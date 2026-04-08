Video Viral: स्मृती मानधनाचे वडील अन् पलाश मुच्छलची बहीण खरंच एकमेकांना भेटले? पुन्हा लग्नाच्या चर्चांना उधाण, नेमकं सत्य काय?

भारतीय क्रिकेट संघाची स्टार फलंदाज स्मृती मानधना आणि म्युझिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल यांनी अनेक वर्षांच्या रिलेशनशीपनंतर गेल्यावर्षी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र लग्नाच्या दिवशीच काही घटना घडल्या आणि हे लग्नच रद्द झालं होतं. लग्नाच्या दिवशी स्मृती मानधनाच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान, त्यानंतर पलाशबद्दल काही उलट-सुलट चर्चाही झाल्या. यानंतर काहीदिवसांनी स्मृती आणि पलाश यांनीच त्यांचं लग्न रद्द झाला असून त्यांनी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण आता पुन्हा त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चांना सुरुवात झाली आहे, यामागे एक व्हायरल झालेला व्हिडिओ आहे. .Smriti Mandhana: '... तर मी तुझ्याशी कधीच बोलणार नाही' हरमनप्रीत कौरला स्मृतीने का दिलेली धमकी?.सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये दिसते की पलाशची बहिण आणि गायिका पलक आणि तिचा नवरा मिथून हे स्मृतीच्या वडिलांना मुंबईतील एका कॅफेजवळ भेटले. यावेळी पलक स्मृतीच्या वडिलांना वाकून नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वादही घेताना दिसत आहे. स्मृतीच्या वडिलांनी निळ्या रंगाचा चेक्सचा शर्ट घातला आहे, तर पलकने बेज रंगाचं ब्लेझर घातलं आहे..दरम्यान, हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आले आहे. अनेक युझर्स स्मृती आणि पलाश यांचं नातं पु्न्हा जुळलं आहे का, ते आताही लग्न करणार आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित करत आहेत..व्हिडिओ जुना की नवा?लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की हा व्हिडिओ जरी व्हायरल होत असला, तरी हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे, त्याबाबत माहिती मिळालेली नाही. काही सोशल मिडिया युझर्सच्या मते हा व्हिडिओ नजीकच्या कालावधीतील आहे, तर काही युझर्सने म्हटलं आहे की हा व्हिडिओ जुना आहे. दरम्यान, जे युझर्स हा व्हिडिओ जुना आहे, हा दावा करत आहेत, त्यातील बऱ्याच जणांनी कारण दिलं आहे की पलकने घातलेलं ब्लेझर थंडीच्या दिवसांसाठी उपयुक्त आहे. ती सध्या उन्हाळ्यात मुंबईमध्ये ब्लेझर का परिधान करेल.त्यामुळे आता नेमका हा व्हिडिओ कधीचा आहे, यावरून तरी संभ्रम आहे. तथापि, या व्हायरल व्हिडिओबाबत स्मृती किंवा पलाश यांच्या कुटुंबातील कोणीही भाष्य केलेलं नाही. मात्र या व्हायरल व्हिडिओमुळे स्मृती आणि पलाश यांच्यातील नात्याबाबत मात्र पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या आहेत..Smriti Mandhana Record: स्मृती मानधनाचा रेकॉर्ड; विराट कोहली, रोहित शर्मा यांच्यानंतर T20I मध्ये पराक्रम करणारी तिसरी भारतीय .सांगलीत होणार होतं लग्नभारतीय महिला संघाने वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर सांगलीमध्ये २३ नोव्हेंबर रोजी स्मृती आणि पलाश यांचं लग्न होणार होतं. त्यांच्या लग्नाआधीचे संगीत, मेहंदी, हळद असे सोहळेही पार पडले होते. त्याचे अनेक व्हिडिओही व्हायरल झाले होते. मात्र त्यानंतर अचानक लग्नाच्या दिवशी स्मृती मानधनाच्या वडिलांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्यानंतर लग्न पुढे ढकलल्याचे सांगण्यात आले. तसेच पलाश स्मृतीला धोका देत असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या. मात्र त्यानंतर ७ डिसेंबर २०२५ रोजी स्मृती आणि पलाश यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांचं लग्न रद्द झाल्याचं सांगितलं होतं.त्यानंतर स्मृती मानधना क्रिकेटच्या मैदानातही परतली. तिच्या नेतृत्वात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने दुसऱ्यांना वूमन्स प्रीमियर लीगही जिंकली. तसेच पलाशही त्याच्या कामात व्यस्त झाल्याचे दिसला होता.