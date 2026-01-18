IND vs NZ: शुभमन गिलने सोबत आणले तब्बल ३ लाखाचे वॉटर प्युरिफायर, इंदोरमधील दूषित पाण्याचा धसका?

Team India Precautions for Water: भारत आणि न्यूझीलंड संघात तिसरा वनडे सामना इंदोरमध्ये रविवारी (१८ जानेवारी) खेळला जात आहे. हा दोन्ही संघांसाठी करो वा मरोचा सामना आहे. पण या सामन्यापूर्वी खेळाडूंनी स्वत:च्या आरोग्याकडेही अधिक लक्ष दिल्याचे दिसत आहे. इंदोर जरी भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखले जात असले, तरी काही दिवसांपूर्वी दूषित पाण्याच्या समस्येमुळे हे शहर चर्चेत होते. याबाबत बरीच चर्चा झाली. .IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारताच्या Playing XI मध्ये अर्शदीप सिंगचे पुनरागमन, मग कोणाला मिळाला डच्चू?.त्यामुळे भारतीय संघ ज्यादाची खबरदारी घेताला दिसला आहे. इंदोरमधील चांगल्या फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये भारतीय संघ राहिला आहे. तसेच एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार हॉटेलमधील सुत्रांनी माहिती दिली आहे की भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिलने त्याचे वैयक्तिक वॉटर प्युरिफिकेशन मशिन स्वत:सोबत आणले आहे. .हे मशिन साधारण ३ लाखाचे असल्याचे समजत आहे. या मशिनवर रो-ट्रिटेड आणि झाकणबंद बाटलीतील पाणीही पुन्हा शुद्ध करण्यासाठी सक्षम आहे. हे मशिन त्याच्या हॉटेल रुममध्ये बसवले आहे. तथापि, भारतीय संघाच्या मिडिया मॅनेजरने याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, हॉटेल आणि स्टेडियममध्ये सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केलेली असल्याचे समजत आहे..काही दिवसांपूर्वीच इंदोरमधील भगिराथपूर भागात दूषित पाण्यामुळे २३ जणांना जीव गमवावे लागल्याचा दावा आहे. सरकारने उच्च न्यायालयाला १५ मृत्यू झाल्याचे सांगितले आहे. २१ कुटुंबियांना मदतही जाहीर झाले आहे. तसेच काही रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. ही परिस्थिती पाहाता पाण्याबाबत खबरदारी घेतली जात आहे..IND vs NZ: अर्शदीप सिंग तिसऱ्या वनडेत तरी खेळणार की नाही? सिराजने स्पष्टच सांगितलं की 'कॅप्टन आणि कोच...'.दरम्यान, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात आत्तापर्यंत झालेल्या दोन वनडे सामन्यातील पहिला सामना भारताने जिंकला, तसेच दुसरा सामना न्यूझीलंडने जिंकला आहे. त्यामुळे तिसरा सामना निर्णायक असून जो संघ हा सामना जिंकेल, तो संघ मालिकाही जिंकणार आहे. या मालिकेनंतर टी२० मालिका खेळली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.