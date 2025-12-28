INDW vs SLW : केवळ २७ धावा अन् स्मृती मानधना गाठणार ऐतिहासिक पल्ला; श्रीलंकेविरुद्धच्या T20I सामन्यात सुवर्णसंधी

श्रीलंका दौऱ्यावर असलेल्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्या तीन टी२० सामन्यांत एकतर्फी विजय मिळवला आहे. चौथ्या सामन्यातही वर्चस्व राखण्याची अपेक्षा आहे. स्मृती मानधना १०,००० धावांचा टप्पा गाठण्याच्या उंबरठ्यावर आहे..श्रीलंका महिला क्रिकेट संघ सध्या भारत दौऱ्यावर असून पाच सामन्यांची टी२० मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील पहिले तीन सामने पूर्ण झाले असून आता चौथा सामना आज (रविवारी, २८ डिसेंबर) होणार आहे.पहिल्या तिन्ही सामन्यांत एकतर्फी विजय मिळवणारा भारतीय महिला संघ श्रीलंकेविरुद्ध होणाऱ्या चौथ्या सामन्यातही वर्चस्व राखेल असे अपेक्षित आहे; मात्र उपकर्णधार आणि हुकमी फलंदाज स्मृती मानधनाला (Smriti Mandhana) सूर सापडण्याची प्रतीक्षा आहे. ती एका मोठ्या विक्रमाच्या उंबरठ्यावरही उभी आहे..INDW vs SLW, 2nd T20I: ११ चौकार, १ षटकार अन् नाबाद अर्धशतक... शफाली वर्माची बॅट तळपली! भारताचा सलग दुसरा विजय .एकदिवसीय विश्वकरंडक विजेतेपदानंतर प्रथमच आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळत असलेल्या भारतीय संघाने (India Women's Cricket Team) श्रीलंकेला प्रतिकाराचीही संधी दिलेली नाही. श्रीलंकेचे आव्हान पार करण्यासाठी भारताला १४.४ षटकांपेक्षा जास्त काळ फलंदाजी करावी लागलेली नाही आणि तीनपेक्षा अधिक विकेटही गमावलेल्या नाहीत. .गोलंदाजी आणि फलंदाजीत असे एकतर्फी वर्चस्व असताना स्मृती मानधनाला मात्र या संधीचा फायदा घेता आलेला नाही. तीन सामन्यांत मिळून तिच्या केवळ ४० धावाच झालेल्या आहेत. यात १३.३३ एवढीच सरासरी राहिलेली आहे. उरलेल्या दोन सामन्यांत स्मृतीच्या बॅटमधून धावा होतील, अशी अपेक्षा आहे. .स्मृतीला मोठा पल्ला गाठण्याची संधीस्मृतीने या सामन्यात जर २७ धावा केल्या, तर ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १० हजार धावांचा पल्ला गाठेल, तसेच हा टप्पा गाठणारी ती जगातील केवळ चौथीच, तर भारताची दुसरीच महिला क्रिकेटपटू ठरेल. आत्तापर्यंत केवळ तीनच महिला क्रिकेटपटूंना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १० हजार धावा करता आल्या आहेत. यामध्ये भारताची मिताली राज (१०८६८ धावा), न्यूझीलंडची सुझी बेट्स (१०६५२ धावा) आणि इंग्लंडची शार्लोट एडवर्ड्स (१०२७३ धावा) या क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे..Smriti Mandhana Record: स्मृती मानधनाचा रेकॉर्ड; विराट कोहली, रोहित शर्मा यांच्यानंतर T20I मध्ये पराक्रम करणारी तिसरी भारतीय .स्मृती मानधनाच्या धावास्मृती मानधनाने ७ कसोटी सामन्यांमध्ये २ शतके आणि ३ अर्धशतकांसह ६२९ धावा केल्या आहेत. तसेच ११७ वनडे सामन्यांमध्ये १४ शतके आणि ३४ अर्धशतकांसह ५३२२ धावा केल्या आहेत. १५६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १ शतक आणि ३१ अर्धशतकांसह ४०२२ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.