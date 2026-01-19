U19 World Cup: १८ षटकार अन् २९ चौकार... दक्षिण आफ्रिकेच्या यंगिस्तानचा मोठा पराक्रम; स्पर्धेत गाठला नवा उच्चांक

U19 South Africa Team Highest Score Record: १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये सध्या अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहे. युवा खेळाडू त्यांच्या कौशल्याने प्रभावित करत आहेत. यादरम्यान स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच काही विक्रमही झाले आहे. आता सोमवारी दक्षिण आफ्रिकेच्या युवा संघानेही (U19 South Africa) मोठा पराक्रम केला आहे. या स्पर्धेत सोमवारी विंडहोक येथे दक्षिण आफ्रिका आणि तान्झानिया या १९ वर्षांखालील संघात सामना झाला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने सहज विजय मिळवला. .U19 World Cup मध्येही वैभव सूर्यवंशीचा विश्वविक्रम! बांगलादेशविरुद्ध अर्धशतक पूर्ण करताच रचला नवा इतिहास.या सामन्यात तान्झानियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम दक्षिण आफ्रिकेला प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केले होते. मात्र दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला होता. त्यांचे सलामीवीर जोरिच वॅन शाल्कविकने ३४ चेंडूत २ चौकार आणि ५ षटकारांसह ४७ धावा केल्या, तर अदनान लगादिएनने ३१ चेंडूत ४ चौकारांसह ३२ धावा केल्या. हे दोघे बाद झाल्यानंतर कर्णधार मुहम्मद बुलबुलिया आणि जेसन रोवल्स यांनी दमदार फलंदाजी करताना शतकं केली. बुलबुलियाने १०८ चेंडूत १०८ धावा केल्या. या खेळीत त्याने १० चौकार आणि १ षटकार मारला. तसेच रोवल्सने १०१ चेंडूत १० चौकार आणि ५ षटकारांसह नाबाद १२५ धावा केल्या..पॉल जेम्सनेही आक्रमक फलंदाजी करताना १८ चेंडूतच २ चौकार आणि ५ षटकारांसह ४६ धावा केल्या. अरमान मनॅत एक चौकार मारून बाद झाला. पण अखेरीस लेथाबो फहलामोहलाकाने ५ चेंडूत २ षटकारांसह नाबाद १६ धावा केल्या. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने ५० षटकात ५ बाद ३९७ धावा ठोकल्या. या डावात दक्षिण आफ्रिकेकडून एकूण १८ षटकार आणि २९ चौकार मारण्यात आले..दक्षिण आफ्रिकेचा विक्रमदक्षिण आफ्रिकेने उभारलेली ३९७ ही धावसंख्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या (U19 World Cup) इतिहासातील त्यांची ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली आहे. तसेच १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासातील एकूण आठवी सर्वात मोठी धावसंख्या ठरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेची यापूर्वी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वोच्च धावसंख्या ६ बाद ३५९ धावा होती. ही धावसंख्या त्यांनी २०१२ मध्ये नामिबियाविरुद्ध खेळताना ब्रिस्बेनमध्ये उभारली होती.तसेच दोनच दिवसांपूर्वी श्रीलंकेने सध्या चालू असलेल्या १९ वर्षांखाली वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत जपानविरुद्ध ४ बाद ३८७ धावा केल्या होत्या. पण आता या धावसंख्येलाही दक्षिण आफ्रिकेने मागे टाकले आहे. त्यामुळे १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या करण्याचा विक्रम सध्या आता दक्षिण आफ्रिकेच्या नावावर झाला आहे..IND U19 VS BAN U19: वैभव सूर्यवंशीने टीपला सूर्या दादासारखा कॅच; बांगलादेशच्या हातून खेचली मॅच, भारताचा रोमहर्षक विजय .तान्झानियाचा पराभवदरम्यान ३९८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना तान्झानियाचा संघ ३२.२ षटकात ६८ धावांवर सर्वबाद झाला. त्यांच्याकडून सिम्बा एबाकी (१७), अक्री हुगो (१२) आणि रेमंड फ्रान्सिस (१०) यांनीच १० धावांचा टप्पा पार केला. दक्षिण आफ्रिकेकडून बयान्डा मायाला आणि जोसन रोवल्स यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मायकल कृसकॅम्प, बांडिले एबाथा आणि कॉर्ने बोथा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.