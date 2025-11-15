IND vs SA 1st Test: शुभमन गिलला नेमकं काय झालं, एका चौकारानंतर अचानक सोडलेलं मैदान! BCCI ने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

शुभमन गिलला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामध्ये सुरू असलेल्या सामन्यादरम्यान अचानक मैदान सोडावे लागले. बीसीसीआयने दिलेल्या अपडेटनुसार, गिलच्या मानेत वेदना आहेत. गिलच्या अनुपस्थितीत उपकर्णधार रिषभ पंत भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे..भारतीय क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकातामधील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघाला दुसऱ्या दिवशी मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा कर्णधार शुभमन गिलला अचानक मैदान सोडावं लागलं आहे. त्याच्याबद्दल आता बीसीसीआयने अपडेट दिले आहेत..IND vs SA 1st Test: टीम इंडियाचा डाव २०० धावांच्या आत गुंडाळला, पण आघाडी घेण्यात यश; द. आफ्रिकेसाठी हार्मर, यान्सिन चमकले.या कसोटीत दुसऱ्या दिवशी भारताने २१ व्या षटकापासून १ बाद ३७ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. त्यावेळी केएल राहुल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी चांगली सुरुवात केली. त्यांनी ५७ धावांची भागीदारीही केली. पण वॉशिंग्टनला ३५ व्या षटकात सिमॉन हार्मरने २९ धावांवर बाद केले. त्यानंतर केएल राहुलला साथ देण्यासाठी शुभमन गिल आला होता. .शुभमन गिलने ३५ व्या षटकातील तीन चेंडूही खेळले. या षटकातील ५ व्या चेंडूवर त्याने चौकार ठोकला पण चौकारानंतर लगेचच गिलने मानेत वेदना होत असल्याची तक्रार केली. त्यामुळे भारतीय संघाचे फिजिओ मैदानात आले. त्यांनी त्याच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्याला मैदानातून बाहेर नेले. त्यामुळे गिल ३ चेंडूत ४ धावांवर रिटायर्ड हर्ट झाला. त्यानंतर गिल फलंदाजीला उतरला नाही. भारताचा पहिला डाव ६२.२ षटकात १८९ धावांवर संपला..IND vs SA Test: रवींद्र जडेजाने घडवला इतिहास! दहावी धाव घेताच कपिल देव यांची केली बरोबरी.दरम्यान, गिलच्या दुखापतीबद्दल बीसीसीआयने अपडेट दिले आहेत. बीसीसीआयने माहिती दिली आहे की शुभमन गिलला मानेमध्ये वेदना असून त्याच्यावर बीसीसीआयची मेडिकल टीम उपचार करत आहे. कोलकाता कसोटीतील त्याच्या सहभागाबाबत त्याच्या दुखापतीवर अवलंबुन आहे..भारताचा डाव संपल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला. पण यावेळी क्षेत्ररक्षणासाठीही गिल मैदानात उतरला नाही. त्याच्याऐवजी उपकर्णधार रिषभ पंत सध्या दुसऱ्या डावात भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे. गिलने दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या डावात क्षेत्ररक्षण आणि नेतृत्व केले होते. दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव १५९ धावांवर संपला होता. त्यानंतर भारताने पहिल्या डावात १८९ धावा केल्याने ३० धावांची आघाडी घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.