AUS vs SA, 1st ODI: केशव महाराजच्या फिरकीने ऑस्ट्रेलियाचे कंबरडं मोडलं; ५ विकेट्स घेत द. आफ्रिकेचा विक्रमी विजय

दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात ९८ धावांनी विजय मिळवला. केशव महाराजच्या ५ विकेट्सने ऑस्ट्रेलियाची मधली फळी कोलमडली. तेंबा बावूमा, एडेन मार्करम आणि मॅथ्यू ब्रित्झके यांनीही अर्धशतके झळकावली. .दक्षिण आफ्रिका संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असून सध्या दोन्ही संघात वनडे मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना क्रेन्समध्ये मंगळवारी (१९ ऑगस्ट) खेळला जात आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने ९८ धावांनी एकतर्फी विजय मिळवला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयात ५ विकेट्स घेणाऱ्या केशव महाराजसह तेंबा बावूमा, एडेन मार्करम आणि मॅथ्यू ब्रित्झके यांनी मोलाचा वाटा उचलला. .AUS vs SA 3rd T20I: ग्लेन मॅक्सवेलच्या 'विचित्र' शॉटने बदलले मॅचचे चित्र! ऑस्ट्रेलियाने थरारक विजयासह जिंकली मालिका Video Viral.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियासमोर २९७ धावांचे लक्ष्य विजयासाठी ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाला ४०.५ षटकात सर्वबाद १९८ धावाच करता आल्या. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऑस्ट्रेलियात मिळवलेला हा वनडेतील सर्वात मोठा विजय ठरला आहे.ऑस्ट्रेलियाकडून ट्रॅव्हिस हेड आणि कर्णधार मिचेल मार्श यांनी दमदार सुरुवात केली होती. दोघेही आक्रमक खेळत होते. मात्र प्रेनेलन सुब्रायेनने हेडला २७ धावांवर बाद केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाची सलामीची ६० धावांची भागीदारी तुटली. त्यानंतर मात्र केशव महाराजच्या गोलंदाजी पुढे ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनी गुडघे टेकले..९ ते १७ षटकांच्या स्पेलदरम्यान केशव महाराजने ५ विकेट्स घेत ऑस्ट्रेलियाचे कंबरडे मोडले. त्याच्या फिरकीमुळे ऑस्ट्रेलियाची संपूर्ण मधली फळी कोलमडली. त्याने आधी मार्नस लॅब्युशेनला १ धावेवर पायचीत केले. त्यानंतर कॅमेरॉन ग्रीनला ३ धावांवर त्याने त्रिफळाचीत केले. १३ व्या षटकात लागोपाठच्या दोन चेंडूवर जोश इंग्लिस (५) आणि ऍलेक्स कॅरे (०) यांना बाद केले. १७ व्या षटकात ऍरॉन हार्डीला ४ धावांवर त्याने त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे १ बाद ६० धावांवरून ऑस्ट्रेलियाची अवस्था ६ बाद ८९ धावा अशी झाली. .तरी नंतर बेन ड्वारशुईने दुसऱ्या बाजूने भक्कम लढत असलेल्या कर्णधार मार्शला चांगली साथ दिली. मार्शने अर्धशतकही झळकावले. पण त्यांची ७१ धावांची भागीदारी नांद्रे बर्गरने तोडली. त्याने ड्वारशुईला ३३ धावांवर बाद केले. काही वेळात नांद्रे बर्गरनेच मार्शलाही माघारी धाडले. मार्शने ९६ चेंडूत ८८ धावांची खेळी केली. नॅथन एलिस ११ धावावंर आणि ऍडम झाम्पा १४ धावांवर बाद झाला. दोघांनीही लुंगी एनगिडीने बाद केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाचा डाव संपुष्टात आला.दक्षिण आफ्रिकेकडून केशव महाराजने १० षटकात ३३ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. तसेच नांद्रे बर्गर आणि लुंगी एनगिडी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.प्रेनेलन सुब्रायेनने १ विकेट घेतली..AUS vs SA: ब्रेव्हिसच्या सिक्सवर कॅच घ्यायला गेला अन् चाहता गंभीर जखमी होता होता थोडक्यात बचावला; Video Viral.तत्पुर्वी, दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ८ बाद २९६ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून ऐडेन मार्करमने सर्वाधिक ८२ धावांची खेळी केली. ८१ चेंडूत त्याने ९ चौकारांसह ही खेळी केली. त्याला सुरुवातीला रायन रिकल्टनने चांगली साथ दिली होती. त्यांच्या सलामीला ९१ धावांची भागीदारी झाली. पण रिकल्टन ३३ धावांवर बाद झाला. बेन ड्वेरशुईने मार्करमलाही बाद केले. पण नंतर कर्णधार तेंबा बावूमा आमि मॅथ्यु ब्रित्झके यांनी अर्धशतके झळकावली. बावूमाने ७४ चेंडूत ६५ धावा केल्या, तर ब्रित्झकेने ५६ चेंडूत ५७ धावा केल्या. यानंतर मात्र ट्रॅव्हिस हेडने ट्रिस्टन स्टब्स (०), डेवाल्ड ब्रेव्हिस (६) आणि केशव महाराज (१३) यांना स्वस्तात बाद केलं. पण मुल्डरने नाबाद ३१ धावा करत दक्षिण आफ्रिकेला २९६ धावांपर्यंत पोहचवले.ऑस्ट्रेलियाकडून ट्रॅव्हिस हेडने गोलंदाजी करताना ४ विकेट्स घेतल्या, तर बेन ड्वारशुने २ विकेट्स घेतल्या. ऍडम झाम्पाने १ विकेट घेतली..FAQs१. दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडेत किती धावांनी विजय मिळवला?➡ दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडेत ९८ धावांनी विजय मिळवला.२. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➡ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून एडेन मार्करमने सर्वाधिक ८२ धावा केल्या.३. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून केशव महाराजने किती विकेट्स घेतल्या?➡ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून केशव महाराजने ५ विकेट्स घेतल्या.४. ऑस्ट्रेलियासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडेत सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➡ ऑस्ट्रेलियासाठी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडेत कर्णधार मिचेल मार्शने ८८ धावा केल्या.५. ऑस्ट्रेलियासमोर पहिल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने किती धावांचे लक्ष्य ठेवले होते?➡ ऑस्ट्रेलियासमोर पहिल्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने २९७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते.६. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाचा डाव किती धावांवर संपुष्टात आला?➡ दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडेत ऑस्ट्रेलियाचा डाव १९८ धावांवर संपला.