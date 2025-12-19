Cricket

T20 World Cup साठी संघ निवडीच्या एक दिवस आधीच शुभमन गिल टीम इंडियातून बाहेर; BCCI ने दिले अपडेट्स

Shubman Gill Injury Updates: शुभमन गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाचव्या टी२० सामन्यात का खेळला नाही , याबाबत बीसीसीआयने अपडेट्स दिले आहेत.
Shubman Gill | India vs South Africa 5th T20I



  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची निवड शनिवारी होणार आहे.

  • पण शुभमन गिलच्या दुखापतीमुळे संघाची चिंता वाढली आहे.

  • तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पाचव्या टी२० सामन्यात खेळला नाही.

