World Cup 2025: भारताचा पहिला पराभव, अव्वल क्रमांकाची संधी हुकली! वोल्वार्ड्ट - डी क्लार्कच्या आक्रमणाने द. आफ्रिकेचा विजय

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताला पहिला पराभव स्वीकारावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने ३ विकेट्सने विजय मिळवला. नादिन डी क्लर्कच्या आक्रमक खेळीने दक्षिण आफ्रिकेला विजय मिळवून दिला. .महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी भारतीय संघाला पहिला पराभव स्वीकारावा लागला. विशाखापट्टणमला झालेल्या रोमांचक सामन्यात दक्षिण आफ्रिका महिला संघाने भारतीय महिला संघावर ३ विकेट्सने विजय मिळवला. दक्षिण आफ्रिकेचा हा तीन सामन्यातील दुसरा विजय होता. दरम्यान, या सामन्यात विजय मिळवला असता, तर सलग तीन विजयांसह भारतीय संघाला अव्वल क्रमांकावर जाण्याची संधी होती. पण आता या पराभवामुळे भारतीय संघ तिसऱ्याच क्रमांकावर कायम आहे. दक्षिण आफ्रिका चौथ्या क्रमांकावर आले आहेत. पहिल्या क्रमांकावर ५ गुणांसह ऑस्ट्रेलिया आहे. तर इंग्लंड ४ गुणांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचेही ४ गुण आहेत, पण इंग्लंडचा नेट रन रेट अधिक आहे..INDW vs SAW: भारताची 'संकटमोचक' ऋचा घोषचं शतक ६ धावांनी हुकलं, पण नावावर झाले ३ मोठे विक्रम.दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला २५२ धावांचे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग दक्षिण आफ्रिकेने ४८.५ षटकात ७ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. ८ व्या क्रमांकावर उतरलेल्या नादिन डी क्लर्कने वादळी नाबाद अर्धशतकी खेळी करत दक्षिण आफ्रिकेला विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. दरम्यान, हा पहिला महिला वनडे सामना ठरला, ज्यामध्ये दोन्ही संघांच्या ८ व्या क्रमांकाच्या फलंदाजाने अर्धशतक केले आहे. भारताकडून ८ व्या क्रमांकावर खेळताना ऋचा घोषने अर्धशतक केले होते..या सामन्यात २५२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेकडून लॉरा वोल्वार्ड्ट आणि ताझमिन ब्रिट्स यांनी डावाची सुरुवात केली. पण तिसऱ्याच षटकात क्रांती गौडने स्वत:च्याच चेंडूवर अफलातून झेल घेत ब्रिट्सला शून्यावर माघारी धाडले. अमनजोत कौरने सुन ल्युसलाही ५ धावांवर माघारी धाडले. पण नंतर वोल्वार्ड्टला मारिझान कापने साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण कापला अखेर स्नेह राणाने १४ व्या षटकात २० धावांवर बाद केले. तिच्या पाठोपाठ ऍनेक बोशही १ धावेवर बाद झाली. पण नंतर सिनालो जाफ्ताने वोल्वार्ड्टला साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण २० व्या षटकात श्री चरणीने जाफ्तालाही १४ धावांवर पायचीत केले. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेची अवस्था ५ बाद ८१ अशी झाली होती. .परंतु, नंतर क्लो ट्रायॉनने कर्णधाराची भक्कम साथ देताना अर्धशतकी भागीदारी करत संघाला १४० धावांपर्यंत पोहोचवले होते. अखेर ही भागीदारी क्रांती गौडनेच तोडली. तिने वोल्वार्ड्टचीच महत्त्वाची विकेट घेतली. वोल्वार्ड्टने १११ चेंडूत ८ चौकारांसह ७० धावांची खेळी केली. ती बाद झाल्याने भारताला दिलासा मिळाला होता. पण त्यानंतरही क्लो ट्रायॉनला नादिन डी क्लर्कने साथ दिली. त्यांनी संघाला २०० धावा पार करून देताना ६९ धावांची भागीदारी केली. पण ही भागीदारी स्नेह राणाने तोडून ब्रेक थ्रू मिळवून दिला. तिने ४६ व्या षटकात क्लो ट्रायॉनला ६६ चेंडूत ४९ धावांवर पायचीत कले. पण तरी क्लर्कने आक्रमक पवित्रा घेतला. ४७ व्या षटकात क्रांती गौडच्या गोलंदाजीवर क्लर्कने आक्रमण करताना पहिल्या तीन चेंडूतच १४ धावा ठोकत दक्षिण आफ्रिकेच्या आशा उंचावल्या होत्या. ४८ व्या षटकातही क्लर्कने दीप्ती शर्माविरुद्ध दोन चौकार मारून धावा आणि चेंडूतील अंतर अधिक कमी केलं आणि विजय सोपा केला. अखेर ४९ व्या षटकात दोन षटकार मारत क्लर्कने दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. तिने ५४ चेंडूत ८ चौकार आणि ५ षटकारांसह ८४ धावांची नाबाद खेळी केली. आयाबोंगा खाका १ धावेवर नाबाद राहिली.भारताकडून गोलंदाजी करताना क्रांती गौड आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. अमनजोत कौर, श्री चरणी आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..INDW vs SAW: पोरीनं काय भारी कॅच घेतलाय! भारताच्या क्रांतीने पकडला वर्ल्ड कपमधील सर्वोत्तम झेल; पाहा Video.तत्पुर्वी, भारताला दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीसाठी बोलवले होते. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ४९.५ षटकात सर्वबाद २५१ धावा केल्या. भारताकडून स्मृती मानधना (२३) आणि प्रतिका रावलने (३७) सलामीला ५५ धावांची भागीदारी करत डावाची सुरुवात चांगली करून दिली होती. पण स्थिरावल्यानंतर दोघींनी विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर मात्र भारताने हर्लिन देओल (१३) , कर्णधार हरमनप्रीत कौर (९), जेमिमाह रोड्रिग्स (०) आणि दीप्ती शर्मा (४) यांच्या विकेट्स स्वस्तात गमावल्या. त्यामुळे भारताची अवस्था ६ बाद १०२ धावा अशी झाली होती. पण ऋचा घोषने अमनजोत कौरसोबत ५१ धावांची भागीदारी केली. अमनजोत ११ धावांवर बाद झाल्यानंतर ऋचाने स्नेह राणाला मदतीला घेतलं. दोघींनी आक्रमक खेळताना ८८ धावांची भागीदारी केली. पण ४९ व्या षटकात स्नेह राणा २४ चेंडूत ३३ धावा करून बाद झाली. शेवटच्या षटकात ऋचाही बाद झाली. पण तिने केलेल्या ७७ चेंडूतील ९४ धावांच्या खेळीच्या जोरावर भारताने अडीचशे धावांचा टप्पा पार केला.दक्षिण आफ्रिकेकडून क्लो ट्रायॉनने ३ विकेट्स घेतल्या. मारिझान काप, नादिन डी क्लर्क आणि नॉनकुलुलेको एमलाबा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. सेखुखुनेने १ विकेट घेतली.