होत असतानाच स्थिर झालेल्या फलंदाजाला मोठी खेळी करावी लागले. कारण मैदानात आल्या आल्या स्वातंत्रपणे फटकेबाजी करता येत नाही. तरी शेवटी आम्ही एक चांगली धावसंख्या उभारली होती.''त्यानंतर आम्ही पहिले १० षटके चांगली गोलंदाजीही केली. आम्हाला गोलंदाजी करताना ज्याप्रकारे सुरुवात मिळाली होती, त्याचा फायदा आम्हाला घ्यायचा होता आणि त्यांना दबावात टाकायचे होते. पण मला वाटतं त्यांनी मधल्या षटकांमध्ये खूपच चांगली फलंदाजी केली. आम्ही गोलंदाजी केलेल्या १०-१५ षटकांदरम्यान गोलंदाजीसाठी मदत मिळत होती. पण मधल्या षटकांमध्ये गोलंदाजी करणे कठीण होते.''आम्ही क्षेत्ररक्षणातही सुधारणा हवी आहे. अगदी गेल्या सामन्यातही आम्ही काही झेल सोडले होते. ही अशी एक गोष्ट आहे की आम्ही क्षेत्ररक्षणात आणखी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या प्रकारात जर तुम्ही संधीचा फायदा घेतला नाही, तर तुम्हाला पराभवाचा सामना करावा लागतो.'.IND vs NZ, 2nd ODI: भारतावर पराभवाची संक्रांत! डॅरिल मिशेलचं शतक, विल यंगनेही दिली भक्कम साथ; न्यूझीलंडचा दणदणीत विजय.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. इंदोरला होणारा हा सामना जिंकणारा संघ मालिकाही जिंकेल. त्यामुळे हा सामना निर्णयक असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.