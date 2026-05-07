पॅट कमिन्सला ११३ कोटींची ऑफर! सनरायझर्स हैदराबादला धक्का बसणार; ट्रॅव्हिस हेडलाही जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न... अट एकच...

Why Cricket Australia wants Pat Cummins out of IPL? पॅट कमिन्स सध्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) संघाचे कर्णधारपद भूषवत आहे. सनरायझर्स हैदराबाद फ्रँचायझयझीने कमिन्स व ट्रॅव्हिस हेड यांना फक्त त्यांच्याच फ्रँचायझीसाठी वेगवेगळ्या लीगमध्ये खेळण्यासाठी ९४.३ कोटींची ऑफर दिल्याचे वृत्त होते. त्यात आता एका वर्षाननंतर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने (CA) आपल्या कर्णधाराचे भविष्य निश्चित करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. त्यांनी कमिन्सला कोट्यवधी रुपयांची ऑफर दिली आहे..'द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड'च्या एका वृत्तानुसार, पॅट कमिन्सला क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाकडून (CA) तीन वर्षांसाठी १२ दशलक्ष डॉलर्स (११३ कोटी रुपये) किमतीचा प्रस्ताव मिळाला आहे. २०२९ पर्यंत राष्ट्रीय संघात विशेषतः कसोटी सामन्यांसाठी त्याची उपलब्धता प्राधान्याने सुनिश्चित करता यावी यासाठी हा प्रस्ताव दिला गेला आहे. ट्रॅव्हिस हेडलाही असाच प्रस्ताव मिळाला आहे. यामुळे कमिन्सच्या सध्याच्या पगारात दरवर्षी १ दशलक्ष डॉलर्सने वाढ होईल. कमिन्स आधीच ऑस्ट्रेलियातील १५ वा सर्वाधिक कमाई करणारा खेळाडू आहे..Shocking: युझवेंद्र चहलचा 'व्हॅपिंग' करतानाचा Video Viral; रियान पराग, तर ड्रेसिंग रूममध्ये 'फुकत' होता, हा तर थेट विमानात... .पॅट कमिन्सला या करारानुसार तो कितीही सामने खेळला तरी, पूर्वीपेक्षा अधिक भरीव रक्कम मिळेल. ऑस्ट्रेलियाला पुढील १२ महिन्यांत २१ कसोटी सामने खेळायचे आहेत, ज्यात बांगलादेश आणि न्यूझीलंडविरुद्धची घरच्या मैदानावरील मालिका, तसेच इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि भारताचे महत्त्वाचे दौरे यांचा समावेश आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे प्रमुख जेम्स ऑलसॉप म्हणाले की, ऑस्ट्रेलियासाठी इतके सामने खेळलेल्या खेळाडूंना जास्त पगार आणि योग्य मोबदला मिळणे ही काळाची गरज आहे.."त्यांनी तो हक्क मिळवला आहे; ते बऱ्याच काळापासून ऑस्ट्रेलियासाठी सर्व फॉरमॅटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारे खेळाडू आहेत. तुम्ही त्यांना एका मर्यादेपर्यंतच पुढे नेऊ शकता. सध्या हीच गोष्ट निश्चितपणे प्राधान्याची आहे,” असे ऑलसॉप यांनी ‘द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड’ला सांगितले..Kavya Maran Celebration : सनरायजर्स हैदराबादचा विजय, चर्चा काव्याच्या 'हातवाऱ्यां'ची! कूपर कॉनलीची विक्रमांना गवसणी Video Viral ."हा एक खूप अवघड समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वाधिक व्यावसायिक मूल्य निर्माण करतात, अशा खेळाडूंना बाजारात मागणी आहे. पॅट, जोश हेझलवूड आणि ट्रॅव्ह यांसारख्या बहु-स्वरूपातील खेळाडूंना खूप मागणी आहे. त्यामुळे ते ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटशी वचनबद्ध राहतील याची खात्री करणे, हे एक खूप मोठे प्राधान्य आहे,” असे ते पुढे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.