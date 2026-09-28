Shubman Gill Post: विराट कोहलीच्या शतकानंतर शुभमन गिलची ‘ती’ पोस्ट व्हायरल! फक्त दोन शब्द अन् एक FIRE इमोजी; नेमकं काय म्हणाला कॅप्टन?

Shubman Gill’s Viral Post After Virat Kohli’s Century: भारतीय संघाने रविवारी झालेल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा ८ विकेट्सने दणदणीत पराभव केला. विराट कोहली( Virat Kohli)आणि शुभमन गिल यांच्या जबरदस्त शतकांच्या जोरावर भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजला चांगलीच धूळ चारत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. मात्र, या विजयानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलची(Shubman Gill) एक पोस्ट सध्या चांगलीच व्हायरल होत आहे..भारतीय संघाच्या विजयानंतर शुभमन गिलने विराट कोहलीसोबतचा फोटो शेअर करत एक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये त्याने विराटच्या फलंदाजीचं कौतुक केलं आहे. गिलने सोशल मीडियावर कोहलीच्या खेळीचं कौतुक करताना, “फायरी इनिंग्ज ही कहदे” असं लिहिलं आहे.हा सामना भारतीय संघासाठी खूपच चांगला ठरला. भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने आपल्या कारकिर्दीतील १०वं एकदिवसीय शतक पूर्ण केलं. तर विराट कोहलीनेही शतक झळकावत अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले..सामना संपल्यानंतर शुभमन गिलने विराटच्या फलंदाजीचं भरभरून कौतुक केलं. विराट सध्या फलंदाजीचा जास्त आनंद घेत आहे आणि मोकळेपणाने खेळताना दिसत आहे, असं गिलने सांगितलं. पुढे बोलताना तो म्हणाला की, विराटने देशासाठी अनेक सामने जिंकून दिले आहेत. त्यामुळे तो जेव्हा चांगला खेळतो, तेव्हा तो संघासाठी सामना जिंकून देऊ शकतो..विराट कोहलीचे विक्रमभारताचा चेस मास्टर विराट कोहलीला का म्हटलं जातं, हे त्याने या सामन्यात पुन्हा एकदा दाखवून दिलं. भारतीय संघाला २९५ धावांचं लक्ष्य मिळालं होतं. ३४ धावांवर रोहित शर्माची विकेट गेल्यानंतर विराट मैदानात आला आणि त्याने आपल्या फलंदाजीने भारतीय संघाला विजयाच्या आणखी जवळ नेलं. विराटने ८८ चेंडूंत १० चौकार आणि ९ षटकारांसह नाबाद १३९ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले..विराट कोहलीने या सामन्यात एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये १५ हजार धावांचा टप्पा पूर्ण केला. सचिन तेंडुलकरनंतर हा टप्पा गाठणारा विराट जगातील दुसरा फलंदाज ठरला. विशेष म्हणजे विराटने सचिनपेक्षा कमी डावांत १५ हजार वनडे धावा पूर्ण केल्या.वेस्ट इंडिजविरुद्ध शतक झळकावत विराटने आपल्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील ५५वं शतक पूर्ण केलं. हे त्याचं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८६वं शतक ठरलं. या शतकासह त्याने सचिन तेंडुलकरच्या १०० आंतरराष्ट्रीय शतकांच्या विक्रमाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकलं आहे..IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहलीचा महापराक्रम! तेंडुलकरनंतर वन डेत असा विक्रम नोंदवणारा पहिलाच; शुभमन गिलचेही शतक.या डावात विराटने ९ षटकारांची आतषबाजी केली. एकदिवसीय क्रिकेटमधील त्याच्या एका डावात मारलेल्या षटकारांची ही सर्वाधिक संख्या ठरली आहे.वेस्ट इंडिजविरुद्धचा हा विराटचा ४४वा एकदिवसीय सामना होता. या सामन्यासह त्याने माजी भारतीय कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीनचा २८ वर्षे जुना विक्रम मोडला. वेस्ट इंडिजविरुद्ध सर्वाधिक एकदिवसीय सामने खेळणारा भारतीय फलंदाज म्हणून आता विराट कोहलीच्या नावावर हा विक्रम झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.