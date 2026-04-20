Cricket

IPL 2026 : सीधी बात नो बकवास! "MS Dhoni च्या फॅन्सने चापलूसी करणे सोडावे, तो आला तरी CSK च्या कामगिरीत फार फरक पडणार नाही"

Sanjay Manjrekar criticism on MS Dhoni fans IPL 2026: आयपीएल २०२६ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सची कामगिरी निराशाजनक ठरत असताना माजी क्रिकेटपटू Sanjay Manjrekar यांनी थेट टीका केली आहे. त्यांनी MS Dhoni यांच्या चाहत्यांवर निशाणा साधत “चापलूसी थांबवा” असा सल्ला दिला.
Sanjay Manjrekar criticism on MS Dhoni fans IPL 2026

Swadesh Ghanekar
Updated on

Will MS Dhoni return improve CSK performance analysis? महेंद्रसिंग धोनी, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पहिला सामना केव्हा खेळेल? या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप सापडत नाहीए... त्यात चेन्नई सुपर किंग्सची कामगिरी काही खास होत नसल्याने, आता धोनीच तारणहार बनेल, असे चित्र चाहत्यांकडून रंगवले जात आहे. IPL 2026 Point Table वर चेन्नईचा संघ ६ सामन्यांत दोन विजय मिळवून सातव्या क्रमांकावर आहे. सलग तीन पराभवानंतर CSK ने पुढील दोन सामने जिंकले होते, पंरतु मागील लढतीत त्यांना हार पत्करावी लागली.

Loading content, please wait...
Related Stories

No stories found.