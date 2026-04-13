SRH vs RR Live: इशान किशन बरसला, हेनरिच क्लासनही जबरदस्त खेळला; पण, राजस्थानच्या गोलंदाजांचे पुनरागमन, नितीश रेड्डी भिडला

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Marathi Update: इशान किशनने आज हैदराबादचे स्टेडियम दणाणून सोडले. त्याने ४४ चेंडूंत ८ चौकार व ६ षटकारांसह ९१ धावांची खेळी करून राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. त्याच्या सोबतीला हेनरिच क्लासन उभा राहिला आणि त्यांच्या ८८ धावांच्या भागीदारीने सनरायझर्स हैदराबादला पुन्हा एकदा दोनशे धावांच्याजवळ पोहोचवले. इशान व क्लासन यांच्यात ऑरेंज कॅपची शर्यत रंगलेली पाहायला मिळाली आणि तुर्तास तरी क्लासनने अव्वल स्थान पटकावले आहे. वैभव सूर्यवंशी फार मागे नाही. राजस्थानच्या गोलंदाजांनी शेवटच्या षटकात चांगला मारा करताना पुनरागमन केले..जोफ्रा आर्चरने पहिल्याच चेंडूवर SRH ला धक्का दिला. अभिषेक शर्माला त्याने गोल्डन डकवर बाद केले. २०१८ नंतर हैदराबादची पहिल्याच चेंडूवर विकेट पडण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. अभिषेक २०२६ मध्ये ७ वेळा शू्न्यावर बाद झाला. कर्णधार इशान व ट्रॅव्हिस हेड यांची ५५ धावांची भागीदारी रियान परागने तोडली. गोलंदाजीत बदल करत त्याने हेडची ( १८) विकेट मिळवली..आता दोन्ही सलामीवीर माघारी परतल्याने RR त्या ताफ्यात आनंद होता, पंरतु इशान व क्लासन यांनी त्यावर विरझण टाकले. इशानने मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी केली. संजू सॅमसननंतर IPL 2026 मध्ये आणखी एक शतक पाहायला मिळेल असे वाटत होते. हैदराबादचे फॅन्सही त्याची आतुरतेने वाट पाहत होते, पंरतु संदीप शर्माने चतुराई दाखवली. स्लो बाऊन्सर टाकून त्याने इशानला जागच्या जागी चेंडू उडवण्यास भाग पाडले..SRH vs RR Live: इशान किशनचे शतक थोडक्यात हुकले! पण, जिंकली Orange Cap; झेल घेताना दोन खेळाडू एकमेकांना आपटले .संदीप हा झेल घ्यायला पळाला आणि यष्टिरक्षक ध्रुव जुरेलही धावला.. दोघांची टक्कर झाली, पंरतु संदीपने चेंडूवरील लक्ष हटवले नाही आणि सुरेख झेल घेतला. इशान ४४ चेंडूंत ९१ धावांवर माघारी परतला, परंतु स्टेडियमवर टाळ्यांचा कडकडाट झाला. त्यानंतर तुषार देशपांडेने SRH चा आणखी एक सेट फलंदाज बाद केला. क्लासन २६ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह ४० धावांवर झेलबाद झाला..नितीश कुमार रेड्डी आणि सलिल अरोरा यांनी शेवटच्या षटकांत हात मोकळे केले. संदीपने टाकलेल्या १८व्या षटकात रेड्डीने २४ धावा चोपल्या. जोफ्राने १९व्या षटकात नितीशला ( २८) बाद केले. SRH ला ६ बाद २१६ धावा करता आल्या.