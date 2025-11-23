Cricket

IND vs SA, 2nd Test: मुथुसामी-यान्सिनचा टीम इंडियाला दणका, द. आफ्रिकेकडे दुसऱ्या दिवसअखेर मोठी आघाडी

India vs South Africa, 2nd Test, 2nd Day Report: मुथुसामीने शतक आणि यान्सिनने ९३ धावा करत दक्षिण आफ्रिकेला भारताविरुद्ध मोठी धावसंख्या उभारून दिली. दुसऱ्या दिवस अखेर दक्षिण आफ्रिकेकडे मोठी धावसंख्याही आहे.
  • दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या कसोटीत भारताविरुद्ध मोठी धावसंख्या उभारली आहे.

  • मुथुसामीने शतक आणि यान्सिनने अर्धशतक करत संघाला ४८९ धावांपर्यंत पोहोचवले.

  • भारताने दुसऱ्या दिवसाअखेर बिनबाद ९ धावा केल्या आहेत.

