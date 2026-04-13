SRH vs RR : ७ धावांत ४ विकेट्स! Praful Hinge ने इतिहास रचला; वैभव सूर्यवंशीची विकेट मिळताच काव्या मारनचा आनंद पाहा... Video

Praful Hinge 3 wickets in first over IPL 2026 record : प्रफुल हिंगेने IPL 2026 मध्ये इतिहास घडवला! सनरायझर्स हैदराबादकडून पदार्पण करताना त्याने आपल्या पहिल्याच षटकात ३ विकेट्स घेत राजस्थान रॉयल्सच्या फलंदाजीला जबर धक्का दिला. फक्त ७ धावांत ४ विकेट्स गमावत राजस्थान रॉयल्स पूर्णपणे दबावाखाली आला.
Praful Hinge creates history with 3 wickets in his first over on IPL debut

Praful Hinge creates history with 3 wickets in his first over on IPL debut

Swadesh Ghanekar
Updated on

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Marathi Update: वैभव सूर्यवंशी व यशस्वी जैस्वाल हे फॉर्मात असलेले फलंदाज संघात असताना राजस्थान रॉयल्सची अवस्था १ बाद ३ अशी बनेल असे कोणालाही वाटले नसेल. विदर्भाच्या प्रफुल हिंगेने ( Praful Hinge ) पदार्पणाच्या सामन्यात पहिल्याच षटकात ३ विकेट्स घेऊन सनरायझर्स हैदराबादला चकीत केले. त्यानंतर पुढील षटकातही त्याने आणखी एक विकेट घेताना २-०-७-४ अशी भन्नाट स्पेल टाकली. वैभवची विकेट मिळताच मालकीण काव्या मारनची प्रतिक्रिया पाहण्यासारखी होती.

