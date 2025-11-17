Sourav Ganguly: चांगल्या खेळपट्टीवर खेळा अन् शमी जरा विश्वास ठेवा, गांगुलीने गौतम गंभीर स्पष्ट शब्दात सुनावलं

भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकात्यातील पहिल्या सामन्यात ३० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. सामना तीन दिवसांत संपल्याने खेळपट्टीबाबत बरीच चर्चा झाली. यानंतर सौरव गांगुलीने मोहम्मद शमीसह भारतीय गोलंदाजांवर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला त्याला दिला..भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी मालिका सध्या सुरू आहे. या सामन्यात कोलकातामध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारताला ३० धावांनी पराभवाचा धक्का बसला. खेळपट्टीवर गोलंदाजांना चांगली मदत मिळाली होती, विशेषत: फिरकी गोलंदाजांना. त्यामुळे हा सामना तीनच दिवसात संपला. त्यामुळे खेळपट्टीबद्दल बरीच चर्चा झाली. सामन्यानंतर भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने मात्र खेळपट्टीची पाठराखण केली होती. याशिवाय या मालिकेपूर्वी मोहम्मद शमीला भारतीय संघात स्थान न देण्यावरून पण टीका झाली होती. आता याबाबत माजी क्रिकेटपटू आणि बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष सौरव गांगुली याने स्पष्ट शब्दात गंभीरला सुनावले आहे..IND vs SA: गौतम गंभीरकडून खेळपट्टीची पाठराखण, तर द. आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बवुमा म्हणतोय, 'भारतीय संघाला भारतात पराभूत करणं....गांगुलीने म्हटले आहे की गंभीरने मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज या तिकडीवर विश्वास ठेवायला हवा. शमी आणि अन्य भारतीय फिरकीपटू भारताला कसोटी सामना जिंकवून देऊ शकतात, असंही गांगुलीने म्हटलं आहे.स्पोट्स तकशी बोलताना गांगुली म्हणाला, 'हे पाहा, मला गौतम अत्यंत प्रिय आहे. त्याने २०११ आणि टी२० वर्ल्ड कपमध्ये नक्कीच चांगली कामगिरी केली आहे. तो यापुढेही चांगली कामगिरी करेल. पण त्याने भारतात चांगल्या खेळपट्टीवर खेळावे. त्याने बुमराह, शमी आणि सिराज यांच्यावर विश्वास ठेवायला पाहिजे. मला वाटतं शमी भारताच्या संघात निवड होण्यासाठी पात्र आहे. शमी आणि फिरकीपटू त्याच्यासाठी कसोटी सामने जिंकवून देऊ शकतात. '.शमीने भारतासाठी २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये अखेरचे खेळले, तसेच २०२३ मध्ये अखेरचा कसोटी सामना खेळला आहे. त्यानंतर सातत्याने त्याला त्याच्या फिटनेसचे कारण देऊन संघात स्थान देण्यात आलेले नाही. मात्र शमीने सध्या सुरु असलेल्या रणजी ट्रॉफी स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने नुकत्याच खेळलेल्या ४ सामन्यातं १७ विकेट्स घेतल्या आहेत..याशिवाय चांगल्या खेळपट्टीवर सामने खेळावेत असंही गांगुलीने म्हटले. तो म्हणाला, 'चांगल्या खेळपट्टीवर खेळा. मला आशा आहे की गौतम गंभीर ऐकत असेल. त्याने खेळपट्टीबद्दलचा विचार सोडायला हवा. कारण जर त्याचे फलंदाज ३५०-४०० धावा करणार नसतील, तर तो सामने जिंकू शकत नाही. याच कारणामुळे इंग्लंडमध्ये त्यांनी सामने जिंकले. कारण फलंदाजांनी धावफलकावर धावा लावल्या होत्या. त्याने चांगल्या खेळपट्टीवर खेळायला हवे. त्याच्या खेळाडूंवर विश्वास ठेवून ३ दिवसात नाही, तर ५ दिवसात कसोटी सामना जिंकावा.'.IND vs SA : शुभमन गिलला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज, पण दुसऱ्या कसोटीत खेळणार की नाही?.जून ते ऑगस्ट दरम्यान इंग्लंड दौऱ्यात झालेल्या कसोटी मालिकेत भारताने २-२ अशी बरोबरी साधली होती. तसेच या मालिकेतील पाचही सामने संपूर्ण ५ दिवस खेळले गेले होते. म्हणजेच २५ दिवसांचा पूर्ण खेळ झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.