SRH vs RR Eliminator IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीसाठी 'क्रिकेट देवा'चे खास ट्विट... क्रिकेट दिग्गजांकडूनही कौतुक! RR चा धावांचा डोंगर

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Eliminator Marathi News: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफ सामन्याचा इतिहास भूगोल बदलला... सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या एलिमिनेटर सामन्यात राजस्थान रॉयल्सच्या या १५ वर्षीय फलंदाजाने दादागिरी दाखवली. त्याने अवघ्या २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांची वादळी खेळी केली. आयपीएल इतिहासातील सर्वात वेगवान शतक झळकाण्यापासून तो थोडक्यात हुकल्याने चाहत्यांना वाईट वाटले. पण, टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांनी वैभवचे कौतुक केले. अभिषेक शर्माने त्याची पाठ थोपटली... त्याचवेळी क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरनेही ( Sachin Tendulkar) महत्त्वाची पोस्ट लिहिली..वैभवने यशस्वी जैस्वालसह पहिल्या विकेटसाठी ८ षटकांत १२५ धावा जोडल्या. आयपीएल प्ले ऑफमधील ही दुसरी सर्वोत्तम सलामीची भागीदारी ठरली. प्रफुल हिंगेने वैभवची विकेट मिळवली. यशस्वी जैस्वालला ( २९) बाद झाला. RR ने पहिल्या १० षटकांत १३६ धावा कुटल्या आणि या प्ले ऑफमधील सर्वोत्तम धावा ठरल्या. ध्रुव जुरेलने २० चेंडूंत त्याचे वेगवान अर्धशतक पूर्ण केले. हिंगेने पुढच्याच चेंडूवर जुरेललामाघारी पाठवले. रियान परागही २६ धावांवर हिंगेच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. हिंगेने ४-०-५४-३ अशी स्पेल संपवली..SRH vs RR Eliminator IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीचे वादळ पाहून काव्या मारनच्या चेहऱ्याचा रंग उडालेला... Boss Baby बाद होताच कशी होती तिची रिअॅक्शन ते पाहा... Video Viral.दासून शनाका ( ६) बाद झाला आणि SRH चा डाव नंतर गडगडला. त्यांना शेवटच्या पाच षटकांत ५ बाद ३६ धावाच करता आल्या आणि त्यामुळे त्यांची धावसंख्या ८ बाद २४३ धावांवर अडकली. रवींद्र जडेजा १२ धावांवर नाबाद राहिला. .सचिन तेंडुलकर काय म्हणाला?वैभव सूर्यवंशीच्या बॅटची swing अत्यंत उत्कृष्ट राहिली आहे. त्याहूनही अधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे, पायांच्या दिशेने येणाऱ्या चेंडूंसाठी जागा निर्माण करण्याकरिता तो आपला पुढचा पाय किती सुरेखपणे बाजूला करतो. याच मोकळेपणामुळे त्याला आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीत खेळणे शक्य होते. ती खेळी म्हणजे एखाद्या नेत्रदीपक कामगिरीपेक्षा कमी नव्हती!, असे सचिन तेंडुलकरने ट्विट केले. .'बॉस बेबी'ने जागतिक विक्रम मोडला! अविश्वसनीय... या मुलाला खेळताना पाहणे म्हणजे एक पर्वणीच, असे युवराज सिंग लिहिले. .मोहम्मद कैफ लिहितो, आपण एक चमत्कार पाहत आहोत; आपण एका भावी स्टारला, 'वंडर बॉय' वैभव सूर्यवंशीला पाहत आहोत. तोंडात बोटे घालायला लावणाऱ्या षटकारांच्या जोरावर, त्याने आपल्या पहिल्याच संपूर्ण IPL हंगामात सर्वाधिक षटकार ठोकण्याचा 'युनिव्हर्सल बॉस' ख्रिस गेलचा विक्रम मोडीत काढला आहे. आणि त्याचे वय अवघे १५ वर्षे आहे. प्रतिस्पर्धी खेळाडू, संघांचे मालक आणि संपूर्ण क्रिकेट विश्व त्याचे कौतुक करत आहे. क्रिकेटच्या भविष्यात आता खूप काही रोमांचक घडणे बाकी आहे. .अवघ्या १५ व्या वर्षीच, IPL च्या एका हंगामात सर्वाधिक षटकार ठोकणारा खेळाडू बनणे ही एक अविश्वसनीय गोष्ट आहे. असे काहीतरी, जे आपण यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते. वैभव सूर्यवंशी म्हणजे निव्वळ जादूच, असे इरफान पठाणने ट्विट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.