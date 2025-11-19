IND vs SA: गौतम गंभीरला प्रशिक्षकपदावरून काढून टाकायचं का? सौरव गांगुली म्हणतोय, ' याक्षणी तरी...'

भारतीय संघाच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षकपदावरून काढण्याची मागणी होत आहे. सौरव गांगुलीने मात्र गंभीरला लगेच काढण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. संघाने एकत्र येऊन कसोटी जिंकण्यासाठी मेहनत करावी असे गांगुलीने मत व्यक्त केले..भारतीय क्रिकेट संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कोलकतामध्ये झालेल्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात ३० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. भारतीय संघाचा मायदेशातील गेल्या ६ सामन्यांमधील चौथा पराभव होता. तसेच हा सामना अवघ्या तीन दिवसात संपला. त्यामुळे खेळपट्टीसोबतच भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवरही मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे. गंभीरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली असली, तरी कसोटी क्रिकेटमध्ये मात्र अपेक्षित यश भारताला अद्याप मिळालेले नाही. यानंतर आता गौतम गंभीरला मुख्य प्रशिक्षकपदावरून काढण्याची मागणीही चाहत्यांकडून होताना दिसत आहे. आता याबाबत भारताचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचा माजी अध्यक्ष सौरव गांगुलीने त्याचे मत मांडले आहे..IND vs SA, Test: 'शुभमन गिलच्या जागेवर ऋतुराज गायकवाडला दुसऱ्या कसोटीत खेळवा, कारण...', कोणी केली मागणी?.सध्या बंगाल क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षपद भूषवत असलेल्या गांगुलीने असेही सांगितले आहे की कोलकातामधील खेळपट्टीसाठी बीसीसीआयचे क्युरेटर सामन्याच्या चार दिवस आधी आले होते आणि त्यांनी खेळपट्टीची जबाबदारी घेतली होती. तसेच त्याने असेही स्पष्ट केले की लगेचच गंभीरला प्रशिक्षकपदावरून काढण्याची गरज नाही..गांगुली इंडिया टूडेशी बोलताना म्हणाला, 'गौतम गंभीरला या क्षणी काढून टाकण्याचा प्रश्नच नाही. पण मला असं वाटतं की एक संघ म्हणून त्यांनी एकत्र यायला हवे आणि स्वत:ला सांगायला हवे की आम्ही कसोटी सामने जिंकण्यासाठी मेहनत करू. कारण सपाट खेळपट्टीवर, हे आणखी कठीण होते, कारण प्रतिस्पर्धीही पॅडअप करणार आणि पहिल्या डावात मोठ्या धावा करतील. मात्र भारतात तुम्ही पाहाता की चौथ्या आणि पाचव्या दिवशी अचानक खेळ बदलत जातो. त्यामुळे तुम्ही तेवढा संयम ठेवायला हवा.''जसं की मी म्हणालो, भारताकडे चांगले गोलंदाजी आक्रमण आहे, जे २० विकेट्स काढू शकतात. हे तुम्ही काही दिवसांपूर्वीच इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत ओव्हलवर, एजबस्टनवर पाहिले. भारतात चेंडू जुना झाला की स्विंग होतो. त्यामुळे ही मानसिकता बदलण्याची गोष्ट आहे.'.याशिवाय गंभीर आणि कर्णधार शुभमन गिलने इंग्लंडमध्ये मिळवलेल्या यशाबद्दल गांगुलीने कौतुक केले. इंग्लंड दौऱ्यात भारताने ५ सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत २-२ अशी बरोबरी साधली होती. या मालिकेचे पाचही सामने पाच दिवस चालले. म्हणजे एकूण २५ दिवसांचा खेळ या मालिकेत झाला होता..IND vs SA, ODI Series: रोहित शर्मा नाही, तर शुभमन गिल-श्रेयस अय्यर नसताना 'हा' खेळाडू करू शकतो टीम इंडियाचं नेतृत्व.गांगुली म्हणाला, 'तुम्हालाही माहित आहे की गौतमने प्रशिक्षक म्हणून आणि शुभमनने कर्णधार म्हणून इंग्लंडमध्ये फलंदाजांना पोषक खेळपट्टीवरही अफलातून कामगिरी करून दाखवली होती. माझा पूर्ण विश्वास आहे ते भारतातही चांगली कामगिरी करून दाखवतील.'भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना २२ नोव्हेंबरपासून गुवाहाटी येथे खेळायचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.