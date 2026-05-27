SRH vs RR Eliminator IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीने मोडले ९ विक्रम... एकाच खेळीत इतके पराक्रम... Orange Cap ही केली नावावर

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Eliminator Marathi News: राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने एलिमिनेटर सामन्यात अक्षरशः विक्रमांचा पाऊस पाडला. त्याने २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांची खेळी करताना एका डावात तब्बल ९ मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले. त्याच्या तुफानी खेळीमुळे राजस्थानला दमदार सुरुवात मिळालीच, शिवाय Orange Cap वरही त्याने कब्जा केला. .वैभवने IPL प्लेऑफमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. एका हंगामात सर्वाधिक षटकार, सर्वात कमी वयात ६०० धावा, पॉवरप्लेतील धडाकेबाज फटकेबाजी असे अनेक पराक्रम त्याने नोंदवले. ख्रिस गेल, सुरेश रैना आणि सनथ जयसूर्यासारख्या दिग्गजांचे विक्रमही त्याने मागे टाकले..Vaibhav Sooryavanshi Records: १२ षटकार, ५ चौकार! वैभवची Fastest IPL Century हुकली; २९ चेंडूंत ९७ धावांवर OUT; जयसूर्याचा विक्रम मात्र मोडला.वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल इतिहासातील अविस्मरणीय खेळी एलिमिनेटर सामन्यात केली. त्याने SRH च्या गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला आणि षटकारांचा पाऊस पाडून अनेक विक्रम नावावर केले. त्याने २९ चेंडूंत ५ चौकार व १२ षटकारांसह ९७ धावा कुटल्या आणि आयपीएल इतिहासातील सर्वात वेगवान शतकाच्या विक्रमापासून थोडक्यात हुकला. पण, यशस्वी जैस्वालसोबत त्याने ८ षकटांत १२५ धावा जोडल्या आणि RR चा पाया भक्कम केला. ७.२ षटकात या जोडीने शतकी भागीदारी पूर्ण केली आणि ही आयपीएल प्ले ऑफमधील दुसरी वेगवान खेळी ठरली. यापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने २०१४ च्या क्वालिफायर २ मध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध ६ षटकांत शंभर धावा फलकावर चढवल्या होत्या..वैभव सूर्यवंशीचे विक्रम...१६ चेंडू - आयपीएल प्ले ऑमधील वेगवान अर्धशतकाशी बरोबरी ( सुरेश रैना - १६ चेंडू वि. पंजाब किंग्स, २०१४)८ षटकार - आयपीएलच्या एका डावात पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक ८ षटकारांचा वर्ल्ड रेकॉर्डही नावावर६१ षटकार - आयपीएलच्या एका पर्वात सर्वाधिक षटकारांचा ख्रिस गेलचा ( ५९) विक्रम मोडला१२ षटकार - आयपीएल प्लेऑफमध्ये एका डावात सर्वाधिक १२ षटकारांचा विक्रम, शुभमन गिलचा ( १० वि. मुंबई, २०२३) विक्रम मोडला.४ - आयपीएलच्या सर्वाधिक ४ डावांत १० पेक्षा अधिक षटकार मारण्याच्या ख्रिस गेलच्या विक्रमाशी बरोबरी.आयपीएलच्या एका पर्वात पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक धावांचा विक्रमही वैभवने नावावर केला. त्याने या पर्वात आतापर्यंत ४९० धावा केल्या आहेत आणि डेव्हिड वॉर्नरचा ४६७ धावांचा ( २०१६) विक्रम आज मोडला गेला. या विक्रमात ट्रॅव्हिस हेड ४०२ ( २०२४), साई सुदर्शन ४०२ ( २०२५) आणि एडम गिलख्रिस्ट ३८२ ( २००९) यांचा विक्रम मोडला. भारतीयांमध्ये एका डावात सर्वाधिक १२ षटकारांच्या स्वतःच्याच विक्रमाशी त्याने आज बरोबरी केली. मुरली विजयने २०१० मध्ये राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध ११ षटकार खेचले होते. आयपीएलच्या एका पर्वात सर्वाधिक ६८० धावा करणारा तो अनकॅप्ड खेळाडू ठरला. त्याने यशस्वी जैस्वालचा २०२३ चा ६२५ धावांचा विक्रम मोडला. .SRH vs RR PL 2026: १६ चेंडूंत फिफ्टी! वैभव सूर्यवंशीने मोडला ख्रिस गेलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ठरला आयपीएल इतिहासातील Baby Boss