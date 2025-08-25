Shreyas Iyer वनडे कर्णधारपदासाठी शर्यतीत, पण माजी खेळाडू म्हणतोय 'निर्णय तर आधीच झाला'

रोहित शर्मानंतर भारतीय वनडे संघाचं कर्णधारपद कोण सांभाळणार, अशी चर्चा आहे. भारताच्या वनडे कर्णधारपदासाठी श्रेयस अय्यर आणि शुभमन गिल यांची चर्चा सुरू आहे. माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्राच्या मते, पुढील वनडे कर्णधार म्हणून शुभमन गिलची निवड आधीच झाली आहे. .भारतीय क्रिकेट संघ सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. एकिकडे आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या भारतीय संघात श्रेयस अय्यरला संधी न दिल्याने टीका होत आहे, तर दुसरीकडे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या वनडे क्रिकेटमधील भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशात वनडेमधील भविष्यातील कर्णधारपदाचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे.रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी भारताच्या योजनेत बसत नसल्याचे रिपोर्ट्स समोर आले आहेत. त्यामुळे हे दोघे येत्या काही दिवसात वनडेतूनही निवृत्त होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे..Shreyas Iyer: कर्णधारपदाची ऑफर श्रेयसनेच नाकारली? नवी अपडेट आली समोर.पण सध्या रोहित अद्यापही भारताच्या वनडे संघाचा कर्णधार आहे. त्यामुळे त्याच्यानंतर भारताचा वनडेतील कर्णधार कोण होणार असा प्रश्न आहे. यासाठी सध्याचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांच्या नावाची चर्चा आहे. श्रेयसने त्याच्या नेतृत्वाची प्रतिभा आयपीएल आणि देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये दाखवली आहे. तसेच गिलच्या नेतृत्वात नुकतेच भारताने इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिकेत २-२ अशी बरोबरी साधली होती. शुभमन आशिया कपसाठी भारताच्या टी२० संघाचा उपकर्णधारही आहे..नुकतेच भारताचा माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर बोलाताना भारताच्या वनडे कर्णधाराबाबत मोठा दावा केला आहे. त्याने म्हटले आहे की याबाबतचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्याला एका युझरने विचारला होता. त्यावर आकाश चोप्रा म्हणाला, 'चांगला प्रश्न आहे, कारण याबाबत अफवा पसरत आहेत. असं म्हटलं जात आहे की वनडे कर्णधारपदासाठी श्रेयस अय्यर शुभमन गिलला मागे टाकेल, पण सर तुम्हाला हे कोणी सांगितलं? माझ्यामते अधिकृत नियुक्ती करण्याआधीच पुढचा वनडे कर्णधार निश्चित झालेला आहे. याचा निर्णय झालाय आणि तो कर्णधार शुभमन गिल असेल.'.आकाश चोप्रा पुढे म्हणाला, 'शुभमन गिल कसोटी कर्णधार आहे, त्याला टी२० संघाचा उपकर्णधार करण्यात आले आहे. हे निर्णय चुकीचे आहेत, असं म्हणता येणार नाही, त्यामागे नक्कीच काहीतरी लॉजिक आहे. पण यात अक्षर पटेलचे काही चुकलं नव्हतं. पण कोणाला असं वाटलं नसेल की ते पद त्याला (गिल) आपोआप मिळालं, नक्कीच त्या निर्णयाविरोधात तुम्ही युक्तिवाद करू शकता. तो आधीच वनडेतील उपकर्णधार आहे, त्याला टी२०मध्येही उपकर्णधार करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न विचारू नका, शुभमन गिलच पुढचा कर्णधार असेल.'.Shubman Gill नसला तरी टेंशन नाही, देशांतर्गत स्पर्धा गाजवणारा फलंदाज संघात दाखल होतोय.याशिवाय श्रेयस आणि गिल यांच्यातील नेतृत्वातील फरकाबद्दल आकाश चोप्राला विचारल्यानंतर तो म्हणाला, 'कोणी चांगले नेतृत्व केले, हे सांगणे कठिण आहे, कारण श्रेयस अय्यरने जसे काम केले आहे, ते शानदार आहे. त्याने कोलकाता नाईट रायडर्सला जिंकवलं आणि पंजाब किंग्सलाही अंतिम सामन्यापर्यंत नेले. मला वाटतं की तो कर्णधारपदासाठी शर्यतीत असू शकला असता, पण शुभमन गिलची कामगिरीही वाईट नाही. त्याने गुजरात टायटन्सचा कर्णधार म्हणून दुसऱ्याच वर्षी संघाला प्लेऑफपर्यंत पोहचवलं. त्यानंतर इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिकेत बरोबरी साधली. 'याशिवाय चोप्राने असेही म्हटले की गिलने कर्णधार असताना स्वत: फलंदाजी करतानाही चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे तो म्हणाला की दोघांमध्ये एकाची निवड करू शकत नाही. श्रेयस अय्यरही अप्रतिम कर्णधार आहे, पण शुभमन गिलही वाईट नाही..FAQsप्र.१: भारताचा पुढचा वनडे कर्णधार कोण असणार आहे?(Who will be India’s next ODI captain?)उ: आकाश चोप्राच्या मते भारताचा पुढचा वनडे कर्णधार शुभमन गिल असणार आहे.प्र.२: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली वनडेत खेळणार का?(Will Rohit Sharma and Virat Kohli continue in ODIs?)उ: रिपोर्ट्सनुसार ते २०२७ वर्ल्ड कप योजनेत नसतील, त्यामुळे निवृत्तीची शक्यता आहे.प्र.३: श्रेयस अय्यरचे नाव का चर्चेत आहे?(Why is Shreyas Iyer in the captaincy discussion?)उ: श्रेयसने आयपीएल आणि देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये उत्तम नेतृत्व कौशल्य दाखवले आहे.प्र.४: शुभमन गिल सध्या कोणत्या भूमिका सांभाळतो?(What roles does Shubman Gill currently hold?)उ: शुभमन गिल कसोटी कर्णधार आहे आणि टी२० व वनडे संघात उपकर्णधार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.