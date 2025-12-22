Shubman Gill: शुभमन गिलची संघात झाली निवड; अर्शदीप सिंग, अभिषेक शर्मा यांच्यासोबत खेळताना दिसणार; न्यूझीलंडविरुद्ध...

Punjab 18-man squad Vijay Hazare Trophy 2025: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची नुकतीच घोषणा झाली आणि यात उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याची निवड न झाल्याचे सर्वांना आश्चर्य वाटले. टीम कॉ़म्बिनेशनसाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी सांगितले. पण, शुभमन आता देशांतर्गत क्रिकेट गाजवण्यासाठी मैदानावर उतरणार आहे. आगामी विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या पंजाबच्या १८ सदस्यीय संघात शुभमनसह अभिषेक शर्मा व अर्शदीप यांचे नाव आहे..पंजाबचा पहिला सामना २४ डिसेंबरला महाराष्ट्र संघाविरुद्ध होणार आहे. या तीन आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसह पंजाबच्या संघात अनेक पॉवर हिटर व अष्टपैलू खेळाडू दिसत आहेत. प्रभसिमन सिंग, नमन धीर, अनमोलप्रीत सिंग, रमणदीप सिंग , सनवीर सिंग व हरप्रीत ब्रार हे आयपीएलमधील स्टार आहेत. गुरनूर ब्रार व क्रिश भगत हे जलदगती मारा करणारे खेळाडूही संघात आहेत. शुभमन, अभिषेक व अर्शदीप यांचे नाव जरी असले तरी त्यांच्या उपलब्धतेबाबत स्पष्टता नाही..Video : सर्फराज कभी धोका नही देता! भारताला हरवल्यानंतर पाकड्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले, पाकिस्तानी मेंटॉरची मान पकडली अन्... .भारतीय संघाला ११ जानेवारीपासून न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन व डे सामन्यांची मालिका खेळायची आहे. त्यानंतर पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका होणार आहे. शुभमनची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात निवड झाली नसली तरी तो न्यूझीलंडविरुद्ध वन डे मालिकेत संघाचे नेतृत्व करताना दिसेल. अभिषेक व अर्शदीप हे ट्वेंटी-२० संघाचे सदस्य आहेत..पंजाबला मागील पर्वात उपांत्यपूर्व फेरीत हार पत्करावी लागली होती. यंदा त्यांचे साखळी फेरीतील सर्व सात सामने जयपूर येथे होणार आहे. मागील पर्वात अर्शदीप सिंग हा त्यांच्याकडून सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज होता. त्यांच्या गटात छत्तीसगड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्की, गोवा व मुंबई आदी संघांचा समावेश आहे. पंजाबने अद्याप कर्णधार कोण, हे जाहीर केलेले नाही..Mumbai Indiansचे भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात वर्चस्व! MI चे ४, तर KKR चे ३ जणं; RCB, RR, LSG चे एकही खेळाडू नाही.Punjab's Vijay Hazare Trophy squadशुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंग, प्रभसिमरन सिंग, हरनूर पन्नू, अनमोलप्रीत सिंग, उदय सहारन, नमन धीर, सलिल अरोरा, सनवीर सिंग, रमणदीप सिंग, जशनप्रीत सिंग, गुरनूर ब्रार, हरप्रीत ब्रार, रघु शर्मा, क्रिश भगत, गौरव चौधरी, सुखदीप बाजवा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.