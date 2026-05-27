Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Eliminator Marathi News: वैभव सूर्यवंशी एकामागून एक षटकार ठोकत असताना सनरायझर्स हैदराबादची मालकीण काव्या मारन ( Kavya Maran) पूर्णपणे चिंतेत दिसत होती. कॅमेऱ्यात तिच्या चेहऱ्यावरील बदलते भाव सतत कैद होत होते. वैभवने अवघ्या काही चेंडूंमध्ये सामना SRH च्या हातातून खेचून नेण्याची परिस्थिती निर्माण केली होती. त्यामुळे काव्या मारनचा चेहरा अक्षरशः पडलेला दिसला. पण, RR चा फलंदाज बाद होताच, तिने जे केले त्याची रंगलीच चर्चा... .वैभव सूर्यवंशीच्या वादळासमोर SRH च्या गोलंदाजांचा पालापाचोळा झाला... त्याने अवघ्या २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांची वादळी खेळी केली आणि यशस्वी जैस्वालसह पहिल्या विकेटसाठी ८ षटकांत १२५ धावा जोडल्या. आयपीएल प्ले ऑफमधील ही दुसरी सर्वोत्तम सलामीची भागीदारी ठरली. यापूर्वी २०११ च्या फायनलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्सच्या मुरली विजय व मायकल हसी यांनी RCB विरुद्ध १५९ धावांची सलामी दिली होती..SRH vs RR Eliminator IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीने मोडले ९ विक्रम... एकाच खेळीत इतके पराक्रम... Orange Cap ही केली नावावर.वैभवने आजच्या खेळीसह आयपीएलच्या एका पर्वात सर्वाधिक ६१ षटकारांचा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. हा विक्रम आधी ख्रिस गेलच्या ( ५९) नावावर होता. RR साठी प्ले ऑफमध्ये ९७धावांची वैभवची ही खेळी दुसरी सर्वोत्तम खेळी ठरली. यापूर्वी २०२२ मध्ये जॉस बटलरने क्वालिफायर २ मध्ये नाबाद १०६ धावा केल्या होत्या..प्रफुल हिंगेने वैभवची विकेट मिळवली आणि त्याचा आयपीएलमधील सर्वात वेगवान शतकाचा विक्रम होता होता राहिला... ख्रिस गेलने ३० चेंडूंत शतक झळकावले आहे. वैभवच्या विकेटनंतर ११ व्या षटकात शिवांग कुमारने RR चा दुसरा सलामीवीर यशस्वी जैस्वालला ( २९) बाद केले. RR ने पहिल्या १० षटकांत १३६ धावा कुटल्या आणि या प्ले ऑफमधील सर्वोत्तम धावा ठरल्या. २०१४ च्या क्वालिफायर २ मध्ये चेन्नईने पंजाबविरुद्ध १२२ धावा केल्या होत्या. पण, ध्रुव जुरेलने आक्रमक खेळ केला आणि २० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. RR कडून ही त्याची सहावी ५०+ धावांची खेळी ठरली..पण, हिंगेने पुढच्याच चेंडूवर जुरेलला ( ५० धावा, ५ चौकार व ३ षटकार) माघारी पाठवले. त्याने या पर्वात पाचशेहून अधिक धावा केल्या आणि तो RR साठी तिसऱ्या व त्यापेक्षा खालच्या क्रमांकावर पाचशेहून अधिक धावा करणारा तिसरा फलंदाज ठरला. रियान पराग ( ५७३ धावा, २०२४) आणि संजू सॅमसन ( ५३१ धावा, २०२४) यांनी हा पराक्रम केला होता. रियान परागही २६ धावांवर हिंगेच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. हिंगेने ४-०-५४-३ अशी स्पेल संपवली. दासून शनाका ( ६) बाद झाला. .Vaibhav Sooryavanshi Records: १२ षटकार, ५ चौकार! वैभवची Fastest IPL Century हुकली; २९ चेंडूंत ९७ धावांवर OUT; जयसूर्याचा विक्रम मात्र मोडला.