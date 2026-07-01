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श्रीसंतला मोठा दिसाला! KCA ने घातलेली तीन वर्षांची बंदी उठवली, नेमका काय होता आरोप?

Sreesanth Ban Revoked: एस श्रीसंतवरील तीन वर्षांची बंदी केरळ क्रिकेट असोसिएशनने विशेष सर्वसाधारण सभेत उठवली. आता तो केरळ क्रिकेट लीगमध्ये सह-मालक म्हणून पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो.
Sreesanth Ban Revoked

Sreesanth Ban Revoked

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

KCA Lifts Three Year Ban On Sreesanth: भारताचा माजी क्रिकेटपटू एस श्रीसंतला नुकताच मोठा दिलासा मिळाला आहे. केरळ क्रिकेट असोसिएशनने (KCA) त्याच्यावर लावलेली तीन वर्षांची बंदी उठवली आहे. श्रीसंतची कारकिर्द अनेक चढ-उतारांची राहिली आहे. २०१३ मध्ये त्याच्यावर आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात बीसीसीआयकडून बंदी आली होती. ही ७ वर्षांची बंद २०२० मध्ये संपली. त्यानंतर तो क्रिकेटमध्ये सक्रिय झाला होता.

मात्र गेल्यावर्षी पुन्हा त्याला केरळ क्रिकेट असोसिएशनने ३ वर्षांसाठी निलंबित केले होते. पण त्यानंतर एका वर्षातच त्याच्यावरील बंदी उठवण्यात आली आहे.

Sreesanth Ban Revoked
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