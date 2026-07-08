HBD Sourav Ganguly: फक्त कर्णधार नाही तर विक्रम करण्यातही 'दादा'; गांगुलीचे हे ७ विक्रम माहिती आहेत का?

Happy Birthday Sourav Ganguly: भारतीय क्रिकेटचा चेहरा बदलणारा खेळाडू म्हणून कोणाकडे पाहिले जात असेल, तर तो म्हणजे सौरव गांगुली. प्रतिस्पर्ध्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून उत्तर द्यायला भारतीय संघाला त्याने शिकवलं. त्याचा ऑफ-साईडचा खेळ इतका भारी होता की त्याला गॉड ऑफ ऑफ-साईड (God of Off-Side) असंही म्हटलं गेलं. प्रिन्स ऑफ कोलकाता (Price of Kolkata) म्हणून ओळखला जाणारा गांगुली फक्त उत्तम कर्णधार नाही, तर एक उत्तम फलंदाजही होता. त्यामुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये त्याला आदराने आणि प्रेमाने दादा म्हटलं जातं. भारतीय संघाच्या या दादाच्या नावावर अनेक मोठे विक्रम आहेत. .Sourav Ganguly Interview : मला ‘फेज टू’चा धोनी आवडत नाही, असं का म्हणाला सौरव गांगुली? 'त्या' सामन्याबाबतही केला मोठा खुलासा.गांगुलीने कसोटीत ११३ सामने खेळले असून ७२१२ धावाही केल्या आहेत, ज्यात १६ शतके आणि ३५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याने कसोटीत ३२ विकेट्स घेतल्या आहेत. ३११ वनडेत त्याने २२ शतके आणि ७२ अर्धशतकांसह ११३६३ धावा केल्या आहेत आणि १०० विकेट्स घेतल्या आहेत.सलग ४ सामनावीर (Most Consecutive POTM)सौरव गांगुलीच्या नावावर एक मोठा विश्वविक्रम आहे. तो वनडेमध्ये सलग चार सामन्यात सामनावीर पुरस्कार मिळवणारा जगातील एकमेव खेळाडू आहे. त्याने १९९७ मध्ये सहारा कप मालिकेत असा पराक्रम केला होता..वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च खेळी करणारा भारतीय(Highest Individual Score in ODI World Cup by Indian)सौरव गांगुलीने १९९९ च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध १८३ धावांची वादळी खेळी केली होती. ही त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील सर्वोच्च खेळी आहे. इतकेच नाही, तर वनडे वर्ल्ड कपमध्ये तो सर्वोच्च वैयक्तिक खेळी करणारा भारताचा खेळाडू आहे. तसेच वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या उभारणाऱ्या खेळाडूंमध्ये गांगुली जगातील खेळाडूंमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे.चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक शतके(Most Centuries in Champions Trophy)आयसीसीच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत गांगुलीने ३ शतके केली आहेत. त्यामुळे या स्पर्धेत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत गांगुली शिखर धवन, ख्रिस गेल आणि हर्शेल गिब्स यांच्यासह संयुक्तपणे पहिल्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान, या स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात सर्वोच्च ११७ धावांची खेळी करण्याचा विक्रमही गांगुलीच्याच नावावर आहे..सर्वाधिक धावा करणारा डावखुरा भारतीय(Most Runs in ODI & Test by Indian Left Hander Batter)सौरव गांगुली हा कसोटी आणि वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा भारताचा डावखुरा फलंदाज आहे. त्याच्या जवळपासही दुसरे डावखुरे फलंदाज नाही. वनडेत त्याच्यापाठोपाठ युवराज सिंग या डावखुऱ्या खेळाडूने ८६०९ धावा केल्या आहेत,तर कसोटीत गंभीर गांगुलीच्या मागे असून त्याने ४१५४ धावा केल्या आहेत. गांगुलीने कसोटीत ७२१२ धावा केल्यात, तर वनडेत ११२२१ धावा केल्या आहेत.गांगुली आणि सचिन यांच्या भागीदारीचा विक्रम(Most ODI Century Partnerships)गांगुलीने सचिन तेंडुलकरसोबत वनडेत २६ वेळा शतकी भागीदारी केली आहे. हा एक विश्वविक्रम आहे. या दोघांची जोडी वनडे सर्वाधिकवेळा शतकी भागीदारी करणारी जोडी आहे..Sourav Ganguly Birthday : सौरव गांगुलीने वडिलांचा 'तो' सल्ला ऐकला नाही अन् पुढे इतिहास घडला... .वनडेत १० हजार धावा, १०० विकेट्स अन् झेलवनडेत गांगुली हा १० हजार धावा केल्या आहेत, १०० विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १०० झेल घेतले आहेत. त्यामुळे असा पराक्रम करणारा तो मोजक्या खेळाडूंपैकी एक आहे.पदार्पणाच्या कसोटीत शतकसौरव गांगुलीने १९९६ मध्ये लॉर्ड्सवर कसोटी पदार्पण केले होते. त्याने पदार्पणात १३१ धावांची ऐतिहासिक खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.