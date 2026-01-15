Cricket

Shubman Gill: 'ती गोष्ट करण्यात आम्ही अपयशी ठरलो...', न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेतील पराभवाचं गिलने काय सांगितलं कारण?

Shubman Gill On India lost against New Zealand: न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारताला ७ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. शुभमन गिलने या सामन्यातील पराभवामागील कारण सांगितले आहे.
Shubman Gill | India vs New Zealand

भारतीय क्रिकेट संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात ७ विकेट्सने पराभवाचा धक्का बसला. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे. आता तिसरा सामना निर्णायक ठरेल.

भारताने (Team India) पहिला सामना जिंकला असल्याने दुसरा सामना जिंकून मालिकेत विजयी आघाडी घेण्याची संधी होती. मात्र न्यूझीलंडने (New Zealand) दमदार खेळ करत भारताला पराभूत करत मालिकेतील आव्हान कायम ठेवले.

