Gill - Ishan Century: कर्णधार शुभमन गिलचं दमदार शतक! ईशान किशनने चोपलं, पण रोहितचं टेन्शन वाढवलं

Shubman Gill - Ishan Kishan Century: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात बुधवारी (१७ जून) वनडे मालिकेतील दुसरा सामना लखनौमध्ये खेळला जात आहे. या सामन्यात शुभमन गिल आणि ईशान किशन यांनी दमदार कामगिरी केली आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण भारताच्या फलंदाजांनी सुरुवात दणक्यात केली. गिल आणि ईशान यांनी शतके केली आहेत. .IND A vs AFG A : ऋतुराज गायकवाडच्या विकेटवरून वाद.... वैभव बाद होता, त्याला दिले नाबाद अन् इथे ऋतूची विकेट ढापली Video.या सामन्यात भारताकडून यशस्वी जैस्वाललाही संधी दिली असल्याने त्याच्यासह रोहित शर्मा सलामीला फलंदाजीला उतरला. मात्र जैस्वालने ४ धावांवरच विकेट गमावली. त्याला सलीम साफीने बाद केले. पण नंतर रोहितला कर्णधार शुभमन गिलची साथ मिळाली. रोहित आक्रमक खेळत होता. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ८७ धावांची मोठी भागीदारी करत भारताच्या डावाचा पाया रचला. रोहित अर्धशतकाकडे वाटचाल करतच होता, पण १४ व्या षटकात त्याला राशीद खानने त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे रोहित ३९ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ४८ धावांची खेळी केली. त्याने ६ चौकार आणि २ षटकार मारले..ईशान किशन शुभमन गिलची दमदार शतकंतो बाद झाल्यानंतर ईशान किशनने दमदार साथ गिलला दिली. गिलने त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले. दरम्यान दोघांनीही लय कायम ठेवताना २९ षटकांमध्येच भारताला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. त्यानंतरही तो आक्रमक खेळत होता. त्याने अर्धशतकानंतर चौकार - षटकारांचा पाऊस पाडला. या दरम्यान गिलने ३३ व्या षटकात ७७ चेंडूत शतक पूर्ण केले. कर्णधार म्हणून त्याचे हे पहिले वनडे शतक ठरले. त्याच्या शतकानंतर लगेचच ३३ व्या षटकातच ईशान किशननेही त्याचे शतक ७१ चेंडूतच पूर्ण केले. त्याचे हे दुसरे शतक आहे.विशेष म्हणजे अफगाणिस्तानविरुद्ध सर्वात जलद शतक करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत आता ईशान तिसऱ्या आणि गिल पाचव्या क्रमांकावर आले आहेत. या यादीत अव्वल क्रमांकावर ओएन मॉर्गन असून त्याने २०१९ मध्ये ५७ चेंडूत शतक केले होते, तर दुसऱ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे, त्याने ६३ चेंडूत २०२३ मध्ये शतक केले होते. ग्लेन मॅक्सवेल चौथ्या क्रमांकावर आहे, ज्याने २०२३ मध्ये ७६ चेंडूत शतक केले होते. .ईशानचा खास विक्रमयादरम्यान ईशान किशनने अर्धशतकही पूर्ण केले. त्याने १००० वनडे धावाही पूर्ण केल्या. त्याने ९६६ चेंडूत १००० धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे तो सर्वात कमी चेंडूत १००० धावा करणार ६ वा भारतीय फलंदाज ठरला. त्याच्यापुढे हार्दिक पांड्या (८५७ चेंडू), केदार जाधव (९३६ चेंडू), कपिल देव (९५४ चेंडू), शुभमन गिल (२५४ चेंडू), एमएस धोनी (९५५ चेंडू), ईशान किशन (९६६ चेंडू) हे खेळाडू आहेत. याशिवाय त्याने २६ व्या डावात १००० धावा केल्याने तो सर्वात कमी डावात १००० वनडे धावा करणारा भारताचा चौथ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला. त्याच्या पुढे अव्वल क्रमांकावर शुभमन गिल आहे, ज्याने १९ डावात १००० धावा केल्या होत्या. त्यानंतर विराट कोहली आणि शिखर धवन यांनी प्रत्येकी २४ डावात, तर नवजोत सिंग सिद्धू आणि श्रेयस अय्यर यांनी प्रत्येकी २५ डावात १००० धावा पूर्ण केल्या होत्या..IND A vs AFG A: भारतीय संघ तीनशे पार... वैभव सूर्यवंशीच्या अपयशानंतरही इतरांनी अफगाणिस्तानला झोडले.ईशानने वाढवली भारतीय संघाची डोकेदुखीदरम्यान, ईशान गेल्या काही महिन्यांपासून दमदार फॉर्ममध्ये खेळतोय. त्याचा फॉर्म पाहातो त्याने सलामीवीरांसाठी डोकेदुखी वाढवली आहे. सध्या वनडेत रोहित आणि गिल नियमित सलामीवीर असले, तरी भारतीय संघ पर्यायी सलामीवीरांचाही विचार सुरू आहे. त्यामुळेच जैस्वाललाही संधी देण्यात आली आहे. आता ईशानने त्याच्या कामगिरीने या शर्यतीत उडी घेतली आहे. याशिवाय भारत अ संघाकडून ऋतुराज गायकवाडही चांगला खेळत असून तो सुद्धा या शर्यतीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.