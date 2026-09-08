SHUBMAN GILL: पहिले गिलने अभिषेकला झोडपलं, मग अभिषेकनेच गिलला बाद केलं! २ षटकार-१ चौकारानंतर मोहालीत रंगला दोन मित्रांचा भन्नाट सामना

SHUBMAN GILL ABHISHEK SHARMA SHER-E-PUNJAB T20: शेर-ए-पंजाब टी-२० मालिकेत भारतीय क्रिकेटमधील दोन दिग्गज खेळाडू शुभमन गिल(Shubman Gill) आणि अभिषेक शर्मा यांचा आमनासामना पाहायला मिळाला. हे दोन्ही खेळाडू मोहालीमध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसले. जिथे भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांच्यातील एक खास क्षणही पाहायला मिळाला..भारतीय क्रिकेटचे दोन जिवलग मित्र आणि दिग्गज फलंदाज शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा लहानपणापासून एकत्र क्रिकेट शिकले आणि आता जागतिक क्रिकेटमध्ये आपली छाप पाडणाऱ्या या दोन्ही खेळाडूंची मोहालीमध्ये गाठ पडली. भारतीय कसोटी आणि एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल फाजिल्का फाल्कन्स संघाचे नेतृत्व करत होता, तर अभिषेक शर्मा अमृतसर सुरमास संघाकडून मैदानात उतरला..या हाय व्होल्टेज सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना फाजिल्का फाल्कन्सने २० षटकांत ६ गडी गमावून १९१ धावांचा डोंगर उभा केला. कर्णधार शुभमन गिलने आघाडी घेत ८ चौकार आणि ३ उत्तुंग षटकारांसह अवघ्या ३५ चेंडूंमध्ये ६७ धावा केल्या. मात्र, डावातील १०वं षटक अभिषेक शर्मा गोलंदाजीसाठी आला तेव्हा विशेष रोमांचक ठरलं..शुभमन गिलने पहिल्या चेंडूवर सरळ षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि पाचव्या चेंडूवर आणखी एक षटकार मारला. मात्र, शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो नमन धीरच्या हाती झेलबाद झाला. अभिषेक शर्माने गिलची विकेट घेतली आणि अमृतसर सुरमासच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला..IND vs SL, 2nd Test: पडिक्कलने सलग दुसरं शतक करत ८ वर्षांचा दुष्काळ संपवला! शुभमन गिलचीही फिफ्टी, पहिल्या दिवसावर भारताचे वर्चस्व.१९२ धावांचं लक्ष्य गाठताना अभिषेक शर्माने अमृतसर सुरमासला धडाकेबाज सुरुवात करून दिली. अभिषेकने अवघ्या १५ चेंडूंमध्ये ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ४९ धावा ठोकल्या. तत्पूर्वी, या हंगामातील आपला पहिला सामना खेळणाऱ्या शुभमन गिलने लुधियाना लायन्सविरुद्ध २१ चेंडूंमध्ये ७ चौकार आणि १ षटकारासह ४० धावा करत संघाला चांगली सुरुवात करून दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.