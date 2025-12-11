Cricket

Smriti Mandhana: क्रिकेटशिवाय दुसरे कोणतेच प्रेम नाही : स्मृती मानधना

Smriti Mandhana on Her Unmatched Love for Cricket: स्मृती मानधनाने क्रिकेटलाच आपले पहिले आणि शेवटचे प्रेम म्हटले असून भारतीय जर्सी तिला सतत प्रेरणा देते, असे ती म्हणाली. विश्वविजेतेपदाचा प्रवास, संघर्ष, स्वप्ने आणि वरिष्ठ खेळाडूंबद्दलचा आदरही तिने भावनिक शब्दांत व्यक्त केला.
Smriti Mandhana

Smriti Mandhana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : क्रिकेटशिवाय मी दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीवर अधिक प्रेम केले नाही. सतत प्रेरणदायी ठरणारी भारतीय जर्सी परिधान केली, तर सर्व अडचणी दूर होतात आणि त्यामुळे जीवनावरही लक्ष केंद्रित करता येते, अशी भावना भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाने व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
India
Cricket
sports
smriti mandhana
Mithali Raj
ODI
motivational story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com