Shubman Gill : शुभमन गिलची स्पर्धेतून माघार; ब्लड टेस्टनंतर फिजियोने BCCI ला पाठवला अहवाल अन्...

शुभमन गिलने दुलीप ट्रॉफीतून माघार घेतली असून फिजिओच्या सल्ल्यानुसार तो खेळणार नाही.ब्लड टेस्टनंतर बीसीसीआयला अहवाल पाठवण्यात आला असून त्यात धोकादायक काही नाही.आशिया कप २०२५ साठी गिलला भारतीय संघाचा उपकर्णधार नेमले गेले आहे..Will Shubman Gill miss Asia Cup 2025 due to injury? आशिया चषक २०२५ स्पर्धा तोंडावर असताना शुभमन गिलबाबत चिंता व्यक्त करणारी बातमी समोर आली आहे. आशिया चषक स्पर्धेपूर्वी प्रतिष्ठित देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धा दुलीप ट्रॉफी सुरू होणार आहे. या स्पर्धेत भारतीय कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल हा उत्तर विभाग संघाचे नेतृत्व करणार होता. पण, हाती आलेल्या बातमीनुसार त्याने या स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. .इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्यानंतर गिलला उत्तर विभाग संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पण, त्याच्या नुकत्याच केलेल्या ब्लड टेस्टनंतर फिजिओने अहवाल बीसीसीआयला पाठवला आणि गिलने दुलीप ट्रॉफीमध्ये भाग घेऊ नये असा सल्ला दिला गेल्याचे वृत्त आहे. पण, अहवालात घाबरण्यासारखी काही गोष्ट नसल्याचेही आहे..रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचे पुढे काय? BCCI म्हणते, आमचे धोरण स्पष्ट आहे, त्यांचा निर्णय....गिल सध्या सुट्टीवर आहे आणि त्याने सोशल मीडियावर त्याचे फोटो देखील शेअर केले आहेत. दुलीप ट्रॉफी २८ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे आणि गिलच्या नेतृत्वाखालील उत्तर विभाग संघ बंगळुरूमधील BCCI सेंटर ऑफ एक्सलन्स ग्राउंडवर पूर्व विभाग संघाशी सामना करणार आहे. गिलच्या अनुपस्थितीत उपकर्णधार अंकित कुर संघाचे नेतृत्व करू शकतो. पण, याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही..भारत आता ९ सप्टेंबरपासून दुबईमध्ये सुरू होणाऱ्या आशिया कप २०२५ वर लक्ष केंद्रित करत आहे. भारतीय संघाचा पहिला सामना १० सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध होईल. या स्पर्धेसाठी भारतीय संघ ४ किंवा ५ सप्टेंबर रोजी दुबईला रवाना होईल. अशा परिस्थितीत, जरी उत्तर विभागाचा संघ दुलीप ट्रॉफीमध्ये पुढे गेला तरी गिल उपलब्ध राहणार नाही. गिलला आशिया कपमध्ये उपकर्णधाराची जबाबदारी देण्यात आली आहे..Asia Cup 2025: मानलं संजू सॅमसन ! तापाने फणफणला होता, उपचार घेऊन हॉस्पिटलमधून थेट मॅच खेळायला आला अन्... .शुभमन गिलने इंग्लंड दौरा गाजवताना सर्वाधिक ७५४ धावा करून अनेक विक्रम मोडले. त्याच्या नेतृ्त्वाखालील हा पहिलाच कसोटी दौरा होता आणि संघाने इंग्लंडविरुद्धची मालिका २-२ अशी बरोबरीत सोडवली. आता गिल वन डे व ट्वेंटी-२० संघाचा भविष्याचा कर्णधार होण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.