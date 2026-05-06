Kavya Maran Celebration : सनरायजर्स हैदराबादचा विजय, चर्चा काव्याच्या 'हातवाऱ्यां'ची! कूपर कॉनलीची विक्रमांना गवसणी Video Viral

SRH number 1 points table IPL 2026 update: सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या पंजाब किंग्सवर दणदणीत विजय मिळवला. SRH च्या २३६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना PBKS ने ७ बाद २०२ धावांपर्यंत मजल मारली. कूपर कॉनलीची नाबाद १०७ धावांची खेळी व्यर्थ झाली. सनरायझर्स हैदराबादने या विजयासह गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर झेप घेतली आणि पंजाब किंग्सला दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. पण, याची चर्चा राहिली बाजूला, सामन्यानंतर SRH ची मालकिण काव्या मारन ( Kavya Maran Celebration) हिच्या सेलिब्रेशनची चर्चा रंगली...हेनरिच क्लासन ( ६९) व इशान किशन ( ५५) यांच्या अर्धशतकासह अभिषेक शर्मा ( ३५), ट्रॅव्हिस हेड ( ३८) व नितीश कुमार रेड्डी ( २९) यांच्या आक्रमक खेळीच्या जोरावर हैदराबादने मोठे लक्ष्य उभे केले. पंजाबला तीन झेल सोडणे व एक यष्टिचीत करण्याची संधी सोडणे महागात पडले. कर्णधार श्रेयस अय्यरने पराभवानंतर या चुका मान्य केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना पंजाबच्या फलंदाजांनाही फार काही खास करता आले नाही..IPL 2026 Point Table: सनरायझर्स हैदराबादचा विजय अन् प्ले ऑफच्या शर्यतीत मोठी उलथापालथ; कूपर कॉनलीचे शतक व्यर्थ.कर्णधार पॅट कमिन्सने गोलंदाजांचा योग्य वापर करताना पंजाबवर दडपण निर्माण करण्यात यश मिळवले. कूपर कॉनली शेवटपर्यंत मैदानावर उभा राहिला आणि ५९ चेंडूंत ७ चौकार व ८ षटकारांसह १०७ धावांची नाबाद खेळी केली. त्यानंतर मार्कस स्टॉयनिस ( २८) व सुयांस शेडगे ( २५) हे पंजाबकडून सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले. २२ वर्षाचा असताना पंजाबकडून आयपीएलमध्ये शतक झळकावणारा कूपर कॉनली हा दुसरा फलंदाज ठरला. यापूर्वी २०२३ मध्ये प्रभसिमन सिंगने दिल्लीविरुद्ध १०३ धावा केल्या होत्या..PBKS vs SRH सामन्यात सर्वोत्तम वैयक्तिक धावा करणाऱ्यांमध्ये कूपर कॉनलीने अव्वल स्थान पटकावले, त्याने ख्रिस गेलचा ( नाबाद १०४, मोहाली, २०१८) विक्रम मोडला. सनरायझर्स हैदराबादचा हा पंजाबविरुद्ध घरच्या मैदानावरील १०वा विजय ठरला. एकाच मैदानावर प्रतिस्पर्धीविरुद्ध सर्वाधिक विजय मिळवण्याच्या विक्रमात हैदराबाद दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. मुंबई इंडियन्सने वानखेडेवर ११ वेळा कोलकाता नाइट रायडर्सला पराभूत केले आहे..हैदराबादचा हा घरच्या मैदानावरील पंजाबविरुद्धचा सलग नववा विजय आहे आणि एकाच संघाविरुद्ध एकाच मैदानावरील सर्वात मोठी अपराजित मालिका आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने २०१० ते २४ या कालावधीत चेपॉकवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला सलग ८ सामन्यात पराभूत केले होते. २२०+ अधिक धावांचा बचाव करताना हैदराबाद सर्व ११ सामन्यांत विजयी झाला आहे. या विजयासह हैदराबादचा संघ गुणतालिकेत १४ गुणांसह अव्वल स्थानावर पोहोचला आणि त्यामुळेच काव्या मारनचे सेलिब्रेशन पाहण्यासारखे आहे. ती हातवारे करून आपण नंबर वन झालो, हेच खेळाडूंना दर्शवत होती.