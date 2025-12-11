Smriti Mandhana: क्रिकेटशिवाय दुसरे कोणतेच प्रेम नाही : स्मृती मानधना

नवी दिल्ली : क्रिकेटशिवाय मी दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीवर अधिक प्रेम केले नाही. सतत प्रेरणदायी ठरणारी भारतीय जर्सी परिधान केली, तर सर्व अडचणी दूर होतात आणि त्यामुळे जीवनावरही लक्ष केंद्रित करता येते, अशी भावना भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाने व्यक्त केली आहे..दिल्लीतील ॲमेझॉन संभव परिषदेत स्मृती सहभागी झाली होती आणि तेथे तिने देशाकडून खेळणे स्वतःसाठी किती प्रेरणादायी आहे, हे स्पष्ट केले. लहानपणासाठी फलंदाजी करण्याचे वेड होते. माझ्या मनातील भावना कोणालाही समजत नव्हती, पण आपल्याला विश्वविजेती खेळाडू असे संबोधले जावे, हे माझ्या मनात पक्के होते, असे तिने या परिषदेत बोलताना सांगितले..Smriti Mandhana : स्मृती पुन्हा मैदानात परतण्यास सज्ज! लग्न मोडल्यानंतर सरावाला सुरुवात, Photo व्हायरल.एकदिवसीय विश्वकरंडक विजेतेपद हे सर्वांनी एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांचे फलित आहे. यासाठी आम्ही एक वर्ष मेहनत घेत होतो. गेली १२ वर्षे मी खेळत आहे, पण बहुतेक वेळा दैवाची साथ मिळत नव्हती. अंतिम सामन्यात खेळायची संधी मिळाली की विजेतेपद मिळाले आहे, असा आभास निर्माण करायचो, शेवटी हे स्वप्न सत्यात उतरले, तो अविस्मरणीय क्षण होता, असे स्मृती म्हणाली..मिताली राज आणि झुलन गोस्वामी यांच्या उपस्थितीमुळे या विजेतेपदाचा आनंद द्विगुणीत झाला. काही वेळा अंतिम सामन्यात पराभूत होत असताना आमच्या डोळ्यात अश्रू असायचे. त्यामुळे ही लढाई मिताली आणि झुलन यांच्यासाठीही होती, असे सांगत स्मृतीने आपल्या सीनियर खेळाडूंविषयी आदर व्यक्त केला..Suhana Swasthyam 2025 : मानसिक स्वास्थ्य ‘टास्क’ नव्हे प्रक्रिया! : भारतीय संस्कृती व पुराणतज्ञ सीमा आनंद.आदल्या सामन्यात शतक केलेले असले तरी दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला शून्यावरून सुरुवात करावी लागते आणि स्वतःसाठी कधीच खेळायचे नाही, या दोन गोष्टी आम्ही विश्वविजेतेपदाच्या अनुभवातून शिकलो, असे स्मृती म्हणाली. पलाश मुच्छलबरोबरचा विवाह मोडल्यानंतर स्मृती प्रथमच जाहीर कार्यक्रमात सहभागी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.