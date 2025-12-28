INDW vs SLW T20I: स्मृती मानधनाने रचला नवा विश्वविक्रम, शफाली वर्माचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेविरुद्ध विजयाचा चौकार

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिकेत ४-० अशी आघाडी घेतली आहे. तिरुअनंतपुरम येथे झालेल्या चौथ्या सामन्यात भारताने ३० धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यादरम्यान स्मृती मानधनाने विश्वविक्रमालाही गवसणी घातली..भारतीय महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिकेत विजयाचा चौकार मारला आहे. रविवारी (२८ डिसेंबर) तिरुअनंतपुरम येथे झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात भारतीय महिला संघाने ३० धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह भारताने पाच सामन्यांच्या मालिकेतील आघाडी ४-० अशी वाढवली आहे. भारताच्या विजयात स्मृती मानधाना (Smriti Mandhana) आणि शफली वर्माचा (Shafali Verma) मोठा वाटा राहिला. स्मृतीने मोठ्या विश्वविक्रमालाही गवसणी घातली आहे..INDW vs SLW, 2nd T20I: ११ चौकार, १ षटकार अन् नाबाद अर्धशतक... शफाली वर्माची बॅट तळपली! भारताचा सलग दुसरा विजय .या सामन्यात भारतीय संघाने श्रीलंका महिला संघासमोर २२२ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा महिला संघ २० षटकात ६ बाद १९१ धावाच करू शकला. श्रीलंकेकडून कर्णधार चामरी अट्टापट्टूने झुंज दिली. पण संघाला ती विजयापर्यंत पोहचवू शकली नाही..श्रीलंकेकडून सलामीला फलंदाजीला उतरलेल्या हसिनी परेरा आणि चामरी अट्टापट्टू यांनी वेगाने सुरुवात केली होती. पॉवरप्लेच्या आतच त्यांच्या अर्धशतकी भागीदारीही झाली. पण ६ व्या षटकात हसिनीला ३३ धावांवर अरुंधती रेड्डीने हरमनप्रीत कौरच्या हातून झेलबाद केले. त्यानंतर अट्टापट्टूला इमेशा दुलानीने साथ दिली. पण अट्टापट्टू ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३७ चेंडूत ५२ धावा करून बाद झाली. त्यानंतर इमेशा दुलानी २९ धावांवर धावबाद झाली, तर वैष्णवी शर्माने हर्षिता समरविक्रमा हिला २० धावांवर तरी बाद केले. कविशा दिलहारी १३ धावांवर बाद झाली, तर शेवटच्या षटकात रश्मिका सेवांडी ५ धावांवर बादझाली. तरी निलक्षीका सिल्वा हिने ११ चेंडूत नाबाद २३ धावांची झुंज दिली. पण तिचे प्रयत्न अपुरे ठरले. कुशानी नुत्यंगना ५ धावांवर नाबाद राहिली.भारताकडून वैष्णवी शर्मा आणि अरुंधती रेड्डी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर श्री चरणीने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. भारताकडून स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी आक्रमक सुरुवात केली. या दोघींनी श्रीलंकेच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवताना १५ षटकांपर्यंत विकेट जाऊ दिल्या नव्हत्या. दोघींनीही वेगवान अर्धशतकं केली. त्यामुळे त्या शतकंही साजरे करणार असे चित्र होते. मात्र १६ व्या षटकात शफालीला निमशा मदुशानी हिने आपल्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. शफालीने १२ चौकार आणि १ षटकार मारला. त्यानंतर पुढच्यात षटकात मालशा शेहानीने इमेशा दुलानीच्या हातून स्मृती मानधनालाही बाद केले. स्मृतीने ४८ चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारासह ८० धावांची खेळी केली. या दोघी बाद झाल्यानंतरही रिचा घोषने आक्रमक खेळी केली. तिला कर्णधार हरमनप्रीत कौरने साथ दिली. या दोघींनी नाबाद ५३ धावांची भागीदारी करत भारतीय संघाला २० षटकात २ बाद २२१ पर्यंत पोहचवले. ऋचा घोष १६ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४० धावांवर नाबाद राहिली. हरमनप्रीत कौर १० चेंडूत १६ धावांवर नाबाद राहिली..INDW vs SAW, 1st T20I: जेमिमाह रोड्रिग्सचं शानदार अर्धशतक, स्मृती मानधनाचीही मिळाली साथ; भारताचा श्रीलंकेवर दणदणीत विजय.स्मृती मानधनाचा विश्वविक्रमस्मृतीने केलेल्या ८० धावांच्या खेळीदरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १० हजार धावांचा टप्पाही पार केला. ती हा टप्पा पार करणारी जगातील चौथीच, तर भारताची दुसरीच महिला खेळाडू ठरली. याशिवाय ती सर्वात कमी डावात १० हजार आंतरराष्ट्रीय धावा करणारी महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे. तिच्यापूर्वी भारताच्या मिताली राज (१०८६८ धावा), न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्स (१०६५२ धावा) आणि इंग्लंडच्या शार्लोट एडवर्ड्स (१०२७३ धावा) या महिला क्रिकेटपटूंनीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १० हजार धावांचा टप्पा पार केला आहे..स्मृतीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २८१ व्या डावात खेळताना १० हजार धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे तिने सर्वात जलद १० हजार आंतरराष्ट्रीय धावा करणारी महिला क्रिकेटपटू ठरण्याचा विश्वविक्रम केला. तिच्यापूर्वी हा विक्रम मिताली राजच्या नावावर होता. तिने २९१ डावात १० हजार धावा केल्या होत्या. शारलोट एडवर्ड्सने ३०८ डावात आणि सुझी बेट्सने ३१४ डावात १० हजार धावा पूर्ण केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.