Shubman Gill: शुभमन गिलची संघात झाली निवड; अर्शदीप सिंग, अभिषेक शर्मा यांच्यासोबत खेळताना दिसणार; न्यूझीलंडविरुद्ध...

Shubman Gill selected for Punjab Vijay Hazare Trophy squad: भारतीय संघाच्या ट्वेटी-२० आंतरराष्ट्रीय संघातून वगळल्यानंतर शुभमन गिलची आता देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पुनरागमन झालं आहे. विजय हजारे चषकासाठी पंजाब क्रिकेट संघाने जाहीर केलेल्या १८ सदस्यीय संघात शुभमन गिलला स्थान देण्यात आलं आहे.
Punjab 18-man squad Vijay Hazare Trophy 2025: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची नुकतीच घोषणा झाली आणि यात उप कर्णधार शुभमन गिल ( Shubman Gill) याची निवड न झाल्याचे सर्वांना आश्चर्य वाटले. टीम कॉ़म्बिनेशनसाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी सांगितले. पण, शुभमन आता देशांतर्गत क्रिकेट गाजवण्यासाठी मैदानावर उतरणार आहे. आगामी विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेसाठी जाहीर झालेल्या पंजाबच्या १८ सदस्यीय संघात शुभमनसह अभिषेक शर्मा व अर्शदीप यांचे नाव आहे.

