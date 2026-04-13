SRH vs RR : ७ धावांत ४ विकेट्स! Praful Hinge ने इतिहास रचला; वैभव सूर्यवंशीची विकेट मिळताच काव्या मारनचा आनंद पाहा... Video

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Marathi Update: वैभव सूर्यवंशी व यशस्वी जैस्वाल हे फॉर्मात असलेले फलंदाज संघात असताना राजस्थान रॉयल्सची अवस्था १ बाद ३ अशी बनेल असे कोणालाही वाटले नसेल. विदर्भाच्या प्रफुल हिंगेने ( Praful Hinge ) पदार्पणाच्या सामन्यात पहिल्याच षटकात ३ विकेट्स घेऊन सनरायझर्स हैदराबादला चकीत केले. त्यानंतर पुढील षटकातही त्याने आणखी एक विकेट घेताना २-०-७-४ अशी भन्नाट स्पेल टाकली. वैभवची विकेट मिळताच मालकीण काव्या मारनची प्रतिक्रिया पाहण्यासारखी होती..SRH vs RR सामन्यात चांगली लढत पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवर अभिषेक शर्माची विकेट पडल्यानंतर इशान किशन व हेनरिच क्लासन नावाचे वादळ घोंगावले. इशान सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेडसह ( १८) ५५ धावांची भागीदारी करून मैदानावर सेट झाला. त्यानंतर क्लासनसह त्याने ८८ धावा कुटल्या. शतकाच्या समीप पोहोचलेल्या इशानला संदीप शर्माने माघारी पाठवले. इशान ४४ चेंडूंत ८ चौकार व ६ षटकारांसह ९१ धावांवर बाद झाला. पाठोपाठ क्लासनही २६ चेंडूंत ४० धावांवर बाद झाला..Who is Praful Hinge? वैभव-यशस्वीला रोखण्यासाठी SRH ने विदर्भच्या पोट्ट्याला पदार्पणाची दिली संधी; जाणून घ्या त्याची प्रेरणादायी कहाणी.राजस्थानच्या गोलंदाजांनी मग पुनरागमन करताना २३०-३५ पर्यंत जाणाऱ्या हैदराबादला २१६ धावांपर्यंत रोखले. नितीश कुमार रेड्डीने १३ चेंडूंत २८, तर सलिल अरोराने १३ चेंडूंत नबााद २४ धावा केल्या. जोफ्रा आर्चरने दोन विकेट्स घेतल्या. संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, रियान पराग यांनी प्रत्येकी १ बळी टिपला. हैदराबादला ७ ते १५ आणि १६ ते २० या षटकांत अनुक्रमे ७.८८ व ८.६च्या रन रेटने धावा करता आल्या. पहिल्या सहा षटकांत त्यांची सरासरी १७.५ इतकी होती. २०१३ ते २०२३ या कालवाधीत हैदराबादने १५ वेळा २००+ धावा केल्या आहेत..SRH कडून पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल हिंगेने दुसऱ्याच चेंडूवर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला शांत केले. यशस्वी जैस्वालने एक धाव घेत वैभवला स्ट्राईक दिली आणि पदार्पणवीर प्रफुलने आखुड चेंडू टाकून वैभवला जागच्या जागी झेल देण्यास भाग पाडले. सलिल अरोराने सोपा झेल टिपला आणि वैभवची विकेट पडताच मालकीण काव्या मारनही आनंदाने नाचू लागली. चौथ्या चेंडूवर ध्रुप जुरेलचा त्रिफळा उडवून प्रफुलने RR च्या दोन्ही सेट फलंदाजांना भोपळ्यावर माघारी पाठवले. सहाव्या चेंडूवर त्याने एल प्रेटोरियसलाही शून्यावर बाद करून हैदराबादला ३ विकेट्स मिळवून दिल्या. आयपीएल इतिहासात पहिल्या षटकात ३ विकेट्स घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला. .पुढच्याच षटकात साकिब हुसैनने RR ला मोठा धक्का देताना यशस्वीला १ धावेवर माघारी पाठवले आणि राजस्थानची अवस्था ४ बाद २ धावा अशी झाली. २०११ नंतर एखाद्या संघाची झालेली ही पहिलीच दयनीय अवस्था होती. २०११ मध्ये कोची येथे कोची टस्कर्सचे चार फलंदाज १.५ षटकांत डेक्कन चार्जर्सच्या डेल स्टेन व इशांत शर्मा यांनी २ धावांवर माघारी पाठवले होते. प्रफुल शांत बसणारा नव्हता आणि त्याने पुढच्याच षटकात रियान परागला ( ४) माघारी पाठवून RR ला ९ धावांवर पाचवा धक्का दिला.