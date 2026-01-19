Cricket

U19 World Cup: १८ षटकार अन् २९ चौकार... दक्षिण आफ्रिकेच्या यंगिस्तानचा मोठा पराक्रम; स्पर्धेत गाठला नवा उच्चांक

U19 South Africa Team Record: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेने सोमवारी मोठा पराक्रम केला आहे. त्यांच्या संघाने १८ षटकार आणि २९ चौकार ठोकत स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या उभारली.
U19 South Africa

U19 South Africa

Pranali Kodre
U19 South Africa Team Highest Score Record: १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये सध्या अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळत आहे. युवा खेळाडू त्यांच्या कौशल्याने प्रभावित करत आहेत. यादरम्यान स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच काही विक्रमही झाले आहे.

आता सोमवारी दक्षिण आफ्रिकेच्या युवा संघानेही (U19 South Africa) मोठा पराक्रम केला आहे. या स्पर्धेत सोमवारी विंडहोक येथे दक्षिण आफ्रिका आणि तान्झानिया या १९ वर्षांखालील संघात सामना झाला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने सहज विजय मिळवला.

U19 World Cup मध्येही वैभव सूर्यवंशीचा विश्वविक्रम! बांगलादेशविरुद्ध अर्धशतक पूर्ण करताच रचला नवा इतिहास
