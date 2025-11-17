Cricket

Sourav Ganguly: चांगल्या खेळपट्टीवर खेळा अन् शमी जरा विश्वास ठेवा, गांगुलीने गौतम गंभीर स्पष्ट शब्दात सुनावलं

Sourav Ganguly message to Gautam Gambhir: कोलकात्यातील कसोटी सामन्यात भारताचा पराभव झाल्यानंतर खेळपट्टीवर बरीच चर्चा झाली. यानंतर सौरव गांगुलीने चांगल्या खेळपट्टीवर खेळा आणि शमीवरही विश्वास ठेवा, असं म्हणत गंभीरला सुनावलं आहे.
  • भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकात्यातील पहिल्या सामन्यात ३० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला.

  • सामना तीन दिवसांत संपल्याने खेळपट्टीबाबत बरीच चर्चा झाली.

  • यानंतर सौरव गांगुलीने मोहम्मद शमीसह भारतीय गोलंदाजांवर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला त्याला दिला.

