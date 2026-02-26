T20 WC, WI vs SA: विंडीजने दाखवली ताकद, शेफर्ड - होल्डरची विश्वविक्रमी भागीदारी अन् द. आफ्रिकेसमोर मोठं लक्ष्य; भारताची धाकधुक वाढली

West Set 177 Runs Target for South Africa: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत गुरुवारी अहमदाबादमध्ये दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात सुपर-८ चा अत्यंत महत्त्वाचा सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यावर केवळ दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजचेच (WI vs SA) नाही, तर भारताचेही लक्ष्य आहे. कारण या सामन्यानंतर भारतीय संघाला सेमीफायनलसाठी काय करावे लागेल, यासाठी चित्र स्पष्ट होणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा विजय भारताला फायद्याचा ठरणार आहे, मात्र वेस्ट इंडिजने हा सामना जिंकला, तर मात्र भारताचे टेन्शन वाढणार आहे. मात्र, वेस्ट इंडिजने केलेली कामगिरी पाहून भारतीय चाहत्यांच्या मनात धाकधुक वाढली असेल. वेस्ट इंडिजने ८३ धावांवर ७ विकेट्स गमावल्यानंतरही दक्षिण आफ्रिकेसमोर १७७ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .T20 World Cup 2026: पाकिस्तान स्पर्धेतून 'आऊट'? न्यूझीलंडच्या विजयाने वाढवलंय टेन्शन, पाहा कसं आहे समीफायनलसाठी समीकरण.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने (South Africa) नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे वेस्ट इंडिज (West Indies) प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले. वेस्ट इंडिजकडून ब्रेंडन किंग आणि कर्णधार शाय होप यांनी अफलातून सुरुवात केली. त्यांनी आक्रमक शॉट्स खेळले. मात्र कागिसो रबाडाने (Kagiso Rabada) गोलंदाजी केलेलं तिसरं षटक डावाला वळण देणारं ठरलं. त्याने या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर शाय होपला क्विंटन डी कॉकच्या हातून झेलबाद केले. शाय होपने १ चौकार आणि २ षटकारांसह १६ धावा केल्या. याच षटकात ५ व्या चेंडूवर रबाडाने धोकादायक शिमरॉन हेटमायरलाही २ धावांवरच माघारी धाडले. त्याला अफलातून झेल केशव महाराजने घेतला. .त्यानंतर पुढच्याच षटकात लुंगी एनगिडीने (Lungi Ngidi) आणखी दोन धक्के वेस्ट इंडिजला दिले. त्याने ब्रेंडन किंगला क्विंटन डी कॉकच्या हातून झेलबाद केले. त्याने ११ चेंडूत ५ चौकारांसह २१ झाला केल्या. त्याने रोस्टन चेसलाही याच षटकात २ धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर मात्र वेस्ट इंडिजने नियमित अंतराने विकेट्स गमावल्या. मात्र प्रत्येक फलंदाजाने आक्रमक खेळ केल्याने त्यांच्या धावा वाढत होत्या.४ विकेट्सनंतर रोवमन पॉवेल आणि शेफरेन रुदरफोर्ड डाव सावरत होते. पण ७ व्या षटकात कॉर्बिन बॉशने रूदरफोर्डलाही १२ धावांवर बाद केले. त्यामुळे वेस्ट इंडिजची अवस्था ६० धावांवर ५ विकेट्स अशी झाली होती. ९ व्या षटकात रोवमन पॉवेललाही ९ धावांवर लुंगी एनगिडीने बाद केले. ११ व्या षटकात मॅथ्यू फोर्डे ११ धावांवर बाद झाला. .पण नंतर जेसन होल्डर (Jason Holder) आणि रोमारिओ शेफर्ड (Romario Shepherd) यांनी वेस्ट इंडिजची धावसंख्या १०० च्या वर नेली. त्यांनी खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर आक्रमक फटकेबाजी करणं सुरू केलं. त्यांनी शेवटच्या षटकांमध्ये इतकी आक्रमक फलंदाजी केली की त्यांनी संघाला १७० धावा सहज पार करून दिल्या. पण शेवटच्या षटकात जेसन होल्डर धावबाद धावा. त्याने ३१ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४९ धावा केल्या. पण शेवटच्या चेंडूवर शेफर्डने चौकार मारत अर्धशतक पूर्ण केलं आणि संघाला २० षटकात ८ बाद १७६ धावांपर्यंत पोहचवले.दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडीने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर कागिसो रबाडा आणि कॉर्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..T20 World Cup 2026: विश्वकरंडकाचा दबाव; सुतांशू कोटक म्हणतात, ‘दडपण सांभाळायला शिकायचं आहे.शेफर्ड आणि होल्डरची विश्वविक्रमी भागीदारीशेफर्ड आणि होल्डर यांनी ८ व्या विकेटसाठी तब्बल ८९ धावांची भागीदारी केली. ही आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील ८ व्या विकेटसाठी झालेली सर्वात मोठी भागीदारी ठरली. त्याआधी जून २०१५ मध्ये स्कॉटलंडकडून प्रेस्टन मोमसेन आणि साफियान शरीफ यांनी नेदरलँड्सविरुद्ध ८ व्या विकेटसाठी ८० धावांची भागादीरी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.