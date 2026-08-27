Shubman Gill on IND vs SL Draw: "२५० षटकं अन् सलग तीन दिवस फिल्डिंग..." फॉलोऑननंतरही सामना ड्रॉ राहिल्याबद्दल गिल काय म्हणाला?

Sri Lanka vs India, Test Marathi News: गुरुवारी (२७ ऑगस्ट) भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कोलंबोला झालेला कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना अनिर्णित (Draw) राहिला. भारताने या मालिकेतील पहिला सामना जिंकला असल्याने मालिका १-० अशी जिंकली. मात्र दुसऱ्या सामन्यावर मजबूत पकड असतानाही श्रीलंकेने दुसऱ्या डावात दिलेल्या चिवट झुंजीमुळे सामना अनिर्णित राहिला. या सामन्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) सामन्याबद्दल आणि पुढील आव्हानाबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. .U19 IND vs U19 AUS: सेहवाग - द्रविडची मुलं आता भारतीय संघात! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सामन्यांसाठी युवा संघाची घोषणा.या सामन्यात देवदत्त पडिक्कल (११७) आणि ध्रुव जुरेल (नाबाद ११५) यांच्या शतकाच्या जोरावर पहिला डाव भारताने ९ बाद ५०३ धावांवर घोषित केला होता. त्यानंतर श्रीलंकेचा पहिला डाव २९० धावांवर संपल्याने २१३ धावांच्या आघाडीसह भारताने श्रीलंकेला फॉलोऑन दिला होता. पण श्रीलंकेने फॉलोऑननंतर दमदार पुनरागमन केले. आधी पसिंदू सुरियाबंदाराने ९२ धावांची आणि कामिंडू मेंडिसने ५५ धावांची खेळी केली. तर नंतर ६ व्या क्रमांकावरील सोनल दिनूशाने नाबाद शतक केले. श्रीलंकेच्या तळातील फलंदाजांनी तब्बल ९० षटके फलंदाजी केली. त्यामुळे श्रीलंकेने पाचवा दिवस संपत असताना ९ बाद ४२९ धावांवर दुसरा डाव घोषित केला. त्यावेळी श्रीलंका २१६ धावांची आघाडीवर होते. त्यामुळे अखेर दोन्ही संघांच्या संमतीने हा सामना अनिर्णित राहिला.या मालिकेत मानव सुथार सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला. देवदत्त पडिक्कल भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला. सुथारने १६ विकेट्स घेतल्या, तर पडिक्कलने २ शतकांसह ३२८ धावा केल्या..सामन्यातील कामगिरीबद्दल गिल म्हणाला, 'प्रामाणिकपणे सांगायचं, तर निकाल लागण्यासाठी काही वेगळं करू शकलो नसतो. आम्ही जवळपास २५० षटके आणि सलग तीन दिवस क्षेत्ररक्षण केले आहे. आम्ही आमच्याकडून जे शक्य होतं, ते सर्व केले. पण त्यांनी चांगली फलंदाजी केली. त्यांच्या फलंदाजांनी खूप शानदार फलंदाजी केली. त्यांच्याकडे कौशल्य होते आणि काहीवेळा नशीबाचीही साथ मिळाली. त्यामुळे आम्ही काही वेगळं करू शकलो असतो, असं वाटत नाही.'.भारतीय संघाच्या मालिकेतील कामगिरीबद्दल गिल म्हणाला, 'आमच्यासाठी या मालिकेतून घेण्यासारख्या अनेक सकारात्मक गोष्टी आहेत. प्रतिस्पर्ध्यांकडूनही शिकायला मिळालं. प्रचंड दबावाच्या परिस्थितीतही त्यांनी ज्याप्रकारे पुनरागमन केले, हे पाहाणं खरोखर छान होते. लंच आणि टी ब्रेकवेळीही आम्ही याबाबत चर्चा केली.''मला वाटतं आम्ही काही आणखी वेगळं करू शकलो असतं, असं नाही. पण संपूर्ण मालिकेत आमच्यासाठी अनेक सकारात्मक गोष्टी घडल्या. पडिक्कलने मस्त कामगिरी केली, केएल राहुलचीही कामगिरी चांगली होती. मानव सुथारने अप्रतिम गोलंदाजी केली. प्रसिद्ध कृष्णानेही वेगवान गोलंदाज म्हणून दोन्ही डावात खूप मेहनत घेतली. त्यामुळे आम्ही शक्य ते सर्व केले.'.या मालिकेत मानव सुथार, देवदत्त पडिक्कल आणि ध्रुव जुरेल या युवा खेळाडूंनीही छाप पाडली. त्यांच्याबद्दल गिल म्हणाला, 'मला खूप चांगेल वाटत आहे. आमच्यासाठी खरोखर हा रोमांचक कालावधी आहे. मैदानात आणि मैदानाबाहेर सातत्य ठेवणं, आमची तयारी आणि आम्ही प्रत्येक गोष्ट ज्या पद्धतीने करतो, हे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं असणार आहे. आत्तापर्यंत अनेक गोष्टी सकारात्मक घडल्या आहेत.'मानव सुथारबद्दल गिल म्हणाला, 'त्याच्यातील सर्वच गोष्टींनी प्रभावित करणाऱ्या आगेत. तो किती सातत्यपूर्ण आहे, चेंडूत किती चांगला रिलिज करतो आणि ज्यापद्धतीने त्याच्या मनगटाच्या आणि बोटांच्या आधाराने चेंडू येतो, ते सर्वच प्रभावी आहे. त्याची गोलंदाजी पाहाणे, आनंद देणारे आहे. आगामी काळात तो आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा खेळाडू ठरणार आहे, असं मला वाटतं.'.दरम्यान, या मालिकेतील १-० विजयानंतरही भारतीय संघ वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेच्या (WTC 2025-27) पाँइंट्स टेबलमध्ये ५ व्या क्रमांकावर आहे. आता आगामी काळात भारताला न्यूझीलंडविरुद्ध आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायच्या आहेत. याबाबत गिल म्हणाला, 'आम्ही नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडला जाणार आहे. ती आमच्यासाठी चांगली मालिका असेल, त्यानंतर घरच्या मैदानावरही चांगली मालिका आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका चांगली राहिली, तर जोपर्यंत आमच्याकडे संधी आहे, तोपर्यंत आम्ही आशा ठेवू. आम्हाला आशा आहे की आम्ही अंतिम सामन्यात पोहचू.'.IND vs SL: फॉलोऑन देऊनही फसला प्लॅन! भारताच्या हातातून विजय निसटला, दिनूशा एकटा नडला; कोलंबो कसोटी 'ड्रॉ'.कोलंबो कसोटीत फॉलोऑनचा निर्णय घेतल्याबद्दल गिल म्हणाला, 'मी आधीच म्हटलं तसं, या सामन्यात चांगला खेळ झाला. मागे वळून आता पाहाताना विचार करू शकता की फॉलोऑन देणं योग्य होतं की नाही? पण हवामान आणि इतर परिस्थितीत लक्षात घेता पाचव्या दिवशी पूर्ण दिवसाचा खेळ होईल, याची आम्हाला खात्री नव्हती. पण अशा गोष्टींची चर्चा सामना संपल्यानंतरच होऊ शकते. त्याक्षणी तुम्ही परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करता. काही गोष्टी आपल्या बाजूने असतात आणि काही नसतात. त्यामुळे ठीक आहे. हा क्रिकेटचा खेळ आहे आणि आजच्या दिवशी अखेरीस कसोटी क्रिकेटचा विजय झाला.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.