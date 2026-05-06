SRH vs PBKS Live: ३ झेल अन् १ स्टम्पिंगची संधी गमावली... पंजाबच्या खेळाडूंनी युझवेंद्र चहलवर रडण्याची वेळ आणली Video Viral

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Marathi Update: पंजाब किंग्सच्या क्षेत्ररक्षकांनी फिल्डिंग कशी करू नये, हे आज दाखवून दिले. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात पंजाबच्या शशांक सिंग, कूपर कॉनली व ल्युकी फर्ग्युसन यांनी सोपे झेल टाकले. ३ झेल आणि एक स्टम्पिंग संधी गमावल्यामुळे फिरकीपटू यझवेंद्र चहल खूपच वैतागला होता. .पंजाबचा टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय पहिल्या १० षटकांत योग्य ठरला असता, परंतु खेळाडूंनी चुकांमागून चुका केल्या. अभिषेक शर्माने १३ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ३५ धावांची वादळी सुरुवात करून देताना ट्रॅव्हिस हेडसह पहिल्या विकेटसाठी ३.३ षटकांत ५४ धावा जोडल्या. हेड १९ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ३८ धावांवर माघारी परतला. या दोघांना अनुक्रमे ल्युकी फर्ग्युसन व युझवेंद्र चहल यांनी माघारी पाठवले. .SRH vs PBKS Live: ८ चेंडूंत ३२ धावांचा पाऊस! अभिषेक शर्माच्या फटकेबाजीने मैदान दणाणले... IPL 2026 Orange Cap च्या शर्यतीत टॉपर.सातव्या षटकात हेडची विकेट पडली आणि त्यानंतर पुढच्याच षटकात कूपर कॉनलीने इशान किशनचा (९) सोपा झेल टाकला. हेनरिच क्लासनचाही सोपा झेल शशांक सिंगने टाकला. शशांकने ३ सामन्यांत सोडलेला हा सहावा झेल ठरला. चहलच्या पुढच्या षटकात झेल सोडण्याचे सत्र सुरूच राहिले आणि इशानला १८ धावांवर फर्ग्युसनने जीवदान दिले. दोन चेंडूंच्या अंतराने यष्टिरक्षकाने इशानला स्टम्पिंग करण्याची संधी गमावली. इशानने सलग तीन षटकार खेचून २८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. .१५ व्या षटकात अखेर पंजाबला विकेट मिळाली. इशान ३२ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ५५ धावांवर झेलबाद झाला. सुर्यांश शेडगेने झेल टिपला आणि कर्णधार श्रेयस अय्यरने कौतुक केले. इशान व क्लासन यांनी ४८ चेंडूंत ८८ धावांची भागीदारी करताना संघाला १४.४ षटकांत ३ बाद १७२ धावांपर्यंत पोहोचवले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा हैदराबादने १७ षटकांत ३ बाद १९९ धावा केल्या होत्या.