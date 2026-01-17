U19 World Cup मध्येही वैभव सूर्यवंशीचा विश्वविक्रम! बांगलादेशविरुद्ध अर्धशतक पूर्ण करताच रचला नवा इतिहास

Vaibhav Suryavanshi World Record in U19 WC: भारताचा युवा संघ सध्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत खेळत असून दुसरा सामना बांगलादेशविरुद्ध होत आहे. भारत आणि बांगलादेश या युवा संघातील सामना आज (शनिवारी, १७ जानेवारी) बुलावायो येथे खेळवला जात असून या सामन्यात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने छाप पाडली आहे. ही स्पर्धा सुरू होण्याआधीपासूनच वैभवची (Vaibhav Suryavanshi) चर्चा होती. त्याने यापूर्वीही त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने प्रभावित केले होते. मात्र १५ जानेवारीला अमेरिकेत झालेल्या पहिल्या सामन्यात त्याला फार काही करता आले नव्हते. मात्र त्याने बांगलादेशविरुद्धच्या (U19 India vs U19 Bangladesh) सामन्यात आपली प्रतिभा पुन्हा दाखवून दिली. .Vaibhav Sooryavanshi: वर्ल्ड कपपूर्वी वैभवची प्रतिस्पर्धींना धडकी भरवणारी खेळी; ९ चौकार, ७ षटकारांची आतषबाजी, १९२ चा स्ट्राईक रेट पण, थोडक्यात हुकलं शतक .भारत-बांगलादेश या दोन देशात सध्या तणाव सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा सामना होत आहे. या सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये हस्तांदोलनही झाले नाही. हा सामना पावसामुळे थोडा उशीराने सुरू झाला. भारतीय संघाला बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीला बोलावले. भारताची सुरुवात अपेक्षेपेक्षा अत्यंत खराब झाली. तिसऱ्या षटकात लागोपाठ दोन चेंडूवर भारताने कर्णधार आयुष म्हात्रे (६) आणि वेदांत त्रिवेदी (०) यांच्या विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर उपकर्णधार विहान मल्होत्राने सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीची साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण तोही ७ धावांवरच माघारी परतला होता. भारताने ५३ धावांवर ३ विकेट्स गमावल्या होत्या..पण या कठीण परिस्थितीत वैभव सूर्यवंशीने यष्टीरक्षक फलंदाज अभिग्यान कुंडू याला साथीला घेत डाव पुढे नेला. वैभव स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखला जात असला, तरी या सामन्यात मात्र त्याने वेळ घेत फलंदाजी केली. पण जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा त्याने काही मोठे शॉट्सही खेळले. पण कुंडू अत्यंत धीम्यागतीने खेळत होता. पण त्यांनी संयमाने खेळत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. यादरम्यान, वैभवने ३० चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. हे १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमधील त्याचे पहिलेच अर्धशतक आहे. त्यामुळे त्याने विश्वविक्रमही केला. त्याच्या अर्धशतकामुळे भारताने २५ षटकात ११० धावांचा टप्पा पार केला. मात्र वैभव २७ व्या षटकात मैदानात स्थिरावलेला वैभव मोठा शॉट खेळताना इक्बाल हुसैन इमॉनच्या गोलंदाजीवर अल फहादकडे झेल देत बाद झाला. वैभवने ६७ चेंडूत ६ चौकार आणि २ षटकारांसह ७२ धावा केल्या. .वैभवचा विश्वविक्रमवैभव १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक धावांची खेळी करणारा सर्वात कमी वयाचा खेळाडू (Youngest to 50-plus score at Men's U19 World Cup) ठरला आहे. १७ जानेवारी २०२६ रोजी त्याचे वय १४ वर्षे २९६ दिवस वय होते. त्यामुळे त्याने अफगाणिस्तानच्या शाहिदुल्लाह कामल याचा विक्रम मोडला आहे. त्याने २०१४ मध्ये झालेल्या वर्ल्ड कपमध्ये १५ वर्षे १९ दिवस वय असताना वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५१ धावांची खेळी केली होती..Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षीय वैभवला वर्ल्ड कप स्पर्धेत ५ मोठे विक्रम मोडण्याची संधी; विराट, शिखर, शुभमन यांचे विक्रम तुटणे निश्चित.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये ५०+ धावांची खेळी करणारे सर्वात युवा खेळाडू१४ वर्षे २९६ दिवस - वैभव सूर्यवंशी (भारत विरुद्ध बांगलादेश, बुलावायो, २०२६)१५ वर्षे १९ दिवस - शाहिदुल्लाह कामल (अफगाणिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज, आयसीसीए, २०१४)१५ वर्षे ९२ दिवस - बाबर आझम (पाकिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज, पामर्स्टोन नॉर्थ, २०१०)१५ वर्षे १२५ दिवस - परवेझ मलिकझाई (अफगाणिस्तान विरुद्ध फिजी, कॉक्स बाझार, २०१६)१५ वर्षे १३२ दिवस - शरद वेसावकर (नेपाळ विरुद्ध इंग्लंड, चितगाव, २००४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.