IND vs SA, 2nd Test: मुथुसामी-यान्सिनचा टीम इंडियाला दणका, द. आफ्रिकेकडे दुसऱ्या दिवसअखेर मोठी आघाडी

दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या कसोटीत भारताविरुद्ध मोठी धावसंख्या उभारली आहे. मुथुसामीने शतक आणि यान्सिनने अर्धशतक करत संघाला ४८९ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारताने दुसऱ्या दिवसाअखेर बिनबाद ९ धावा केल्या आहेत. .गुवाहाटीमध्ये सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारताविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेने मोठी धावसंख्या गाठली आहे. शनिवारी (२२ नोव्हेंबर) सुरू झालेल्या या सामन्यात दुसऱ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेच्या डावाला सनुरन मुथुसामी, काईल वेरेयन आणि मार्को यान्सिन यांनी आकार दिला. मुथुसामीने शतकी खेळी केली. पण अखेर तिसऱ्या सत्रात भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा डाव संपवला. त्यानंतर भारतीय संघ फलंदाजीला उतरला आहे. पण दुसऱ्या दिवस अखेरपर्यंत दक्षिण आफ्रिकेकडे तब्बल ४८० धावांची आघाडी आहे..IND vs SA 2nd Test: भारताविरुद्ध मुथूसामीचं पहिलं शतक, तर यान्सिनचीही वादळी खेळी; द. आफ्रिकेची मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल.या सामन्यात दुसऱ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या डावात ८१.५ षटकांपासून आणि ६ बाद २४७ धावांपासून सुरुवात केली. यावेळी मुथुसामी २५ धावांवर आणि काईल वेरेयन १ धावेवर नाबाद होते. या दोघांनीही दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात भारताला विकेट घेण्यात यश मिळू दिले नाही. त्यांनी सातव्या विकेटसाठी ८८ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान मुथुसामीने अर्धशतक पूर्ण केले होते. अखेर त्यांची भागीदारी रवींद्र जडेजाने १२१ डावात वेरेयनला १२२ चेंडूत ४५ धावांवर यष्टीचीत केले. पण त्यानंतरही मुथुसामीला मार्को यान्सिनकडून साथ मिळाली. .यान्सिनने सुरुवातीपासूनच आक्रमक फलंदाजी केली होती. त्याने आणि मुथुसामीने नंतर पुर्ण दुसरे सत्र खेळून काढले. मुथुसामीने त्याचे कारकिर्दीतील पहिले शतकही पूर्ण केले. त्यानंतर यान्सिननेही अर्धशतक केले. पण तिसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीलाच मोहम्मद सिराजने यशस्वी जैस्वालच्या हातून मुथुसामीचा अडथळा दूर केला. मुथुसामी २०६ चेंडूत १० चौकार आणि २ षटकारांसह १०९ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर काहीवेळ सिमॉन हार्मरने यान्सिनची साथ दिली. पण हार्मरला जसप्रीत बुमराहने ५ धावांवर त्रिफळाचीत केले. यादरम्यान, यान्सिन शतकाकडे वाटचाल करत होता, त्याला नंतर केशव महाराजने साथ दिली. मात्र तो शतकापासून फक्त ७ धावा दूर असताना कुलदीप यादवने त्याला बाद केले. तो ९१ चेंडूत ६ चौकार आणि ७ षटकारांसह ९३ धावांची खेळी केली. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव १५१.१ षटकात ४८९ धावांवर संपला..तत्पुर्वी पहिल्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दक्षिण आफ्रिकेकडून एडेन मार्करम आणि रायन रिकल्टन यांनी ८२ धावांची भागीदारी करत चांगली सुरुवात केली होती. मार्करम ३८ धावांवर आणि रिकल्टन ३५ धावांवर बाद झाले. पण त्यानंतरही ट्रिस्टन स्टब्स आणि कर्णधार तेंबा बावुमा यांनी डाव सावरला होता. स्टब्स ४९ धावांवर बाद झाला, तर बावुमा ४१ धावांवर बाद झाला. विआन मुल्डर १३ धावांवर बाद झाला, तर टोनी डी झोर्झी २८ धावांवर बाद झाला.या डावात भारताकडून कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..Ind vs SA 2nd Test : रिषभ पंतच्या नेतृत्वाची 'टेस्ट'! आजपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसरा कसोटी सामना, मायदेशातील प्रतिष्ठा पुन्हा पणास.दक्षिण आफ्रिकेचा डाव संपल्यानंतर भारतीय संघ फलंदाजीला उतरला. भारताकडून यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल मैदानात उतरले. त्यांनी सुरुवातीला तरी विकेट जाऊ दिलेली नाही. अखेर ६.१ षटकाचा खेळ झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबवण्यात आला. दुसऱ्या दिवस अखेर भारताने बिनबाद ९ धावा केल्या आहेत. जैस्वाल २३ चेंडूत ७ धावांवर नाबाद आहे. तसेच केएल राहुल १४ चेंडूत २ धावांवर नाबाद आहे.