श्रीसंतला मोठा दिसाला! KCA ने घातलेली तीन वर्षांची बंदी उठवली, नेमका काय होता आरोप?

KCA Lifts Three Year Ban On Sreesanth: भारताचा माजी क्रिकेटपटू एस श्रीसंतला नुकताच मोठा दिलासा मिळाला आहे. केरळ क्रिकेट असोसिएशनने (KCA) त्याच्यावर लावलेली तीन वर्षांची बंदी उठवली आहे. श्रीसंतची कारकिर्द अनेक चढ-उतारांची राहिली आहे. २०१३ मध्ये त्याच्यावर आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात बीसीसीआयकडून बंदी आली होती. ही ७ वर्षांची बंद २०२० मध्ये संपली. त्यानंतर तो क्रिकेटमध्ये सक्रिय झाला होता. मात्र गेल्यावर्षी पुन्हा त्याला केरळ क्रिकेट असोसिएशनने ३ वर्षांसाठी निलंबित केले होते. पण त्यानंतर एका वर्षातच त्याच्यावरील बंदी उठवण्यात आली आहे. .S Sreesanth on Ban: 'माझ्या कारकिर्दीत अनेक वाद, संघर्ष...' तीन वर्षांच्या बंदीवर श्रीसंतने सोडले मौन; काय पोस्ट केली पाहा.१ जुलै रोजी झालेल्या KCA च्या विशेष सर्वसाधारण सभेत श्रीसंतवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय झाला. या सभेत श्रीसंतने असोसिएशनविरुद्ध केलेल्या व्यक्तव्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितल्याचा विचार करून बंदी मागे घेण्यास सदस्यांनी एकमताने सहमती दर्शवली. त्यानंतर त्याची बंदी उठवली गेली असून आता तो केरळ क्रिकेट लीगमध्ये सहभागी होऊ शकतो..का लावलेली बंदी?श्रीसंतने यापूर्वी सोशल मिडिया आणि व्ह्युज्युएल्सच्या माध्यमातून KCA च्या विरोधात वक्तव्य केले होते, ज्यामुळे असोसिएशनची बदनामी झाली होती. या प्रकरणामुळे KCA ने त्याच्यावर गेल्यावर्षी तीन वर्षांची बंदी घातली होती. श्रीसंतने या शिस्तभंगाच्या कारवाईविरोधात तिरुवनंतपुरम मुन्सिफ कोर्टात आव्हान दिले होते, पण त्याची याचिका फेटाळण्यात आली होती..यानंतर श्रीसंतने KCA ला उद्देशून केलेल्या वक्तव्याबद्दल खेत व्यक्त करत अधिकृतपणे बिनशर्त माफीनामा सादर केला होता. या माफीनाम्याबाबत KCA मध्ये सविस्तर चर्चा झाली आणि त्यानंतरच त्याच्यावरील बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच भविष्यात श्रीसंतने पुन्हा असे कोणतेही वर्तन केले, तर त्याच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होईल, हे देखील स्पष्ट केले आहे.ही बंदी उठवल्याने आता श्रीसंत केरळ क्रिकेट लीगच्या तिसऱ्या हंगामात एरीज कोल्लम सेलर्स फ्रँचायझीचे सह-मालक म्हणून काम कायम करू शकतो. मागील वर्षी त्याच्यावरील बंदीमुळे फ्रँचायझीमधील त्याच्या भूमिकेवर अनिश्चितता निर्माण झाली होती..S Sreesanth Ban: श्रीसंतवर पुन्हा बंदी! कोणतं प्रकरण आलं अंगाशी, संजू सॅमसनशी काय संबंध?.श्रीसंतची कारकिर्द४३ वर्षीय श्रीसंतने २७ कसोटी सामने खेळले असून ८७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच ५३ वनडे सामने खेळताना ७५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने भारतासाठी १० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळताना ७ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो ६५ टी२० सामने खेळला असून ५४ विकेट्स घेतल्या आहेत, यातील ४४ सामने आयपीएलमधील असून त्यात त्याने ४० विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ७४ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये २१३ विकेट्स आणि ९२ लिस्ट ए सामन्यात १२४ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.