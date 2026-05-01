श्रीलंकेच्या दोन क्रिकेटपटूंना अटक! हॉटेलच्या बाथरुममध्ये व्हिडिओ काढल्याचा महिलांचा आरोप

क्रिकेटविश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. श्रीलंकेतील दोन क्रिकेटपटूंना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बाथरुममध्ये लोकांचे व्हिडिओ काढण्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे सध्या श्रीलंकन क्रिकेटमध्ये खळबळ उडाली आहे. .अफगाणिस्तानचा क्रिकेटर दिल्लीत देतोय मृत्यूशी झुंज; रक्ताची गरज असल्याने मागितलाय मदतीचा हात.मिळालेल्या माहितीनुसार हे दोन क्रिकेटपटू श्रीलंकेच्या १९ वर्षांखालील संघातील आहेत. श्रीलंकेचा हा युवा संघ कोलंबोतील नाराहेनपिता येथील हॉटेलमध्ये थांबलेला होता. यावेळी दोन क्रिकेटपटूंनी बाथरुममध्ये लोकांचे शूट करण्याची घटना घडली..या घटनेतील आरोपी असलेल्या दोन खेळाडूंना प्राथमिक सुनावणीसाठी अलुथकडे मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात हजर आले होते. त्यानंतर त्यांना २५ मे रोजी पुन्हा हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इएसपीएन क्रिकइन्फोने दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही क्रिकेटपटूंना नंतर ५ लाख श्रीलंकन रुपयांसह स्वतःच्या जबाबदारीवर जामीन देण्यात आला. दरम्यान, अद्याप श्रीलंकन क्रिकेट बोर्डाकडून या दोन खेळाडूंवर अद्याप कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई झालेली नाही..या दोन खेळाडूंना या आठवड्याच्या सुरुवातीला अटक करण्यात आली होती. हॉटेलमध्ये थांबलेल्या काही महिलांनी त्या बाथरुममध्ये मोबाईल फोनवरून शूट होत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर नाराहेनपिता पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. त्यांनी व्हिडिओच्या क्लिप्स ऑनलाईन शेअर केले आहेत की नाही, याचीही पडताळणी केली आहे..IPL 2026, RR vs DC: अडखळलेल्या दिल्लीला स्टार्कच्या पुनरागमनाचा दिलासा; आज राजस्थानशी लढणार; पाहा कशी असेल Playing XI.खरंतर गेल्या ४८ तासात श्रीलंकन क्रिकेटमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. आधीच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवण्यात आल्यानंतर परिवर्तन समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. अशातच आता ही धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.