IPL 2026 : सीधी बात नो बकवास! "MS Dhoni च्या फॅन्सने चापलूसी करणे सोडावे, तो आला तरी CSK च्या कामगिरीत फार फरक पडणार नाही"

Will MS Dhoni return improve CSK performance analysis? महेंद्रसिंग धोनी, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पहिला सामना केव्हा खेळेल? या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप सापडत नाहीए... त्यात चेन्नई सुपर किंग्सची कामगिरी काही खास होत नसल्याने, आता धोनीच तारणहार बनेल, असे चित्र चाहत्यांकडून रंगवले जात आहे. IPL 2026 Point Table वर चेन्नईचा संघ ६ सामन्यांत दोन विजय मिळवून सातव्या क्रमांकावर आहे. सलग तीन पराभवानंतर CSK ने पुढील दोन सामने जिंकले होते, पंरतु मागील लढतीत त्यांना हार पत्करावी लागली. .भारताचा माजी फलंदाज संजय मांजरेकर ( Sanjay Manjrekar) यांनी CSK मालकांवर टीका केली आहे. समालोचकाच्या भूमिकेत दिसणाऱ्या मांजरेकर यांनी संघाच्या कामगिरीवर एक शब्दही न काढल्याने संघ व्यवस्थापनावर टीका केली आहे. तसेच त्यांनी MS Dhoni भवती होणाऱ्या चर्चेवरही टीका केली आहे..हार्दिक, तू शेवटची मॅच विनिंग खेळी केव्हा केली होतीस? Mumbai Indians च्या कर्णधारावर शब्दांचा मारा; MI vs GT सामन्यापूर्वी सल्ला.मांजरेकर यांनी महेंद्रसिंग धोनीच्या चाहत्यांनी चालवलेल्या मोहीमेवर सडकून टीका केली आहे आणि ही अशी चापलूसी भारतीय क्रिकेट खराब करत असल्याचे म्हटले आहे. ४४ वर्षीय धोनीच्या खेळण्याविषयी तयार झालेली परिस्थिती फ्रँचायझीला योग्यरित्या हाताळता येत नसल्याचेही मांजरेकर यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी ऋतुराज गायकवाडच्या खराब कामगिरीलाही संघ व्यवस्थापनाला जबाबदार धरले आहे.."ऋतुराजला कर्णधार बनवण्याच्या निर्णय घेणाऱ्या लोकांना आणि संघ मालकांना मला जाब विचारायचा आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे ऋतुराजची कामगिरी खालावत चालली आहे. तो कर्णधार होण्यापूर्वी चांगला खेळत होता," असे त्यांनी म्हटले. त्यांनी पुढे असे म्हटले की,"धोनी खेळणार की नाही? तो कर्णधार राहणार की नाही? हा मुद्दा त्यांनी खूप वाईट पद्धतीने हाताळला. इथेच तुम्हाला भारतीय संस्कृतीतील चापलूसी दिसते, जी क्रिकेटमध्येही झिरपली आहे," असे मांजरेकर यांनी स्पोर्टस्टारशी संवाद साधताना सांगितले..BIG NEWS : श्रेयस अय्यर कर्णधार, वैभव सूर्यवंशी ओपनर म्हणून खेळणार... ; ३०-३५ खेळाडूंची निवड, BCCI कडून मोठी तयारी.धोनीच्या दुखापतीतून परतण्याने काही फरक पडेल की, नाही याबद्दल मांजरेकर यांनी शंका व्यक्त केली आणि त्याला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये कसे सामावून घेतले जाईल, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी पुढे CSK आणि MI यांच्या संघर्षाची तुलना केली आणि दावा केला की, खराब निकालांना कारणीभूत ठरणाऱ्या एकाच प्रकारच्या चुकीसाठी दोन्ही फ्रँचायझी दोषी आहेत.