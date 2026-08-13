IND vs SL: शुभमन गिल-रिषभ पंत श्रीलंकेत धुमाकूळ घालणार? WTC मध्ये आजपर्यंत कोणालाही न जमलेला पराक्रम करण्याची संधी

India vs Sri Lanka Test Series Marathi Updates: भारतीय कसोटी संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना १५ ऑगस्टपासून गॉल येथे, तर दुसरा सामना कोलंबोमध्ये २३ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेत भारताचा कर्णधार शुभमन गिलवर (Shubman Gill) सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. त्याने गेल्या काही महिन्यात कसोटीत चौथ्या क्रमांकावर खेळताना दमदार कामगिरी केली होती. वरिष्ठ खेळाडूंच्या निवृत्तीनंतर आता फलंदाजीची मोठी जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे त्याची कामगिरी भारतासाठी श्रीलंका दौऱ्यातही महत्त्वाची असणार आहे. .IND vs SL, 1st Test: सर्फराज खान की ध्रुव जुरेल... कोणाला मिळावी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी? कार्तिकने दिलं स्पष्ट उत्तर.गिल-पंतला मोठा विक्रम करण्याची संधीदरम्यान ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीप २०२५-२७ स्पर्धेचाही (WTC 2025-27) भाग असल्याने दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे. तसेच ही मालिका WTC स्पर्धेचा भाग असल्याने शुभमन गिलला मोठ्या विक्रमाला गवसणी घालण्याची संधी आहे. कवळ गिललाच नाही, तर यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतही (Rishabh Pant) मोठा विक्रम करू शकतो. या दोघांनाही WTC स्पर्धेत ३००० धावांचा टप्पा पार करण्याची संधी आहे.आत्तापर्यंत WTC मध्ये जगातील ९ फलंदाजांनी ३००० धावांचा टप्पा पार केला आहे, पण यात एकाही भारतीय खेळाडूचा समावेश नाही. पण आता श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेतून या यादीत सामील होण्याती संधी गिल आणि पंत यांना आहे. गिलला WTC मध्ये ३००० धावांचा पार करण्यासाठी १५७ धावांची गरज आहे, तर पंतला २२० धावांची गरज आहे..WTC मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे भारतीयशुभमन गिलने आत्तापर्यंत WTC मध्ये ४० कसोटीतील ७३ डावात १० शतके आणि ८ अर्धशतकांसह २८४३ धावा केल्या आहेत. पंतने WTC मध्ये ४० कसोटीतील ७१ डावात ६ शतके आणि १६ अर्धशतकांसह २७८० धावा केल्या आहेत. तो WTC मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये हे दोघे अव्वल दोन क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ रोहित शर्मा (२७१६ धावा), विराट कोहली (२६१७ धावा) आणि रवींद्र जडेजा (२६१० धावा) आहेत..WTC मध्ये ३००० धावा करणारे फलंदाज(Most Runs in World Test Championship)तसेच सध्या WTC मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या जगातील एकूण फलंदाजांमध्ये अव्वल क्रमांकावर इंग्लंडचा जो रुट असून त्याने ७७ सामन्यांत ६६५१ धावा केल्या आहेत. त्याच्या आसपासही सध्या कोणी नाही. ऑस्ट्रेलियाचा स्टीव्ह स्मिथ (४६३१ धावा) दुसऱ्या आणि मार्नस लॅब्युशेन (४४८५ धावा) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ट्रॅव्हिस हेड (३९५१ धावा) चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ बेन स्टोक्स (३८५७ धावा), उस्मान ख्वाजा (३४६४ धावा), बाबर आझम (३४३७ धावा), झॅक क्रावली (३३१४ धावा) आणि केन विलियम्सन (३०२५ धावा) आहे. या ९ खेळाडूंनी आत्तापर्यंत WTC मध्ये ३००० धावा पूर्ण केल्या आहेत..IND vs SL: सर्फराज खान हेअरस्टाईल करायला गेला, पण सिराजच्या नव्या 'प्रयोगामुळे' झाला हैराण! Video Viral.गिलला विराट-सचिनच्या पंक्तीत बसण्याची संधीजर गिलने श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटीत २ शतके केली, तर तो श्रीलंकेत कर्णधार म्हणून दोन शतके करणारा भारताचा तिसराच कर्णधार (Most Test Centuries in Sri Lanka by Indian Captain) ठरेल. यापूर्वी केवळ विराट कोहली(Virat Kohli) आणि सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) या दोघांनाच कर्णधार म्हणून श्रीलंकेत कसोटीमध्ये दोन शतके करता आली आहेत. विशेष म्हणजे या दोघांशिवाय कर्णधार म्हणून कोणत्याच भारतीय कर्णधाराला श्रीलंकेत शतक करता आलेलं नाही. त्यामुळे आता त्यांच्या यादीत सामील होण्याची गिलकडे संधी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.