Cricket

World Cup 2025: भारताचा पहिला पराभव, अव्वल क्रमांकाची संधी हुकली! वोल्वार्ड्ट - डी क्लार्कच्या आक्रमणाने द. आफ्रिकेचा विजय

South Africa Beat India in Women's WC 2025: महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाला पहिला पराभव स्वीकारावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने भारताला पराभूत केले. यामुळे ऋचा घोषची अर्धशतकी खेळी व्यर्थ ठरली. दक्षिण आफ्रिकेसाठी कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्ट आणि नादिन डी क्लर्कने शानदार अर्धशतके केली.
India vs South Africa | Women's World Cup 2025

India vs South Africa | Women's World Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताला पहिला पराभव स्वीकारावा लागला.

  • दक्षिण आफ्रिकेने ३ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • नादिन डी क्लर्कच्या आक्रमक खेळीने दक्षिण आफ्रिकेला विजय मिळवून दिला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Harmanpreet Kaur
Cricket News in Marathi
Team India
smriti mandhana
Deepti Sharma
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com