सर डॉन ब्रॅडमन यांनी ३ षटकांत झळकावले होते शतक... २५६ धावांच्या खेळीत १४ षटकार, २९ चौकारांची आतषबाजी...

SIR DON BRADMAN HISTORIC RECORD: आक्रमक फलंदाजी हा सध्याच्या क्रिकेटमधील एक ट्रेंड झाला आहे. विशेष म्हणजे कसोटी क्रिकेटमध्येही अनेकदा काही खेळाडू आक्रमक पवित्रा घेतात. इंग्लंड संघाच्या तर या रणनीतीची प्रचंड चर्चाही झाली होती. त्यातही भारताचा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ज्या वेगात फलंदाजी करतो, त्याने सर्वांनाच प्रभावित केलं आहे. तो आयपीएलमध्ये ४० चेंडूंच्या आतच शतक करणारा पहिलाच खेळाडू देखील आहे. त्याने आयपीएलमध्ये सर्वात जलद शतक ३५ चेंडूत राजस्थान रॉयल्ससाठी केलं आहे. पण असं असलं तरी आक्रमक फलंदाजी ही काही क्रिकेटसाठी नवीन गोष्ट नाही, किंबहुना फार पूर्वीपासून अशाप्रकारे आक्रमक खेळींची नेहमीच चर्चा झाली आहे. अशाचप्रकारची एक खेळी ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज सर डोनाल्ड ब्रॅडमन यांनी केली होती. .Shubman Gill Century: गिलचं इंग्लंडविरुद्ध चौथं शतक! 'हा' पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच कर्णधार; ब्रॅडमन, गावसकरांचीही बरोबरी.ब्रॅडमन यांनी चक्क ३ षटकात शतक केलं होतं, असं सांगितलं तर अनेकांना आश्चर्य वाटेल. पण हे खरं आहे. ही गोष्ट आहे १९३१ मधील. २ नोव्हेंबर १९३१ रोजी ब्रॅडमन ब्लॅकहेथसाठी लिथगोविरुद्ध एक देशांतर्गत सामना खेळत होते. त्यावेळी त्यांनी २५६ धावांची खेळी केली होती. पण ही खेळी केवळ त्यांनी द्विशतक केले म्हणून खास नव्हते, तर त्यांनी ज्या वेगात ती खेळी केली होती, त्याची सर्वाधिक चर्चा झाली होती..त्या काळात एक षटक ६ चेंडूंचे नव्हते, तर ८ षटकांचे होते. त्यामुळे तीन षटकातील २२ चेंडूत ब्रॅडमन यांनी शतक पूर्ण केले होते. त्यांनी पहिल्याच षटकात ३३ धावा ठोकल्या, त्यानंतर दुसऱ्या षटकात त्यांनी ४० धावा फटकावल्या होत्या, तर तिसऱ्या षटकात त्यांनी २७ धावा चोपल्या. त्यामुळे त्यांनी अवघ्या २२ चेंडूतच शतक पूर्ण केले..ब्रॅडमन यांनी त्या २५६ धावांच्या खेळीत १४ षटकार आणि २९ चौकार फटकावले होते. म्हणजेच षटकारांच्या माध्यमातूनच त्यांनी ८४ धावा ठोकल्या होत्या. तसेच चौकारांतून ११६ धावा वसूल केल्या होत्या. त्यांना जेव्हा अनेक वर्षांनी या खेळीबद्दल विचारण्यात आलेले, तेव्हा ते म्हणाले होते की ही गोष्ट पूर्वनियोजित नव्हती.स्पोर्ट्सकिडाच्या वृत्तानुसार ब्रॅडमन म्हणाले होते की 'मला वाटते यावर जोर देणे महत्त्वाचे आहे की ती खेळी पूर्वनियोजित नव्हती, ती अपघाताने घडली. पण त्यामुळे सर्वच आश्चर्यचकीत झालेले, ज्यात मी सर्वात जास्त. त्यानंतर वेंडेल बिल माझ्या सर्वात चांगल्या मित्रांपैकी एक बनवला. नंतरच्या काळात तो गमतीने म्हणाला की त्याला आयुष्यात इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा त्या तीन षटकांमध्ये केलेल्या दोन एकेरी धावांमुळे त्याला जास्त प्रसिद्धी मिळाली.'.Vaibhav Sooryavanshi: वैभव मला सर डॉन ब्रॅडमन यांची आठवण करू देतो, त्याची शैली अगदी त्यांच्यासारखीच; दिग्गज खेळाडूचा दावा.ब्रॅडमन यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत ५२ कसोटी सामने खेळताना २९ शतके आणि १३ अर्धशतकांसह ९९.९४ च्या सरासरीने ६९९६ धावा केल्या. त्यांनी २३४ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ९५.१४ च्या सरासरीने ११७ शतके आणि ६९ अर्धशतकांसह २८०६७ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.