Cricket

INDW vs SLW T20I: स्मृती मानधनाने रचला नवा विश्वविक्रम, शफाली वर्माचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेविरुद्ध विजयाचा चौकार

Smriti Mandhana Makes History: स्मृती मानधाना आणि शफाली वर्माच्या आक्रमक खेळीमुळे भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध चौथ्या टी२० सामन्यात विजय मिळवला. स्मृतीने या सामन्यात विश्वविक्रमही केला.
Smriti Mandhana | India vs Sri Lanka T20I Women

Smriti Mandhana | India vs Sri Lanka T20I Women

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिकेत ४-० अशी आघाडी घेतली आहे.

  • तिरुअनंतपुरम येथे झालेल्या चौथ्या सामन्यात भारताने ३० धावांनी विजय मिळवला.

  • या सामन्यादरम्यान स्मृती मानधनाने विश्वविक्रमालाही गवसणी घातली.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
smriti mandhana
Mithali Raj
Shafali Verma
international cricket
India vs Sri Lanka
India Women Cricket Team
cricket news today
T20 Matches
T20 Cricket Records

Related Stories

No stories found.