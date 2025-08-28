Cricket

Asia Cup 2025 साठी श्रीलंकेच्या संघात स्टार ऑलराऊंडरचे पुनरागमन, १६ जणांचा संघ जाहीर

Sri Lanka Team Announced for Asia Cup 2025: श्रीलंकेने आशिया कप २०२५ साठी संघ जाहीर केला असून, चरिथ असलंका कर्णधार आहे. श्रीलंकेच्या संघात स्टार अष्टपैलू खेळाडूचे पुनरागमन झाले आहे.
Summary

  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी श्रीलंकेने १७ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे.

  • चरिथ असलंका कर्णधार असून, वनिंदू हसरंगा पुनरागमन करणार आहे.

  • श्रीलंकेचा पहिला सामना १३ सप्टेंबरला बांगलादेशविरुद्ध होईल.

