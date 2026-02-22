T20 WC, IND vs SA: दक्षिण आफ्रिकेने रोखला भारताचा विजयी रथ! अहमदाबादमध्ये मोठा उलटफेर, सुपर-८ मध्ये चुरस वाढली

South Africa beat India in T20 World Cup Super-8: भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर - ८ फेरीतील पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने मोठा धक्का दिला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध ७६ धावांनी मोठा विजय मिळवला. भारताचा या स्पर्धेतील पहिला पराभव आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेचा सलग पाचवा विजय आहे. यजमान असलेल्या भारतीय संघाच्या पराभवाने आता सुपर - ८ मधील चुरसही वाढली आहे. कारण यानंतरचे सर्व सामने सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी महत्त्वाचे असणार आहेत.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर १८८ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला १८.५ षटकात सर्वबाद १११ धावाच करता आल्या..T20 WC, IND vs SA: बुमराह-अर्शदीपची भेदक गोलंदाजी; पण मिलर-ब्रेव्हिसच्या जोडीनं द. आफ्रिकेला तारलं; भारतासमोर मोठं लक्ष्य.भारताकडून इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. पण ऑफ स्पिन ही भारताची दुखरी नस लक्षात घेता पहिल्याच षटकात एडेन मार्करम गोलंदाजीला उतरला. दक्षिण आफ्रिकेची ही चाल यशस्वी ठरली. त्याने पहिल्याच षटकात इशान किशनला शून्यावर बाद केले. त्यानंतर पुढच्याच षटकात मार्को यान्सिनने त्याच्या पहिल्याच चेंडूवर तिलक वर्माला १ धावेवर माघारी धाडले. तिलकने डीआरएसचा वापर केला. मात्र चेंडू त्याच्या बॅटला लागून यष्टीरक्षक क्विंटन डी कॉकच्या हातात गेल्याचे दिसले. त्यामुळे तिलकला बाद होऊन माघारी परतावे लागेल. त्यानंतर अभिषेक शर्माने कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या सोबत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. या सामन्यातून त्याने स्पर्धेत धावांचे खातेही उघडले. पण त्याला मार्को यान्सिनने फार काळ टिकू दिले नाही. त्याने अभिषेकला १५ धावांवर बाद केले. .वॉशिंग्टन सुंदरही कॉर्बिन बॉशविरुद्ध खेळताना ११ धावांवर बाद झाला. सूर्यकुमारलाही कॉर्बिन बॉशने टिकू दिले नाही. त्याला १० व्या षटकात २२ चेंडूत १८ धावांवर बाद केले. त्यानंतर केशव महाराजने गोलंदाजी केलेले १५ वे षटक फार महत्त्वाचे ठरले. त्याने हार्दिक पांड्या (१८), रिंकु सिंग (०) आणि अर्शदीप सिंग (१) यांना बाद केले. त्यामुळे भारताच्या आशाही संपुष्टात आल्या. तरी एका बाजूने शिवम दुबे दमदार खेळ करत होता. पण त्याला १९ व्या षटकात मार्को यान्सिनने ४२ धावांवर बाद केले. यान्सिनने जसप्रीत बुमराहलाही शून्यावर बाद करत भारताचा डाव संपवला.दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को यान्सिनने ४ विकेट्स घेतल्या. केशव महाराजने ३ विकेट्स घेतल्या. कॉर्बिन बॉशने २ विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार एडेन मार्करमने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम गोलंदाजी करण्यासाठी बोलावले होते. भारताकडून सुरुवातीलाच जसप्रीत बुमराहने क्विंटन डी कॉक आणि रायन रिकल्टन यांना, तर अर्शदीप सिंगने धोकादायक कर्णधार एडेन मार्करम यांना स्वस्तात बोद केले होते. दक्षिण आफिकेने २० धावांवरच ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण डेवाल्ड ब्रेव्हिस आणि डेव्हिड मिलर यांच्या ९७ धावांच्या भागीदारीने दक्षिण आफ्रिकेचा डाव सावरला. .IND vs SA, Viral Video: गौतम गंभीरने लाईव्ह सामन्यात हार्दिक पांड्याचे कान उपटले... अरे तुला चेंडू तिथे टाकायची काय गरज!.ब्रेव्हिसचं अर्धशतक थोडक्यात हुकले. त्याने २९ चेंडूत ४५ धावा केल्या. त्याने ३ चौकार आणि ३ षटकार मारले. मिलरने अर्धशतक करताना ३५ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. या दोघांच्या विकेट्सनंतर मार्को यान्सिन (२) आणि कॉर्बिन बॉश (५) हे देखील स्वस्तात बाद झाले. मात्र ट्रिस्टन स्टब्सने २४ चेंडूत नाबाद ४४ धावांची खेळी केली, ज्यात १ चौकार आणि ३ षटकारांचा समावेश होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने २० षटकात ७ बाद १८७ धावा केल्या.भारताकडून गोलंदाजी करताना जसप्रीत बुमराहने ३ विकेट्स, तर अर्शदीप सिंगने २ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्ती आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.