Shubman Gill: "तो खेळाडू भारतासाठी दीर्घकाळ खेळेल!", श्रीलंकेविरुद्धच्या विजयानंतर गिलची मोठी भविष्यवाणी!

Sri Lanka vs India 1st Test at Galle, Marathi News: बुधवारी (१९ ऑगस्ट) भारतीय संघाने गॉलमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात १६५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या विजयामुळे भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. भारताच्या विजयात देवदत्त पडिक्कल आणि मानव सुथार यांचे मोलाचे योगदान राहिले. सामन्यानंतर भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने त्यांच्या कामगिरीबद्दल कौतुकही केले. .IND vs SL 1st Test: Manav Suthar च्या १० विकेट्स अन् भारताचा दणदणीत विजय; मालिकेत १-० अशी आघाडी, WTC Final च्या आशा कायम.या सामन्यात भारतीय संघाने पहिल्या डावात देवदत्त पडिक्कलच्या १६७ धावांच्या आणि केएल राहुलच्या ८२ धावांच्या जोरावर ११६.४ षटकात ४६२ धावा केल्या. त्यानंतर श्रीलंकेने सोनल दिनुशाच्या १०० आणि निरोशान डिकवेल्लाच्या ८० धावांच्या जोरावर ७९.४ षटकात २८४ धावा केल्या. त्यामुळे भारताला १७८ धावांची आघाडी मिळाली होती. पण दुसऱ्या डावात भारताचा डाव १९३ धावांवर संपला होता. रिषभ पंतने अर्धशतक करत डाव सावरला होता. पण पहिल्या डावातील आघाडीमुळे भारताने श्रीलंकेला ३७२ धावांचे लक्ष्य दिले होते. पण श्रीलंकेला ७७.४ षटकात २०६ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारताने हा सामना सहज जिंकला.या सामन्यात मानव सुथारने पहिल्या डावात ४ आणि दुसऱ्या डावात ६ अशा एकूण १० विकेट्स घेतल्या. रवींद्र जडेजाने दोन्ही डावात ४ विकेट्स, प्रसिद्ध कृष्णाने ३ विकेट्स, तर मोहम्मद सिराजने २ आणि कुलदीप यादवने १ विकेट घेतली..हा सामना खास होता, कारण हा भारताचा इतिहासातील ६०० वा कसोटी सामना होता. ६०० कसोटी सामना खेळणारा भारत इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियानंतरचा तिसरा संघ आहे.या विजयानंतर बोलताना शुबमन गिल म्हणाला, हो नक्कीच ६०० व्या कसोटीतील विजय खास आहे. आमच्यासाठी समाधान देणारा विजय होता. मला वाटतं आम्ही चांगल्या परिस्थितीत राहिलो. पण इथे आल्यानंतर सामना पावसामुळे पूर्ण होईल की नाही, याची खात्री नव्हती. आम्ही थोडे दबावातही आलो होतो. पण मला वाटतं संघाने चांगला खेळ केला.'.पहिल्या डावातील दमदार फलंदाजीनंतर भारताची दुसऱ्या डावातील फलंदाजी कोलमडली होती. त्याबद्दल फारशी चिंता नसल्याचे पंत म्हणाला. तो म्हणाला, 'आम्हाला तिसऱ्या डावात फलंदाजी करताना ४०० च्या जवळपास धावा करायचेया होत्या, पण या खेळपट्टीवर सहज धावा करता येत नव्हत्या. त्यामुळे आम्ही तिसऱ्या डावात थोडी आक्रमक फलंदाजी करण्याचा विचार केला. त्यामुळे अखेरच्या डावात श्रीलंका पुरेशा षटकांचा सामना करतील, अशी योजना होती. तसेच चौथ्या आणि पाचव्या दिवशी आम्हाला किती षटके गोलंदाजी करता येतील, याची खात्री नव्हती. त्यामुळे आम्ही असा विचार केला होता. या प्रयत्नात आम्ही सुरुवातीला काही विकेट्स गमावल्या. पण एकूण परिस्थिती पाहाता आम्ही चांगल्या स्थितीत होतो.'.शुभमन गिलने मानव सुथार आणि देवदत्त पडिक्कलचेही भरभरून कौतुक केले. गिल मानव सुथारबद्दल म्हणाला, तो अफलातून गोलंदाजी करतोय. अफगाणिस्तानविरुद्धही त्याच्या पहिल्याकसोटी सामन्यात आणि या सामन्यातही त्याने चांगली कामगिरी केली. तो खूपच आश्वासक खेळाडू वाटतोय आणि भारतासाठी दीर्घकाळ खेळू शकण्याची त्याच्याकडे क्षमता आहे.'देवदत्त पडिक्कलबद्दल गिल म्हणाला, 'त्याची फलंदाजी पाहाणे मस्त होते. शतक करणं महत्त्वाचं होतंच, पण त्यानंतरही त्याने ज्याप्रकारे डाव पुढे नेला आणि संघासाठी मोठी धावसंख्या उभारली, हे महत्त्वाचं होतं. यातून सामना अटीतटीचा राहणार की आपण चांगल्या स्थितीत जाणार, हा फरक स्पष्ट केला. दुसऱ्या डावातही त्याने ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली आणि फिरकी गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवलं, ते पाहाणं आनंददायी होतं.'.IND vs SL 1st Test: सामन्यात १० विकेट्स, तरी मानव सुथारला POM चा पुरस्कार नाही! कोण ठरला सर्वोत्तम खेळाडू अन् का? .दरम्यान, वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ (WTC 2025-27) स्पर्धेच्या दृष्टनेही हा सामना महत्त्वाचा होता. त्याबद्दल गिल म्हणाला, 'नक्कीच आमचं अंतिम सामना अंतिम ध्येय आहे, त्यासाठीच आम्ही खेळतोय. कसोटी सामन्यात विजय मिळवणं सोपं नसतं आणि हा विजय मिळवल्याचा आनंद नक्कीच आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.