रोहित शर्माकडून ODI कर्णधारपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर Shubman Gill ची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला, '२०२७ वर्ल्ड कपमध्ये...'
Shubman Gill on Being India’s New ODI Captain: शुभमन गिलच्या नेतृत्त्वात भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिला कसोटी सामना जिंकला आणि लगेचच त्याला वनडे कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. याबाबत त्याने प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे.
Summary
अहमदाबादच्या मैदानावर शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध शनिवारी पहिला कसोटी सामना जिंकला.
हा कसोटी सामना जिंकल्यानंतर लगेचच शुभमन गिलची वनडे कर्णधार म्हणून नियुक्ती झाली.
गिलने वनडे कर्णधारपदाबाबत भाष्य केले असून त्याच्या प्रतिक्रियेचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे.