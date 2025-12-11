IND vs SA, 2nd T20I: तिलक वर्मा एकटा लढला, वादळी फिफ्टीही ठोकली; पण टीम इंडिया ऑलआऊट अन् द. आफ्रिकेचा मोठा विजय

दक्षिण आफ्रिकेने भारताविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात ५१ धावांनी विजय मिळवला. तिलक वर्माने अर्धशतक करत झुंज दिली, पण भारतीय संघ १६२ धावांवर ऑलआऊट झाला. मालिकेत १-१ अशी बरोबरी झाली आहे..दक्षिण आफ्रिका संघाने भारताविरुद्ध न्यू चंदिगढच्या मुल्लनपूरला झालेल्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात मोठा विजय मिळवला. दक्षिण आफ्रिकेने ५१ धावांनी हा विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी केली आहे. भारतासाठी तिलक वर्माने अर्धशतक करत झुंज दिली. मात्र त्याचे प्रयत्न अपुरे पडले.या सामन्यात भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेने २१४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाला २० षटकात सर्वबाद १६२ धावाच करता आल्या. या सामन्यात भारताने सुरुवातीलाच झटपट विकेट्स गवावल्या होत्या, त्याचा फटका या सामन्यात बसला. भारताने शेवटच्या ४ विकेट्स अवघ्या ७ चेंडूत गमावल्या..IND vs SA, 2nd T20I: शुभमन गिलचा घरच्या मैदानावरही भोपळा! संजू सॅमसनला आता तरी खेळवा, चाहत्यांची मागणी.भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी घरच्या मैदानावर डावाची सुरुवात केली. पण डावाच्या पाचव्याच चेंडूवर शुभमन गिलला रिझा हेंड्रिक्सच्या हातून लुंगी एनगिडीने शून्यावर बाद केले. त्याच्यानंतर अभिषेक शर्मालाही मार्को यान्सिनने बाद केले. त्याने २ षटकारांसह ८ चेंडूत १७ धावा केल्या. त्यानंतर चौथ्या षटकात कर्णधार सूर्यकुमार यादवविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेने घेतलेला डीआरएस यशस्वी ठरला. त्याचा झेल यान्सिनच्या गोलंदाजीवर क्विंटन डी कॉकने घेतला. सूर्यकुमारन ५ धावा केल्या. त्यामुळे भारताची अवस्था ३२ धावांत ३ विकेट्स अशी झाली होती..मात्र नंतर तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या अक्षर पटेल आणि तिलक वर्मा यांनी सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या अक्षरला ८ व्या षटकात ओटनील बार्टमनने २१ धावांवर रिझा हेंड्रिक्सच्या हातून झेलबाद केले. पण नंतर आक्रमक खेळणाऱ्या तिलकला हार्दिक पांड्याने दुसऱ्या बाजूने साथ दिली. पण धावगती वाढलेली होती. त्याचा फटका बसला. त्यातच हार्दिकला लुथे सिपामलाने २३ चेंडूत २० धावांवर असताना माघारी धाडले. तिलकला साथ देण्यासाठी आलेल्या जितेशने आक्रमक खेळ केला. दोघांमध्ये चांगली भागीगादीराही झाली होती. तिलकने अर्धशतकही पूर्ण केले. मात्र जितेशला १८ व्या षटकात लुथे सिपामलानेच १७ चेंडूत २७ धावांवर असताना बाद केले. .IND vs SA, 2nd T20I: भारतासमोर दक्षिण आफ्रिकेचे विक्रमी लक्ष्य! क्विंटन डी कॉकचं शतक हुकलं, पण नोंदवला मोठा रेकॉर्ड.त्याच्या पुढच्याच १९ व्या षटकात शिवम दुबेही १ धावेवर बाद झाला. त्यामुळे भारतासाठी विजयही दूर गेला होता. ९ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरलेल्या अर्शदीप सिंगने पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारला होता. पण तो त्यानंतर तो १९ व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर बाद झाला. याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर वरुण चक्रवर्तीही शून्यावर बाद झाला. १९ वे षटक ओटनील बार्टमनने टाकले होते. त्याने या षटकात तीन विकेट्स घेतल्या. शेवटच्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर लुंगी एनगिडीने अखेर तिलकला बाद करत भारताचा डाव संपवला. तिलकने ३४ चेंडूत २ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६२ धावा केल्या.दक्षिण आफ्रिकेकडून गोलंदाजी करताना ओटनील बार्टमनने ४ विकेट्स घेतल्या. लुंगी एनगिडी, मार्को यान्सिन आणि लुथो सिपामला यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..तत्पुर्वी भारताने नाणेफेक जिंकून दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. दक्षिण आफ्रिकेने २९ षटकात ४ बाद २१३ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून सलामीवीर क्विंटन डी कॉकने ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि ७ षटकारांसह ९० धावांची खेळी केली. कर्णधार एडेन मार्करमने २६ चेंडूत २९ धावांची खेळी केली. डेनोवन फरेराने १६ चेंडूत ३० धावांची आणि डेव्हिड मिलरने १२ चेंडूत २० धावांची खेळी केली.भारताकडून वरुण चक्रवर्तीने २ विकेट्स घेतले, तर अक्षर पटेलने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.