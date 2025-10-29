Women's World Cup 2025: दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच मिळवलं फायनलचं तिकीट! इंग्लंडचा सेमीफायनलमध्ये उडवला धुव्वा

महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. इंग्लंडला उपांत्य फेरीत १२५ धावांनी पराभूत करत दक्षिण आफ्रिकेने हा पराक्रम साधला. मारिझान कापच्या ५ विकेट्स आणि लॉरा वोल्वार्ड्टच्या १६९ धावांच्या खेळीचे मोठे योगदान राहिले..महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात पोहचणारा पहिला संघ मिळाला आहे. बुधवारी दक्षिण आफ्रिकेने दिमाखात अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. गवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर बुधवारी झालेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडला १२५ धावांनी पराभूत केले आणि पहिल्यांदाच अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिका संघ वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात कधीही पोहोचला नव्हता. दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयात लॉरा वोल्वार्ड्ट आणि मारिझान काप या आजी-माजी कर्णधारांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे..Women's World Cup 2025: २० चौकार,४ षटकार... सेमीफायनलमध्ये द. आफ्रिकेच्या कर्णधाराचं वादळी शतक; विश्वविक्रमही केला नावावर.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडसमोर ३२० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ ४२.३ षटकात १९४ धावांवर सर्वबाद झाला. मारिझान कापने तिखट मारा करताना पाच विकेट्स घेतल्या.इंग्लंडची सुरुवात अत्यंत खराब झाली होती. पहिल्याच षटकात मारिझान कापने इंग्लंडच्या एमी जोन्स आणि हिदर नाईट यांना शून्यावर त्रिफळाचीत केले. त्यानंतर दुसऱ्याच षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर आयाबोंगा खाकाने हिदर नाईटला शून्यावर बाद केले. त्यामुळे इंग्लंडची अवस्था ३ बाद शून्य धावा अशी झाली होती. .परंतु, अशा कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न कर्णधार नतालिया सायव्हर-ब्रंट आणि एलिस कॅप्सी यांनी केला. या दोघींनीही अर्धशतके ठोकली आणि शतकी भागीदारी करत संघाला सावरले होते. परंतु, त्यांची १०८ धावांची भागीदारी स्युन ल्यूसने कॅप्सीला ५० धावांवर बाद करत तोडली. तरी नंतर नतालिया फलंदाजी करत होती, तिला डॅनिएल वॅट-हॉजने साथ दिली होती. पण अखेर खेळपट्टीवर स्थिरावलेल्या नतालियालाच मारिझान कापने यष्टीरक्षक सिनालो जाफ्ताच्या हातून झेलबाद केले. नतालियाने ७६ चेंडूत ६४ धावांची खेळी केली. यानंतर ३१ व्या षटकातही कापने इंग्लंडला पुन्हा दुहेरी धक्के दिले. तिने लागोपाठच्या चेंडूवर सोफी डंकली (२) आणि चार्ली डीन (०) यांना बाद केले. या विकेट्ससह कापने तिच्या ५ विकेट्स पूर्ण केल्या. याशिवाय कापने या ५ विकेट्ससह भारताच्या झुलन गोस्वामीचा महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक ४३ विकेट्स घेण्याचा विक्रम मोडला. .World Cup 2025: W,W,W... सेमीफायनलमध्ये ड्रामा! इंग्लंडने शून्यावर गमावल्या तीन विकेट्स, द. आफ्रिकेची धारदार गोलंदाजी; पाहा Video.त्यानंतर सोफी इक्लेस्टोनही २ धावांवर बाद झाली. ३९ व्या षटकात डॅनिएल वॅट-हॉजला नादिन डी क्लर्कने ३४ धावांवर बाद केले. त्यानंतर ४३ व्या षटकात लिन्सी स्मिथला क्लर्कनेच २७ धावांवर बाद करत इंग्लंडचा डाव संपवला.दक्षिण आफ्रिकेकडून मारिझान कापने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर नादिन डी क्लर्कने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच आयाबोंगा खाका, नोनकुलुलेको एलाबा आणि स्युन ल्यूस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ७ बाद ३१९ धावा केल्या होत्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टने विक्रमी शतकी खेळी करताना १४३ चेंडूत १६९ धावा केल्या. तिने २० चौकार आणि ४ षटकार मारले. तिला ताझमिन ब्रिट्सने ४५ आणि मारिझान कापने ४२ धावांची खेळी करत चांगली साथ दिली. शेवटी क्लो ट्रायॉनने नाबाद ३३ धावा करत दक्षिण आफ्रिकेला ३०० पार पोहचवले.इंग्लंडकडून सोफी इक्लेस्टोनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. लॉरेन बेलन २ विकेट्स घेतल्या. नतालिया सायव्हर-ब्रंटन १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.