IND vs SA, 2nd T20I: तिलक वर्मा एकटा लढला, वादळी फिफ्टीही ठोकली; पण टीम इंडिया ऑलआऊट अन् द. आफ्रिकेचा मोठा विजय

South Africa beats India: तिलक वर्माच्या अर्धशतकानंतरही भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे.
Tilak Varma | India vs South Africa 2nd T20I

Pranali Kodre
  • दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात ५१ धावांनी विजय मिळवला.

  • तिलक वर्माने अर्धशतक करत झुंज दिली, पण भारतीय संघ १६२ धावांवर ऑलआऊट झाला.

  • मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे.

