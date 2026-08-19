Cricket

Shubman Gill: "तो खेळाडू भारतासाठी दीर्घकाळ खेळेल!", श्रीलंकेविरुद्धच्या विजयानंतर गिलची मोठी भविष्यवाणी!

Shubman Gill on India win against Sri Lanka in 1st Test: भारतीय संघाने श्रीलंकेविरुद्ध गॉल कसोटीत विजय मिळवला. या विजयासह भारतीय संघाने मालिकेत आघाडी घेतली आहे. या विजयानंतर भारताचा कर्णधार शुभमन गिल काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Manav Suthar - Shubman Gill | Sri Lanka vs India 1st Test

Manav Suthar - Shubman Gill | Sri Lanka vs India 1st Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sri Lanka vs India 1st Test at Galle, Marathi News: बुधवारी (१९ ऑगस्ट) भारतीय संघाने गॉलमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात १६५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयामुळे भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. भारताच्या विजयात देवदत्त पडिक्कल आणि मानव सुथार यांचे मोलाचे योगदान राहिले. सामन्यानंतर भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने त्यांच्या कामगिरीबद्दल कौतुकही केले.

Manav Suthar - Shubman Gill | Sri Lanka vs India 1st Test
IND vs SL 1st Test: Manav Suthar च्या १० विकेट्स अन् भारताचा दणदणीत विजय; मालिकेत १-० अशी आघाडी, WTC Final च्या आशा कायम
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Devdutt Padikkal
test cricket
India vs Sri Lanka
cricket news today
Shubman Gill
latest cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com