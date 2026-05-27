Cricket

SRH vs RR Eliminator IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीसाठी 'क्रिकेट देवा'चे खास ट्विट... क्रिकेट दिग्गजांकडूनही कौतुक! RR चा धावांचा डोंगर

Sachin Tendulkar tweet for Vaibhav Sooryavanshi: सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या Eliminator सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने केलेल्या वादळी फलंदाजीने क्रिकेट विश्व थक्क झाले आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या या युवा फलंदाजाने चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडत SRH समोर तगडे लक्ष्य उभे केले. त्याच्या या खेळीने केवळ चाहत्यांनाच नव्हे, तर क्रिकेट दिग्गजांनाही प्रभावित केले.
Sachin Tendulkar applauds Vaibhav Sooryavanshi

Sachin Tendulkar applauds Vaibhav Sooryavanshi

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Eliminator Marathi News: वैभव सूर्यवंशीने ( Vaibhav Sooryavanshi) इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफ सामन्याचा इतिहास भूगोल बदलला... सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या एलिमिनेटर सामन्यात राजस्थान रॉयल्सच्या या १५ वर्षीय फलंदाजाने दादागिरी दाखवली. त्याने अवघ्या २९ चेंडूंत १२ षटकार व ५ चौकारांसह ९७ धावांची वादळी खेळी केली. आयपीएल इतिहासातील सर्वात वेगवान शतक झळकाण्यापासून तो थोडक्यात हुकल्याने चाहत्यांना वाईट वाटले. पण, टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांनी वैभवचे कौतुक केले. अभिषेक शर्माने त्याची पाठ थोपटली... त्याचवेळी क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरनेही ( Sachin Tendulkar) महत्त्वाची पोस्ट लिहिली.

Loading content, please wait...
sports
Rajasthan Royals
Cricket News
Sunrisers Hyderabad
Cricket News in Marathi
Sachin Tendulkar
indian premier league
cricket news today
Vaibhav Suryavanshi
IPL 2026