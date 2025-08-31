Cricket

Team India Fitness Test: गिल, सिराजसह रोहित शर्माचीही फिटनेस टेस्ट; विराटची चाचणी कधी?

Team India Fitness Assessment: आशिया करंडक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची तयारी जोरात सुरू आहे. शुभमन गिल, रोहित शर्मा आणि मोहम्मद सिराज यांची तंदुरुस्ती चाचणी घेतली जात आहे.
Summary

  • आशिया करंडक ट्वेन्टी-२० स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची तयारी सुरू झाली आहे.

  • शुभमन गिल, रोहित शर्मा आणि मोहम्मद सिराज यांची तंदुरुस्ती चाचणी बीसीसीआयच्या अकादमीत घेतली जात आहे.

  • गिलला फ्ल्यूमुळे विश्रांती घ्यावी लागली होती, परंतु आता तो बरा झाला आहे.

