Cricket

Shubman Gill Post: विराट कोहलीच्या शतकानंतर शुभमन गिलची ‘ती’ पोस्ट व्हायरल! फक्त दोन शब्द अन् एक FIRE इमोजी; नेमकं काय म्हणाला कॅप्टन?

Shubman Gill’s Viral Post After Virat Kohli’s Century: विराट कोहलीच्या शानदार शतकानंतर शुभमन गिलने सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर केली. कोहलीच्या १३९ धावांच्या खेळीचं कौतुक करत गिलने दोन शब्द आणि FIRE इमोजीतून प्रतिक्रिया दिली. भारत-वेस्ट इंडिज सामन्यानंतरची ही पोस्ट नेमकी काय आहे, जाणून घ्या.
Shubman Gill’s Viral Post After Virat Kohli’s Century

Shubman Gill’s Viral Post After Virat Kohli’s Century

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Shubman Gill’s Viral Post After Virat Kohli’s Century: भारतीय संघाने रविवारी झालेल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने दणदणीत पराभव केला. विराट कोहली( Virat Kohli)आणि शुभमन गिल यांच्या जबरदस्त शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला चांगलीच धूळ चारत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

मात्र, या विजयानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलची(Shubman Gill) एक पोस्ट सध्या चांगलीच व्हायरल होत आहे.

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