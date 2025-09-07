Rohit Sharma - Shubman Gill

Rohit Sharma - Shubman Gill

Sakal

Cricket

Shubman Gill होणार भारताच्या वनडे संघाचा कर्णधार, केवळ औपचारिकता बाकी? रोहित शर्माच्या भविष्याबाबत चर्चेला उधाण

Shubman Gill Set to Lead India in ODI: भारतीय क्रिकेट संघात नेतृत्व बदलाचे वारे वाहत आहेत. रोहित शर्मानंतर शुभमन गिलला वनडे संघाचा कर्णधार बनवण्याची औपचारिकता बाकी असल्याची चर्चा आहे.
Published on
Summary

  • रोहित शर्माच्या वनडे कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह असून शुभमन गिलला कर्णधार बनवण्याची चर्चा आहे.

  • रोहितने २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली असली तरी त्याचे कर्णधारपद कायम राहील का, याबाबत शंका आहे.

  • गिलला टी२० संघाचे उपकर्णधारपद मिळाल्याने त्याच्या नेतृत्वाची शक्यता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
ODI captain
Shubman Gill
Rohit Sharma ODI World Cup 2027
Shubman Gill fitness update
Marathi News Esakal
www.esakal.com