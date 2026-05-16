Sourav Ganguly Interview : मला ‘फेज टू’चा धोनी आवडत नाही, असं का म्हणाला सौरव गांगुली? 'त्या' सामन्याबाबतही केला मोठा खुलासा

मला 'फेज टू'चा धोनी आवडत नाही, मला सुरुवातीचा मोठे षटकार मारणारा धोनीच आवडतो, असे विधान भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने केले आहे. इतकेच नाही, तर धोनीची फलंदाजी पाहण्यासाठी तो जमशेदपूरला गेला होता, असा खुलासाही त्यांनी केला आहे. एका मुलाखतीत बोलताना गांगुलीने यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याच्या या विधानानंतर क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत..सौरव गांगुली कर्णधार असताना त्यांनी अनेक खेळाडूंना पाठिंबा दिला आणि त्यांचे करिअर घडवले. त्यापैकीच एक महेंद्रसिंह धोनी आहे. धोनीने २००४ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध आपला पहिला एकदिवसीय सामना खेळला होता. त्यानंतर त्याने कधीही मागे वळून पाहिले नाही आणि अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले..दरम्यान, आता गांगुलीने धोनीचे कौतुकही केले आहे. राज शमानीच्या मुलाखतीत बोलताना त्याने धोनीबाबत अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. यावेळी त्याने सुरुवातीचा धोनी मला अधिक आवडतो, असे सांगत त्याचे विशेष कौतुक केले. तो म्हणाले, "रांचीमधून याआधी फारसे खेळाडू पुढे आले नव्हते. पण महेंद्रसिंह धोनी किती मोठा खेळाडू बनला आणि पुढे जाऊन कर्णधारही झाला, हे पाहणे खूप महत्त्वाचे आहे. छोट्या शहरातून खेळाडू येत नाहीत, हा विचार बदलणे आवश्यक आहे."."धोनीसारखे मोठे षटकार मारताना मी फार कमी खेळाडूंना पाहिले आहे. तो सुरुवातीला संघात आला तेव्हा मी कर्णधार होतो. तो चेंडू कुठेही सहजपणे सीमारेषेपार पाठवत असे. सुरुवातीच्या काळातील धोनी मला अधिक आवडत होता. तो सातत्याने षटकार मारत असे आणि त्याची ती आक्रमक फलंदाजी खूप खास होती. नंतरचा संयमी धोनी मला तेवढा आवडत नाही," असेही त्यांनी सांगितले..महत्त्वाचे म्हणजे, धोनी भारतीय संघात येण्यासाठी प्रयत्न करत असताना त्याचा खेळ पाहण्यासाठी आपण जमशेदपूरला गेलो होतो, असा खुलासाही गांगुलीने केला. "माझे सरकारी सहकारी सबा करीमने मला धोनीबाबत सांगितले होते आणि त्याचा खेळ पाहण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे मी त्याला पाहण्यासाठी गेलो होतो. त्या वेळी धोनीला याची काहीच कल्पना नव्हती. त्यानंतर त्याला थेट भारतीय संघात स्थान देण्यात आले. नैरोबीमध्ये त्याने आपल्या पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावले. अशा प्रतिभावान खेळाडूंना संधी देणे गरजेचे असते," असंही गांगुली म्हणाला.