IND vs SA: गौतम गंभीरला प्रशिक्षकपदावरून काढून टाकायचं का? सौरव गांगुली म्हणतोय, ' याक्षणी तरी...'

Sourav Ganguly Backs Gautam Gambhir as a Coach: कोलकातामध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरवर टीका होत आहे. गौतम गंभीरला मुख्य प्रशिक्षकपदावरून काढावे, अशी मागणीही होत आहे. यावर सौरव गांगुलीने त्याचे मत मांडले आहे.
Pranali Kodre
  • भारतीय संघाच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षकपदावरून काढण्याची मागणी होत आहे.

  • सौरव गांगुलीने मात्र गंभीरला लगेच काढण्याची गरज नसल्याचे सांगितले.

  • संघाने एकत्र येऊन कसोटी जिंकण्यासाठी मेहनत करावी असे गांगुलीने मत व्यक्त केले.

