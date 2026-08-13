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IND vs SL: शुभमन गिल-रिषभ पंत श्रीलंकेत धुमाकूळ घालणार? WTC मध्ये आजपर्यंत कोणालाही न जमलेला पराक्रम करण्याची संधी

Shubman Gill and Rishabh Pant Chase Historic Milestones: भारतीय संघाला श्रीलंकेत दोन कसोटी सामने खेळायचे आहेत. या कसोटी मालिकेत आजपर्यंत कोणत्याच भारतीयाने न केलेला पराक्रम करण्याची संधी शुभमन गिल आणि रिषभ पंत यांच्याकडे आहे.
India vs Sri Lanka Test

Shubman Gill - Rishabh Pant

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Sri Lanka Test Series Marathi Updates: भारतीय कसोटी संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना १५ ऑगस्टपासून गॉल येथे, तर दुसरा सामना कोलंबोमध्ये २३ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेत भारताचा कर्णधार शुभमन गिलवर (Shubman Gill) सर्वांचेच लक्ष असणार आहे.

त्याने गेल्या काही महिन्यात कसोटीत चौथ्या क्रमांकावर खेळताना दमदार कामगिरी केली होती. वरिष्ठ खेळाडूंच्या निवृत्तीनंतर आता फलंदाजीची मोठी जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. त्यामुळे त्याची कामगिरी भारतासाठी श्रीलंका दौऱ्यातही महत्त्वाची असणार आहे.

India vs Sri Lanka Test
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