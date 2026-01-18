Cricket

IND vs NZ: शुभमन गिलने सोबत आणले तब्बल ३ लाखाचे वॉटर प्युरिफायर, इंदोरमधील दूषित पाण्याचा धसका?

Team India Precautions for Water: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा वनडे सामना इंदोरमध्ये खेळला जात आहे. इंदोरमधील दूषित पाण्याच्या समस्येमुळे भारतीय संघाने अतिरिक्त खबरदारी घेतली आहे.
Team India Precautions for Water: भारत आणि न्यूझीलंड संघात तिसरा वनडे सामना इंदोरमध्ये रविवारी (१८ जानेवारी) खेळला जात आहे. हा दोन्ही संघांसाठी करो वा मरोचा सामना आहे. पण या सामन्यापूर्वी खेळाडूंनी स्वत:च्या आरोग्याकडेही अधिक लक्ष दिल्याचे दिसत आहे.

इंदोर जरी भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखले जात असले, तरी काही दिवसांपूर्वी दूषित पाण्याच्या समस्येमुळे हे शहर चर्चेत होते. याबाबत बरीच चर्चा झाली.

IND vs NZ, 3rd ODI: शुभमन गिलने जिंकला टॉस! भारताच्या Playing XI मध्ये अर्शदीप सिंगचे पुनरागमन, मग कोणाला मिळाला डच्चू?
