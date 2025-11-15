Cricket

IND vs SA 1st Test: शुभमन गिलला नेमकं काय झालं, एका चौकारानंतर अचानक सोडलेलं मैदान! BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Shubman Gill Retired Hurt: कोलकातामध्ये सुरू असलेल्या कसोटीत शुभमन गिलला अचानक मैदान सोडावे लागले. तो नंतर फलंदाजीला तसेच क्षेत्ररक्षणासाठीही उतरला नाही. त्याच्या सामन्यातील सहभागाबद्दल बीसीसीआयने अपडेट दिले आहेत.
Shubman Gill | India vs South Africa 1st test

Pranali Kodre
Summary

  • शुभमन गिलला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यादरम्यान अचानक मैदान सोडावे लागले.

  • बीसीसीआयने दिलेल्या अपडेटनुसार, गिलच्या मानेत वेदना आहेत.

  • गिलच्या अनुपस्थितीत उपकर्णधार रिषभ पंत भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे.

