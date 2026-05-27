SRH vs RR Eliminator IPL 2026: शतकाचा विचार डोक्यात सुरू होता का? वैभव सूर्यवंशीची वादळी खेळीनंतर मजेशीर मुलाखत... Video

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Eliminator Marathi News: सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या Eliminator सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi ) तुफानी खेळी करत चाहत्यांना मंत्रमुग्ध केले. मात्र २९ चेंडूंमध्ये ९७ धावांवर बाद झाल्यानंतर त्याची पोस्ट-मॅच मुलाखतही तितकीच चर्चेत आली आहे. सामन्यानंतर बोलताना वैभवने अतिशय मजेशीर आणि आत्मविश्वासपूर्ण प्रतिक्रिया दिली..वैभव सूर्यवंशीच्या २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांच्या वादळी खेळीनंतरही RR ला ८ बाद २४३ धावाच करता आल्या. आयपीएल प्लेऑफमधील ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. RCB ने याच पर्वात GT विरुद्ध ५ बाद २५४ धावा केल्या होत्या. वैभवने यशस्वी जैस्वालसह ( २९) पहिल्या विकेटसाठी ८ षटकांत १२५ धावा जोडल्या. ध्रुव जुरेलने २० चेंडूंत त्याचे वेगवान अर्धशतक पूर्ण केले. रियान परागही २६ धावांवर माघारी परतला. RR ने शेवटच्या पाच षटकांत ३६ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या. SRH च्या प्रफुल हिंगेने ३ विकेट्स घेतल्या. प्ले ऑफमध्ये सर्वाधिक १७ षटकारांच्या विक्रमांशी आज RR ने ( MI vs GT, 2025) बरोबरी केली..ऐतिहासिक खेळीनंतर वैभव सूर्यवंशीने मुलाखतीत शतक हुकल्याबद्दल आपले मत व्यक्त केले. हा एक 'नॉकआउट' सामना आहे, असा विचार कधी तुमच्या मनात आला होता का? या प्रश्नावर तो म्हणाला,"नाही; तो विचार कुठेतरी माझ्या मनात होताच, पण सर्व प्रशिक्षकांनी मला सांगितले की, सरावादरम्यान मी जसे खेळत आलो आहे, अगदी तसेच खेळावे,सामन्याचा आनंद घ्यावा आणि या सामन्यात कोणत्याही प्रकारचा ताण घेऊ नये." मैदानाची बाउंड्री तुमच्यासाठी थोडी जास्तच लहान वाटली का? यावर लगेच तो नाही म्हणाला..SRH vs RR Eliminator IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीसाठी 'क्रिकेट देवा'चे खास ट्विट... क्रिकेट दिग्गजांकडूनही कौतुक! RR चा धावांचा डोंगर.२४३ ही धावसंख्या पुरेशी आहे का?नाही; मी बाद झाल्यानंतरही मला असे वाटत होते की, २६० हून अधिक धावा करणे शक्य आहे. पण आता, आमच्याकडे जी काही धावसंख्या जमा झाली आहे, ती डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करू आणि आमच्याकडे असलेल्या सर्व योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करू, असे त्याने उत्तर दिले..शतकाचा विचार मनात होता का?मी तसा काही विशेष विचार करत नव्हतो; पण क्षेत्ररक्षकाची हालचाल पाहून मी तो फटका मारला, आणि नेमक्या त्याच कारणामुळे माझा 'टायमिंग'चुकला. जर मी तो फटका 'थर्ड मॅन'च्या दिशेने मारला असता, तर चेंडू सहजपणे सीमारेषेबाहेर गेला असता. पण मी तो फटका सरळ मारण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणूनच माझा तो फटका चुकला.