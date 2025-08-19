Cricket

AUS vs SA, 1st ODI: केशव महाराजच्या फिरकीने ऑस्ट्रेलियाचे कंबरडं मोडलं; ५ विकेट्स घेत द. आफ्रिकेचा विक्रमी विजय

South Africa won against Australia in 1st ODI: केशव महाराजच्या फिरकीने ऑस्ट्रेलियाचे कंबरडं मोडले. त्यामुळे पहिल्या वनडेत दक्षिण आफ्रिकेने विक्रमी विजय मिळवला. तेंबा बावूमा, एडेन मार्करम आणि मॅथ्यू ब्रित्झके यांनीही अर्धशतके झळकावली.
  • दक्षिण आफ्रिकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात ९८ धावांनी विजय मिळवला.

  • केशव महाराजच्या ५ विकेट्सने ऑस्ट्रेलियाची मधली फळी कोलमडली.

  • तेंबा बावूमा, एडेन मार्करम आणि मॅथ्यू ब्रित्झके यांनीही अर्धशतके झळकावली.

