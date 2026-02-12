T20 World Cup : श्रीलंकेचा वर्ल्ड कपमध्ये विक्रमी विजय, १९ वर्षांनी घडला हा अद्भुत पराक्रम; टीम इंडियाला हे कधी जमलंच नाही...

Sri Lanka’s Massive Victory Over Oman in T20 World Cup : श्रीलंका संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करताना ब गटात अव्वल स्थान पटकावले आहे. श्रीलंकेने गुरुवारी ओमानवर १०५ धावांनी विजय मिळवला आणि वर्ल्ड कप स्पर्धेत मोठा पराक्रम केला. या वर्ल्ड कप स्पर्धेत कोणत्याही संघासाठी धावांच्या बाबतीत हा सर्वात मोठा विजय आहे. प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने २० षटकांत २२५ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात ओमानला फक्त १२० धावाच करता आल्या. .श्रीलंकेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत दुसऱ्यांदा १०० पेक्षा जास्त धावांनी विजय मिळवला होता . यापूर्वी २००७ मध्ये त्यांनी केनियाला १७२ धावांनी पराभूत केले होते. श्रीलंकेने १९ वर्षांनंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत १०० पेक्षा जास्त धावांनी विजय मिळवला आहे. विशेष म्हणजे, भारताने कधीही १०० किंवा त्याहून अधिक धावांनी वर्ल्ड कप स्पर्धेत विजय मिळवलेला नाही..T20 World Cup: दोन सुपर ओव्हर झालेल्या सामन्यानंतर मोहम्मद नबीला ICC कडून झाली शिक्षा! काय झालेली चूक?.ओमानने नाणेफेक जिंकून श्रीलंकेला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. कामिल मिशारा (८ ) आणि पथुम निस्सांका ( १३) अपयशी ठरले. त्यानंतर सलग तीन फलंदाजांनी अर्धशतके झळकावली. कुसल मेंडिसने ४५ चेंडूत ६१ धावा केल्या. पवन रत्नायकेने फक्त २४ चेंडूत अर्धशतक झळकावले आणि त्याला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. दासुन शनाकाने १९ चेंडूत पन्नास धावा करून ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील श्रीलंकेसाठी सर्वात जलद अर्धशतक झळकावले..श्रीलंकेच्या गोलंदाजांनी ओमानला एकही संधी दिली नाही. श्रीलंकेने पहिल्या ६ षटकांतच ओमानचे तीन बळी घेतले. मोहम्मद नदीमने ५६ चेंडूत ५३ धावांची खेळी केली. त्याच्याशिवाय ओमानच्या इतर कोणत्याही फलंदाजाने चांगली कामगिरी केली नाही. दुष्मंथा चामीरा आणि महेश थीकशनाने प्रत्येकी २ बळी घेतले. दुनिथ वेल्लालागे, दुष्मंथा हेमंथा आणि कामिंदू मेंडिस यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला..Gautam Gambhir: 'काही रात्री खूप एकट्या असतात..'; दिल्लीच्या मैदानात येताच गंभीरचा 'हळवा कोपरा' समोर; BCCI ने शेअर केला Video.ICC Men's T20 World Cup Points tableश्रीलंकेने सलग दुसऱ्या विजयासह ४ गुण व ३.१२५ असा नेट रन रेट राखून ब गटात अव्वल स्थान पटकावले. ऑस्ट्रेलिया २ गुण व ३.३५० नेट रन रेटसह दुसऱ्या, तर झिम्बाब्वे २ गुण व २.७०२ नेट रन रेटसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. श्रीलंकेला पुढील दोन सामन्यांत ऑस्ट्रेलिया वि झिम्बाब्वेचा सामना करायचा आहे. एक विजय त्यांना सुपर ८मध्ये सहज घेऊन जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.