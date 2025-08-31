Team India Fitness Test: गिल, सिराजसह रोहित शर्माचीही फिटनेस टेस्ट; विराटची चाचणी कधी?

आशिया करंडक ट्वेन्टी-२० स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची तयारी सुरू झाली आहे. शुभमन गिल, रोहित शर्मा आणि मोहम्मद सिराज यांची तंदुरुस्ती चाचणी बीसीसीआयच्या अकादमीत घेतली जात आहे. गिलला फ्ल्यूमुळे विश्रांती घ्यावी लागली होती, परंतु आता तो बरा झाला आहे. .आगामी आशिया करंडक ट्वेन्टी-२० स्पर्धेसाठी उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेला शुभमन गिल बीसीसीआयच्या अकादमीत तंदुरुस्ती चाचणीसाठी दाखल झाला आहे. त्याच्यासह रोहित शर्मालाही तंदुरुस्ती चाचणी द्यावी लागणार आहे.संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये ९ सप्टेंबरपासून आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेस सुरुवात होत आहे आणि त्यासाठी भारतीय संघ ४ सप्टेंबरला दुबईत एकत्र होणार आहे.भारतीय क्रिकेटचा देशांतर्गत मोसम दुलीप करंडक स्पर्धेद्वारे सुरू झाला आहे. आशिया करंडक स्पर्धेसाठी आंतरराष्ट्रीय मोसमही सुरू होणार आहे. त्यासाठी आताच प्रत्येकाची तंदुरुस्ती चाचणी घेतली जाणार आहे. .Team India Sponsor : कोण घेणार Dream 11 ची जागा? आशिया चषकात कशी असेल टीम इंडियाची जर्सी? मोठी अपडेट समोर....रोहित शर्मा आता केवळ एकदिवसीय प्रकार खेळत असला तरी त्याच्यासह वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज ही तंदुरुस्ती चाचणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी क्रिकेट अकादमीत दाखल झाले.रविवारी (ता. ३१) बहुतांशी खेळाडूंची तंदुरुस्ती चाचणी होईल. अगोदर ट्वेन्टी-२० आणि आता कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला रोहित शर्मा या नव्या मोसमाकडे कसा पाहतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. ३९ वर्षीय रोहित ऑक्टोबर महिन्यात (ता. १९, २३ आणि २५) ऑस्ट्रेलियात एकदिवसीय मालिका खेळायला जाणार हे जवळपास निश्चित समजले जात आहे; पण त्याअगोदर ऑस्ट्रेलियाचा अ संघ भारतात (३० सप्टेंबर, ३ आणि ५ ऑक्टोबर) अ संघासोबत तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा भारत अ संघातून खेळणार का, याचीही उत्सुकता असेल..शुभमन गिलला फ्ल्यूचा त्रास झाला होता, त्यामुळे दुलीप करंडक सामन्यातून त्याने माघार घेतली होती. पूर्व विभाग संघाविरुद्धच्या सामन्यात उत्तर विभागाच्या कर्णधारपदी गिलची कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. चंडीगड येथील आपल्या निवासस्थानी पूर्ण विश्रांती घेऊन या आजारातून बरा झालेला गिल आज शनिवारी (ता. ३०) बंगळूरमध्ये दाखल झाला.एरवी परदेश दौऱ्यावर जाताना भारतीय खेळाडू सर्वसाधारपणे मुंबईत एकत्र येत असतो; परंतु या वेळी खेळाडू आपापल्या निवासस्थानातून दुबईत दाखल होईल.गिलसह यष्टीरक्षक फलंदाज जितेश शर्माही शनिवारी सकाळी बंगळूरमध्ये दाखल झाला. वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमरा, वॉशिंग्टन सुंदर, यशस्वी जयस्वाल आणि शार्दुल ठाकूर हेसुद्धा अनिवार्य असलेल्या मोसमपूर्व तंदुरुस्ती चाचणीसाठी शनिवार सायंकाळी बंगळूरमध्ये दाखल झाले..दुलीप करंडक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात शार्दुल ठाकूर पश्चिम विभागाचे नेतृत्व करणार आहे. यशस्वी जयस्वाल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांची आशिया करंडक स्पर्धेसाठी राखीव खेळाडू म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तंदुरुस्ती चाचणी झाल्यावर तेसुद्धा दुलीप करंडक सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे.आशिया करंडक स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आलेले अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा (उत्तर विभाग), कुलदीप यादव (मध्य विभाग) हे दुलीप करंडक उपांत्यपूर्व सामन्यात खेळत असल्यामुळे त्यांना तंदुरुस्ती चाचणीची आवश्यता नसेल, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, ४ ते ७ सप्टेंबरदरम्यान दुलीप करंडक उपांत्य फेरीसाठी दक्षिण विभागाला तिलक वर्माऐवजी दुसरा कर्णधार निवडावा लागणार आहे. तिलकची आशिया करंडक स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवड करण्यात आलेली असल्यामुळे हा बदल करावा लागणार आहे..Asia Cup 2025: २२ षटकार, २१ चौकार अन् २८५ धावा! संजू सॅमसनचा नाद खुळा खेळ; गौतम गंभीरला लागेल वेड.मुकेश कुमारला दुखापतपूर्व विभागाचा वेगवान गोलंदाज मुकेश कुमारला दुलीप करंडक सामन्यात दुखापती झाली, त्यामुळे तो दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करू शकला नाही. ही दुखापत त्याला पहिल्या डावात गोलंदाजी करताना झाली होती.विराट कोहलीचे काय?विराट कोहलीचे लंडनमध्ये निवास असून त्याच्या तंदुरुस्ती चाचणीबाबत काही माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. तोसुद्धा आता रोहित शर्माप्रमाणे केवळ एकदिवसीय प्रकारातच खेळणार आहे..FAQs१. रोहित शर्मा कोणत्या प्रकारात आता खेळतो?➤ रोहित शर्मा सध्या केवळ एकदिवसीय क्रिकेट प्रकारात खेळतो.(Which format does Rohit Sharma play now?)२. आशिया करंडक २०२५ कुठे होणार आहे?➤ ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)मध्ये होणार आहे.(Where will Asia Cup 2025 be held?)३. विराट कोहलीची तंदुरुस्ती चाचणी झाली का?➤ विराट कोहलीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.(Has Virat Kohli completed his fitness test?)४. जसप्रीत बुमराह आणि शार्दुल ठाकूर फिटनेस चाचणीला उपस्थित झाले का?➤ होय, हे दोन्ही खेळाडू बंगळूरमध्ये तंदुरुस्ती चाचणीसाठी दाखल झाले.(Did Jasprit Bumrah and Shardul Thakur attend the fitness test?)५. भारतीय संघ दुबईला कधी रवाना होणार आहे?➤ भारतीय संघ ४ सप्टेंबरला दुबईत एकत्र होणार आहे.(When will Team India leave for Dubai? – On 4th September 2025.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.