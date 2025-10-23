IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिका पराभूत झाली, पण शुभमन गिलकडून रोहित शर्माचं कौतुक; म्हणाला, 'जशी बॅटिंग केली...'

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात भारताला २ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताने पहिल्या दोन सामन्यांत पराभव पत्करला. या पराभवानंतर शुभमन गिलने प्रतिक्रिया दिली आहे..गुरुवारी (२३ ऑक्टोबर) ऍडलेडमध्ये भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसऱ्या वनडे सामन्यात २ विकेट्सने पराभवाचा धक्का बसला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. या मालिकेपूर्वी भारताच्या वनडे संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी शुभमन गिलकडे सोपवण्यात आली होती. पण त्याच्या नेतृ्त्वात भारताला पहिल्या दोन्ही वनडेत पराभवाचा धक्का बसला आहे..AUS vs IND: भारतीय संघ १७ वर्षांनी ऍडलेडमध्ये पराभूत! ऑस्ट्रेलियाने विजयासह मालिकाही टाकली खिशात.दुसऱ्या वनडेत प्रथम फलंदाजी करताना भारताने रोहित शर्मा (७३) आणि श्रेयस अय्यर (६१) यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर ५० षटकात ९ बाद २६५ धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियाकडून ऍडम झाम्पाने ४ आणि झेव्हियर बार्टलेटने ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच नंतर ऑस्ट्रेलियाने ४६.२ षटकात ८ बाद २६५ धावा करत भारताने दिलेले लक्ष्य पूर्ण करत सामना जिंकला. .ऑस्ट्रेलियाकडून मॅथ्यू शॉर्टने ७४ धावांची खेळी केली. कूपर कोनोलीने नाबाद ६१ धावांची खेळी केली. भारताकडून अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद सिराज आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. भारताकडून अक्षर पटेल आणि मोहम्मद सिराज यांच्याकडून शॉर्टचा झेलही दोनदा सुटला होता. हे झेल महागात पडल्याचेही शुभमन गिलने म्हटले..सामन्यानंतर बोलताना गिल म्हणाला, 'धावफलकावर आम्ही पुरेशा धावा लावल्या होत्या. पण हो नक्कीच काही झेल सुटल्याने अशाप्रकारच्या धावसंख्यांचा बचाव करणे सोपे नसते. पहिल्या सामन्यात नाणेफेक महत्त्वाची होती. कारण तेव्हा पाऊस होता. पण या सामन्यात मी असं म्हणणार नाही, कारण दोन्ही संघांनी जवळपास ५० - ५० षटके खेळली. खेळपट्टीवर सुरुवातीला गोलंदाजांना मदत होती, पण मला वाटतं की १५-२० षटकानंतर खेळपट्टी चांगली झाली.'.Rohit Sharma is back: अर्धशतकासह हिटमॅनने ऑस्ट्रेलियन भूमीत इतिहास घडवला; 'असा' पराक्रम करणारा पहिला आशियाई फलंदाज ठरला.तसेच या सामन्यात विराट कोहली जरी शून्यावर बाद झाला असला, तरी रोहित शर्माने दमदार खेळ केला. हे दोघांनी या मालिकेतून ७ महिन्यांनी पुनरागमन केले होते. रोहितच्या खेळीचे कौतुक करताना गिल म्हणाला, 'दीर्घकाळाने पुनरागमन करून स्पर्धात्मक क्रिकेट खेळणे सोपे नसते. पण सुरुवातीचा कालावधी आव्हानात्मक होता. त्याने ज्याप्रकारे फलंदाजी केली, त्याने आनंद झाला. सुरुवातीच्या काळात चांगली झुंज दिली. मी म्हणेल की त्याच्याकडून मोठी खेळी हुकली.'आता भारताला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना सिडनीमध्ये शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) खेळायचा आहे. या सामन्यात भारतीय संघ व्हाईटवॉश टाळण्यासाठी खेळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.