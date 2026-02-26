T20 WC, SA vs WI: दक्षिण आफ्रिकेचे सेमीफायनलच्या दिशेने पाऊल; वेस्ट इंडिजला हरवून भारतासाठीही उघडलीत दारं

South Africa’s Big Win over WI Boosts India’s Semi-Final Chances: दक्षिण आफ्रिकेने गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर -८ फेरीत वेस्ट इंडिजला पराभूत केलं आहे. अहमदाबादला झालेल्या या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिजला ९ विकेट्सने पराभूत केले. हा दक्षिण आफ्रिकेचा (South Africa) सुपर - ८ मधील सलग दुसरा विजय असल्याने त्यांचे आता ४ गुण झाले असून पहिल्या गटात त्यांनी दमदार नेट रन रेटसह अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे ज्यांनी सेमीफायनलच्या (Semi-Final) दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. यासोबतच त्यांच्या विजयामुळे भारतासमोरील (Team India( सेमीफायनले समीकरणही सोपे झाले आहे. आता भारताने जर गुरुवारी झिम्बाब्वेला पराभूत केलं आणि रविवारी वेस्ट इंडिजला पराभूत केलं, तर भारतीय संघ सेमीफायनलमध्ये स्थान पक्के करेल. .T20 WC, WI vs SA: विंडीजने दाखवली ताकद, शेफर्ड - होल्डरची विश्वविक्रमी भागीदारी अन् द. आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य; भारताची धाकधुक वाढली.गुरुवारी वेस्ट इंडिजने दक्षिण आफ्रिकेसमोर (SA vs WI) १७७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग दक्षिण आफ्रिकेने एकच विकेट गमावत १६.१ षटकात पूर्ण केला. दक्षिण आफ्रिकेसाठी कर्णधार एडेन मार्करमने अर्धशतकी खेळी केली. विशेष म्हणजे दक्षिण आफ्रिका अद्याप या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup) पराभूत झालेले नाही. त्यांनी सर्व ६ सामने जिंकले आहेत. .दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्करम आणि क्विंटन डी कॉक यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती. डी कॉकने स्फोटक फलंदाजी करताना मार्करमसोबत पहिल्या विकेटसाठी ८ षटकातच ९५ धावांची भागीदारी केली. ८ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर डी कॉकला रोस्टन चेसने जेसन होल्डरच्या हातून झेलबाद केले. डी कॉकने २४ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ४७ धावांची खेळी केली. त्यानंतरही रायन रिकल्टनने कर्णधाराची दमदार साथ देत संघाला विजयापर्यंत पोहचवले. या दोघांनीही दुसऱ्या विकेटसाठी नाबाद ८२ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, मार्करमने अर्धशतकही केले. तो ४६ चेंडूत ७ चौकार आणि ४ षटकारांसह ८२ धावांवर नाबाद राहिला. रिकल्टन २८ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ४५ धावांवर नाबाद राहिला..तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून वेस्ट इंडिजला (West Indies) प्रथम फलंदाजीला बोलावले होते. दक्षिण आफ्रिकेसाठी लुंगी एनगिडी आणि कागिसो रबाडा यांनी दमदार सुरुवातही करून दिली. वेस्ट इंडिजने ८३ धावांवरच ७ विकेट्स गमावल्या होत्या. ब्रेंडन किंग आणि शाय होप यांनी आक्रमक सुरुवात केली. पण स्थिरावल्यानंतर ते दोघेही बाद झाले. ब्रेंडन किंग ११ चेंडूत २१ धावांवर आणि शाय होप ६ चेंडूत १६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर शिमरॉन हेटमायर (२), रोवमन पॉवेल (९), रोस्टन चेस (२), शेरफेन रुदरफोर्ड (१२), मॅथ्यू फोर्डे (११) यांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या होत्या. .T20 World Cup 2026: पाकिस्तान स्पर्धेतून 'आऊट'? न्यूझीलंडच्या विजयाने वाढवलंय टेन्शन, पाहा कसं आहे समीफायनलसाठी समीकरण.पण जेसन होल्डर आणि रोमारियो शेफर्ड यांनी ८ व्या विकेटसाठी ८९ धावांची विश्वविक्रमी भागीदारी केली. त्यामुळे वेस्ट इंडिजने २० षटकात ८ बाद १७६ धावांपर्यंत मजल मारली. जेसन होल्डरने ३१ चेंडूत ४९ धावांची खेळी केली. रोमारियो शेफर्डने ३७ चेंडूत नाबाद ५२ धावा केल्या.दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडीने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर कागिसो रबाडा आणि कॉर्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.